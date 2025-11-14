Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

От дворца императора до неонового перекрёстка Шибуи — за один день вы увидите Токио во всей его красе.



Прогуляетесь по храму Сэнсодзи, заглянете на рыбный рынок Цукидзи и почувствуете ритм города в роскошной Гиндзе. Каждая остановка — как отдельный штрих к портрету японской столицы. Увлекательно, насыщенно и очень фотогенично.