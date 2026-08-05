Экскурсия в винтажном стиле по Западному Токио: ретрорайоны Накано, Коэндзи и Асагая

Вы откроете Токио с неожиданной стороны — прогуляетесь с гидом по районам Накано, Коэндзи и Асагая, которые полны ретрошарма и старинных сокровищ.
Здесь винтажные лавки соседствуют с поп-культурой, арт-пространствами и уличной модой, а тихие улочки и уютные закусочные мягко окутывают особой атмосферой.
Здесь винтажные лавки соседствуют с поп-культурой, арт-пространствами и уличной модой, а тихие улочки и уютные закусочные мягко окутывают особой атмосферой.
Описание экскурсии
- Вы погрузитесь в эклектичное сочетание старинных предметов и памятных вещей поп-культуры на Бродвее Накано
- Погрузитесь в альтернативную модную обстановку Коэндзи с комиссионными магазинами и ярким арт-сообществом
- Насладитесь расслабляющей ностальгической атмосферой Асагая с традиционными магазинами и семейными закусочными
- Гид-эксперт в области искусства, культуры и архитектуры расскажет о субкультурах Токио и ретроэстетике
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я эксперт по туризму и основатель туристической компании. Живу в Японии более 20 лет. Окончила здесь университет, а в 2013 году сдала государственный экзамен на получение лицензии для работы в
Входит в следующие категории Токио
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