Описание экскурсии
Что вас ожидает
Древние стены замка Химэдзи
В 1993 году замок Химэдзи стал первым японским объектом наследия ЮНЕСКО. Крупнейший и самый посещаемый замок в Японии.
Мы приедем в замок, который не меняет свой облик более 400 лет. Так как им владело несколько кланов, вы увидите разницу архитектурных стилей в одном месте. Нас ждут мосты, ворота, башни, бойницы, лабиринты, рвы с водой и, конечно же, главная башня — крупнейшая из сохранившихся в стране. С её высоты посмотрим на город Химэдзи.
Умиротворение и красота японского сада
Сад Кокоэн открыли в 1992 году в честь 100-летия города Химэдзи на месте резиденций самураев.
Кокоэн — это небольшой парк напротив замка Химэдзи, разделённый на девять тематических садов. Он оформлен в традиционном стиле эпохи Эдо. Прогуляемся по тихим садам среди бамбука, маленьких водопадов и прудов с карпами. А затем вас ждёт дегустация чая в чайном домике, которая поможет окунуться в атмосферу Японии.
Замок Осака — символ заботы народа о своей культуре и истории
32-метровая стена осакского замка считается самой высокой каменной стеной в Японии
После обеда мы вернёмся в Осаку и посетим ещё один самурайский замок, известный стеной 16 века. Замок несколько раз разрушался и вновь отстраивался. Посмотрим на кладку камней: она впечатлит вас аккуратностью, а сами камни — размерами и идеальными формами, некоторые из них даже выше человеческого роста.
Я расскажу:
- Об особенностях строительства, обороны и осады замков
- О разнице укладки камней в различные эпохи
- Местные легенды. Одна из которых — о служанке Окику — основа известнейших театральных пьес в Японии.
- О том, какие фильмы снимались на территории замка Химэдзи и как он пострадал от кинематографа
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на машине (Honda Freed), бутылка воды 0,5 л на человека, вход в замки Химэдзи и Осака, парк Кокоэн, дегустация чая в чайном доме
- Обед по желанию и оплачивается отдельно
- Дорога от Осаки до Химэдзи занимает 1,5 часа
- Экскурсия на весь день и с большим количеством информации, поэтому я не рекомендую её путешественникам с маленькими детьми