Трансфер из аэропорта Кансай в Осаку - или обратно
Сесть в комфортабельную машину и доехать по нужному адресу вовремя
Наш водитель встретит вас в аэропорту или у отеля, а поездка пройдёт в чистом автомобиле с кондиционером. Наш трансфер подходит и для пар, и для семей с детьми, удобно будет даже небольшим группам. Просто заказывайте, размещайтесь в салоне — и не думайте о дороге.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
Автомобиль
Поездка проходит на современном комфортабельном автомобиле Nissan Serena, Toyota Voxy или другом аналогичного класса. Они оснащены кондиционером и рассчитаны на поездки с багажом.
Детское кресло предоставляется по предварительному запросу и за дополнительную оплату (укажите возраст и количество детей при бронировании).
Трансфер из аэропорта
Водитель встретит вас в зоне прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и сопроводит к автомобилю. Он доставит вас ко входу вашего отеля или по другому указанному адресу в Осаке. Поездка проходит по оптимальному маршруту с учётом дорожной обстановки.
Трансфер в аэропорт
В назначенное время водитель приедет по указанному адресу, поможет с багажом и доставит вас в нужный терминал аэропорта с учётом времени вылёта и возможных пробок.
Сопровождение
После бронирования трансфера с вами свяжется координатор для уточнения деталей поездки.
Наши водители не говорят по-русски. При встрече у водителя будет именная табличка, а также вся информация по вашему маршруту. На протяжении трансфера русскоязычная поддержка будет с вами на связи в мессенджере, вы сможете направлять пожелания через чат.
Оплата возможна в рублях переводом на российскую карту.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Осаке
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1915 туристов
Я живу в Юго-Восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера.
Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того, какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины.
