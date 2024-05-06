Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака

Исследовать важные памятники феодальной Японии и погулять по традиционному саду Кокоэн
Древняя Япония — страна сёгуната и самураев. Приглашаю вас почувствовать дух того времени на экскурсии по замкам Химэдзи и Осака. Вы пройдёте через большинство ворот, заглянете во дворы, дотронетесь до древних каменных стен. И найдёте умиротворение за чашкой чая в саду Кокоэн, оформленном в стиле эпохи Эдо.
5
1 отзыв
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древние стены замка Химэдзи

В 1993 году замок Химэдзи стал первым японским объектом наследия ЮНЕСКО. Крупнейший и самый посещаемый замок в Японии.

Мы приедем в замок, который не меняет свой облик более 400 лет. Так как им владело несколько кланов, вы увидите разницу архитектурных стилей в одном месте. Нас ждут мосты, ворота, башни, бойницы, лабиринты, рвы с водой и, конечно же, главная башня — крупнейшая из сохранившихся в стране. С её высоты посмотрим на город Химэдзи.

Умиротворение и красота японского сада

Сад Кокоэн открыли в 1992 году в честь 100-летия города Химэдзи на месте резиденций самураев.

Кокоэн — это небольшой парк напротив замка Химэдзи, разделённый на девять тематических садов. Он оформлен в традиционном стиле эпохи Эдо. Прогуляемся по тихим садам среди бамбука, маленьких водопадов и прудов с карпами. А затем вас ждёт дегустация чая в чайном домике, которая поможет окунуться в атмосферу Японии.

Замок Осака — символ заботы народа о своей культуре и истории

32-метровая стена осакского замка считается самой высокой каменной стеной в Японии

После обеда мы вернёмся в Осаку и посетим ещё один самурайский замок, известный стеной 16 века. Замок несколько раз разрушался и вновь отстраивался. Посмотрим на кладку камней: она впечатлит вас аккуратностью, а сами камни — размерами и идеальными формами, некоторые из них даже выше человеческого роста.

Я расскажу:

  • Об особенностях строительства, обороны и осады замков
  • О разнице укладки камней в различные эпохи
  • Местные легенды. Одна из которых — о служанке Окику — основа известнейших театральных пьес в Японии.
  • О том, какие фильмы снимались на территории замка Химэдзи и как он пострадал от кинематографа

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на машине (Honda Freed), бутылка воды 0,5 л на человека, вход в замки Химэдзи и Осака, парк Кокоэн, дегустация чая в чайном доме
  • Обед по желанию и оплачивается отдельно
  • Дорога от Осаки до Химэдзи занимает 1,5 часа
  • Экскурсия на весь день и с большим количеством информации, поэтому я не рекомендую её путешественникам с маленькими детьми

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Диана
6 мая 2024
Великолепный замок Химедзи, поразил нас своим масштабом и красотой! Большая благодарность нашему гиду Ивану, который рассказал нам удивительную историю замка, указал даже на мелкие детали в архитектуре замка, прогулял по окружностям и показал Осаку. Большой плюс, что Иван на машине он забрал нас утром с отеля и вечером привез обратно. Было очень комфортно.
Великолепный замок Химедзи, поразил нас своим масштабом и красотой! Большая благодарность нашему гиду Ивану, который рассказалВеликолепный замок Химедзи, поразил нас своим масштабом и красотой! Большая благодарность нашему гиду Ивану, который рассказалВеликолепный замок Химедзи, поразил нас своим масштабом и красотой! Большая благодарность нашему гиду Ивану, который рассказалВеликолепный замок Химедзи, поразил нас своим масштабом и красотой! Большая благодарность нашему гиду Ивану, который рассказалВеликолепный замок Химедзи, поразил нас своим масштабом и красотой! Большая благодарность нашему гиду Ивану, который рассказалВеликолепный замок Химедзи, поразил нас своим масштабом и красотой! Большая благодарность нашему гиду Ивану, который рассказалВеликолепный замок Химедзи, поразил нас своим масштабом и красотой! Большая благодарность нашему гиду Ивану, который рассказалВеликолепный замок Химедзи, поразил нас своим масштабом и красотой! Большая благодарность нашему гиду Ивану, который рассказал
ХорошоТам