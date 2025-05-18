Экскурсии по Осаке на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Осаке на русском языке, цены от $552. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
$552 за всё до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
29 июн в 09:00
1 июл в 09:00
$552 за всё до 4 чел.
Познакомиться с Осакой
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
1 июн в 09:30
$650 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    18 мая 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Поездка пришла прекрасно. Иван прекрасный рассказчик, хорошо знает материал. Знает лучшие места для фото и тд. Маршрут хорошо составлен и выверен. Рекомендую. Спасибо за интересный маршрут.
    Поездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасно
  • И
    Ирина
    3 мая 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Все прошло отлично! Иван очень доброжелательный и интересный рассказчик.
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Отличная экскурсия, которая на глазах адаптировалась под наши знания о Японии (Иван отлично подавал историческую и современную информацию об этой
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    замечательной стране). Детям (7 и 12 лет) было очень комфортно, что не маловажно в путешествии. Сами замки, парки вокруг впечатляют. Иван идеально подобрал тайминг так, что мы практически не стояли в очередях (а в Японии это национальный спорт) и не теряли время. Очень рекомедуем!

  • С
    Светлана
    27 марта 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день! Если Вы ещё в поиске экскурсии для наполнения своего путешествия
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    в Осаке, то непременно остановите свое внимание на данном маршруте. Экскурсия Ивана уникальна и охватывает самые культовые места в окрестностях Осаки: два легендарных замка. Не стоит тратить средства на обзорку по самому городу, достаточно будет погулять самостоятельно. При этом Иван подскажет основные топ места, если будет желание посетить. Организационные моменты: Иван приехал к отелю заранее. Всю дорогу рассказывал интересные факты про Японию, быт японцев, свои наблюдения за их укладом. Отвечал на все наши вопросы, был открыт и дружелюбен. На обед отвёз в прекрасное заведение, где еда двигается на конвейере. Это стало приятной неожиданностью, ТК заранее не обговаривали этот момент, но планировали найти такое кафе самостоятельно. А также Иван дал отличные рекомендации для самостоятельного изучения города Нара (час езды от Осаки) Дополнительно, исходя из своего опыта, рекомендовали бы посещение Парка Наконасима в центре: нетипичные для Японии здания западной архитектуры, которые появились в конце 19 века в период, когда Япония снова открылась для мира.

    Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день!Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день!Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день!Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день!Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день!Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день!
  • Д
    Дарья
    22 марта 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    В Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. К выбору гида для проведения
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    индивидуальной экскурсии относимся серьезно, так как мы очень любознательные и интересуемся историей страны, культурой, населением. Гид Иван быстро подтвердил экскурсию на сайте. Наша экскурсия проходила В Замке Химэдзи или «Замок Белой Цапли», а также в Замке Осаки. Посетили чайную церемонию, любовались японскими садами, наслаждались аутентичной обстановкой в замках. Экскурсия пролетела незаметно, было много интересной информации о городе и стране. Считаем, что Иван прекрасный, внимательный и отзывчивый гид и замечательный человек с чувством юмора, скучно не будет!)))) Очень жаль, что на наши даты пребывания в Японии у Ивана был только один свободный день, но это говорит о его востребованности и профессионализме.

    В Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. КВ Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. КВ Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. КВ Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. КВ Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. КВ Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. КВ Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. КВ Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. КВ Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. КВ Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. К

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Осаке в мае 2025
Сейчас в Осаке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 552 до 650. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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