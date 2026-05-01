Наш водитель встретит вас в аэропорту или у отеля, а поездка пройдёт в чистом автомобиле с кондиционером. Наш трансфер подходит и для пар, и для семей с детьми, удобно будет даже небольшим группам. Просто заказывайте, размещайтесь в салоне — и не думайте о дороге.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Организационные детали

Автомобиль

Поездка проходит на современном комфортабельном автомобиле Nissan Serena, Toyota Voxy или другом аналогичного класса. Они оснащены кондиционером и рассчитаны на поездки с багажом.

Детское кресло предоставляется по предварительному запросу и за дополнительную оплату (укажите возраст и количество детей при бронировании).

Трансфер из аэропорта

Водитель встретит вас в зоне прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и сопроводит к автомобилю. Он доставит вас ко входу вашего отеля или по другому указанному адресу в Осаке. Поездка проходит по оптимальному маршруту с учётом дорожной обстановки.

Трансфер в аэропорт

В назначенное время водитель приедет по указанному адресу, поможет с багажом и доставит вас в нужный терминал аэропорта с учётом времени вылёта и возможных пробок.

Сопровождение

После бронирования трансфера с вами свяжется координатор для уточнения деталей поездки.

Наши водители не говорят по-русски. При встрече у водителя будет именная табличка, а также вся информация по вашему маршруту. На протяжении трансфера русскоязычная поддержка будет с вами на связи в мессенджере, вы сможете направлять пожелания через чат.

Оплата возможна в рублях переводом на российскую карту.