Древняя Япония — страна сёгуната и самураев. Приглашаю вас почувствовать дух того времени на экскурсии по замкам Химэдзи и Осака. Вы пройдёте через большинство ворот, заглянете во дворы, дотронетесь до древних каменных стен. И найдёте умиротворение за чашкой чая в саду Кокоэн, оформленном в стиле эпохи Эдо.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древние стены замка Химэдзи

В 1993 году замок Химэдзи стал первым японским объектом наследия ЮНЕСКО. Крупнейший и самый посещаемый замок в Японии.

Мы приедем в замок, который не меняет свой облик более 400 лет. Так как им владело несколько кланов, вы увидите разницу архитектурных стилей в одном месте. Нас ждут мосты, ворота, башни, бойницы, лабиринты, рвы с водой и, конечно же, главная башня — крупнейшая из сохранившихся в стране. С её высоты посмотрим на город Химэдзи.

Умиротворение и красота японского сада

Сад Кокоэн открыли в 1992 году в честь 100-летия города Химэдзи на месте резиденций самураев.

Кокоэн — это небольшой парк напротив замка Химэдзи, разделённый на девять тематических садов. Он оформлен в традиционном стиле эпохи Эдо. Прогуляемся по тихим садам среди бамбука, маленьких водопадов и прудов с карпами. А затем вас ждёт дегустация чая в чайном домике, которая поможет окунуться в атмосферу Японии.

Замок Осака — символ заботы народа о своей культуре и истории

32-метровая стена осакского замка считается самой высокой каменной стеной в Японии

После обеда мы вернёмся в Осаку и посетим ещё один самурайский замок, известный стеной 16 века. Замок несколько раз разрушался и вновь отстраивался. Посмотрим на кладку камней: она впечатлит вас аккуратностью, а сами камни — размерами и идеальными формами, некоторые из них даже выше человеческого роста.

Я расскажу:

Об особенностях строительства, обороны и осады замков

О разнице укладки камней в различные эпохи

Местные легенды. Одна из которых — о служанке Окику — основа известнейших театральных пьес в Японии.

О том, какие фильмы снимались на территории замка Химэдзи и как он пострадал от кинематографа

Организационные детали