Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
29 июн в 09:00
1 июл в 09:00
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
1 июн в 09:30
$650 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей18 мая 2025Поездка пришла прекрасно. Иван прекрасный рассказчик, хорошо знает материал. Знает лучшие места для фото и тд. Маршрут хорошо составлен и выверен. Рекомендую. Спасибо за интересный маршрут.
- ИИрина3 мая 2025Все прошло отлично! Иван очень доброжелательный и интересный рассказчик.
- ДДмитрий26 апреля 2025Отличная экскурсия, которая на глазах адаптировалась под наши знания о Японии (Иван отлично подавал историческую и современную информацию об этой
- ССветлана27 марта 2025Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день! Если Вы ещё в поиске экскурсии для наполнения своего путешествия
- ДДарья22 марта 2025В Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. К выбору гида для проведения
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «На машине»
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