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Авторские экскурсии от местных гидов Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Токио на русском языке, цены от $324. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль
Узнайте секреты японского театра кабуки и насладитесь вечерним спектаклем в Токио. Откройте для себя традиции и искусство Японии
Начало: В квартале Гинза
11 авг в 16:30
25 авг в 16:30
от $324 за всё до 4 чел.
Секретными дорогами к горе Фудзи: авторский маршрут
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Секретными дорогами к горе Фудзи: авторский маршрут
Исследовать дороги Хаконе и легенды этих мест - о духах леса, исчезнувших селениях и туманных озёрах
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $1000 за всё до 8 чел.
Экскурсия в винтажном стиле по Западному Токио: ретрорайоны Накано, Коэндзи и Асагая
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в винтажном стиле по Западному Токио: ретрорайоны Накано, Коэндзи и Асагая
Авторское погружение в субкультуры и эстетику прошлого, о которых не рассказывают в путеводителях
Завтра в 11:00
3 авг в 11:00
от $400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Секретными дорогами к горе Фудзи: авторский маршрут
Отличная экскурсия, рекомендую. Интересная подача актуальной информации, в целом спокойная и подходящая атмосфера для выездной экскурсии. безопасное вождение. классный маршрут 👍
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Женя
Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль
Нам эта экскурсия подарила яркие и самые полные впечатления. Спасибо.
У людей много неоднозначных ощущений после театра кабуки, а у нас
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всё прошло идеально! Гид нам рекомендовала известную пьесу (Пара танцующих львов), яркую, не длинную, динамичную; рассказала про актерские династии, театральные компании и интересные гастрольные истории. Без этой экскурсии не было бы полноты ощущений!

Нам эта экскурсия подарила яркие и самые полные впечатления. Спасибо.
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Ю
Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль
Мне очень понравилось представление Кабуки. И я думаю, что лучше всего идти на него именно после этой экскурсии. Гид рассказала
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интересную историю национального театра, и обо всём, на что обратить внимание, и как получить удовольствие от такого самобытного сценического представления. Рекомендую тем, кто хочет особенных впечатлений.

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Дмитрий
Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль
Оказывается не так то и просто даже купить самим билеты. А то, что мы видели на сцене, без разъяснений, кажется, мы сами никогда бы не поняли. Классно, что мы заказали эту экскурсию. Довольны и рекомендуем!
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Всего 4 отзыва в Токио в категории "Авторские"

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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Японский театр кабуки: авторский экскурс и вечерний спектакль;
  2. Секретными дорогами к горе Фудзи: авторский маршрут;
  3. Экскурсия в винтажном стиле по Западному Токио: ретрорайоны Накано, Коэндзи и Асагая.
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Перекрёсток Сибуя;
  2. Район Гиндза;
  3. Хаконе;
  4. Камакура;
  5. Остров Одайба;
  6. Храм Сэнсо-дзи;
  7. Императорский дворец Токио;
  8. Храм Мэйдзи-дзингу;
  9. Квартал «Асакуса»;
  10. Район Акихабара.
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 324 до 1000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Авторские», 4 ⭐ отзыва, цены от $324. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь