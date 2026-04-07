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Индивидуальная
до 4 чел.
Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль
Узнайте секреты японского театра кабуки и насладитесь вечерним спектаклем в Токио. Откройте для себя традиции и искусство Японии
Начало: В квартале Гинза
11 авг в 16:30
25 авг в 16:30
от $324 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Секретными дорогами к горе Фудзи: авторский маршрут
Исследовать дороги Хаконе и легенды этих мест - о духах леса, исчезнувших селениях и туманных озёрах
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $1000 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в винтажном стиле по Западному Токио: ретрорайоны Накано, Коэндзи и Асагая
Авторское погружение в субкультуры и эстетику прошлого, о которых не рассказывают в путеводителях
Завтра в 11:00
3 авг в 11:00
от $400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Отличная экскурсия, рекомендую. Интересная подача актуальной информации, в целом спокойная и подходящая атмосфера для выездной экскурсии. безопасное вождение. классный маршрут 👍
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Нам эта экскурсия подарила яркие и самые полные впечатления. Спасибо.
У людей много неоднозначных ощущений после театра кабуки, а у нас
У людей много неоднозначных ощущений после театра кабуки, а у нас
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Ю
Мне очень понравилось представление Кабуки. И я думаю, что лучше всего идти на него именно после этой экскурсии. Гид рассказала
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Оказывается не так то и просто даже купить самим билеты. А то, что мы видели на сцене, без разъяснений, кажется, мы сами никогда бы не поняли. Классно, что мы заказали эту экскурсию. Довольны и рекомендуем!
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Всего 4 отзыва в Токио в категории "Авторские"
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Авторские»
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Сейчас в Токио в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 324 до 1000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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