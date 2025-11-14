От дворца императора до неонового перекрёстка Шибуи — за один день вы увидите Токио во всей его красе.
Прогуляетесь по храму Сэнсодзи, заглянете на рыбный рынок Цукидзи и почувствуете ритм города в роскошной Гиндзе. Каждая остановка — как отдельный штрих к портрету японской столицы. Увлекательно, насыщенно и очень фотогенично.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу Токио, где древние традиции соседствуют с футуризмом. За один день вы увидите знаковые места столицы и прикоснётесь к её архитектурному наследию.
- Императорский дворец — сердце Японии, где история встречается с тишиной ухоженных садов.
- Рынок Цукидзи — яркий гастрономический мир со свежайшими морепродуктами и уличной едой.
- Асакуса — район с духом старого Эдо и храмом Сэнсодзи, где кипит жизнь и горит аромат благовоний.
- Гинза — блеск витрин, элитные бутики и атмосфера токийского лоска.
- Шибуя — культовый перекрёсток, символ городского ритма и молодёжной энергии. Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет познакомиться с Токио через его контрасты — от тишины храмов до света неоновых улиц.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
