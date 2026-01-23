Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Кансай в Осаку - или обратно
Сесть в комфортабельную машину и доехать по нужному адресу вовремя
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
$215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из центра Осаки в парк Universal Studios Japan
Добраться в парк развлечений или вернуться в отель без лишних хлопот
25 янв в 16:00
26 янв в 08:00
$135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Кансай (KIX) в отели в центре Осаки
Удобно и безопасно добраться из аэропорта в город или обратно
25 янв в 16:00
26 янв в 08:00
$217 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осаке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Осаке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Осаке в январе 2026
Сейчас в Осаке в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 217.
Экскурсии на русском языке в Осаке (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год для иностранцев, цены от $135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март