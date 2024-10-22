8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивный тур Золотой маршрут: путешествие по иконам Токио
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба, каждый шаг - открытие
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
от $412.30 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 6 часов
Начало: 1 Chome-1-1 Hitotsubashi, Chiyoda City, Tokyo
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Токио: между древностью и будущим
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$300 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений22 октября 2024Наталья, приятный во всех смыслах гид. Согромным удовольствием провели день с Натальей. Наталья провела нас по всем значимым местам, дополняя маршрут
- SSergey4 августа 2024Отчаянно рекомендую. Лучший гид которого я встречал. Отличное знание материала. Замечательный собеседник. Внимательная, заботливая. Если Япония, то только с Натальей.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Императорский дворец»
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