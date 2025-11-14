Мои заказы

Архитектурные сокровища Токио

От дворца императора до неонового перекрёстка Шибуи — за один день вы увидите Токио во всей его красе.

Прогуляетесь по храму Сэнсодзи, заглянете на рыбный рынок Цукидзи и почувствуете ритм города в роскошной Гиндзе. Каждая остановка — как отдельный штрих к портрету японской столицы. Увлекательно, насыщенно и очень фотогенично.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Погрузитесь в атмосферу Токио, где древние традиции соседствуют с футуризмом. За один день вы увидите знаковые места столицы и прикоснётесь к её архитектурному наследию.
  • Императорский дворец — сердце Японии, где история встречается с тишиной ухоженных садов.
  • Рынок Цукидзи — яркий гастрономический мир со свежайшими морепродуктами и уличной едой.
  • Асакуса — район с духом старого Эдо и храмом Сэнсодзи, где кипит жизнь и горит аромат благовоний.
  • Гинза — блеск витрин, элитные бутики и атмосфера токийского лоска.
  • Шибуя — культовый перекрёсток, символ городского ритма и молодёжной энергии. Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет познакомиться с Токио через его контрасты — от тишины храмов до света неоновых улиц.

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Императорский дворец
  • Рынок Цукидзи
  • Храм Асакуса
  • Гинза
  • Шибуя
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

