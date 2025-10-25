На улицах суперсовременного Токио продолжают жить память и культура старого Эдо. Вы увидите малоизвестные древние храмы и святилища, сверкающие небоскрёбы и искусственные острова. Узнаете, как за последние столетия изменилась жизнь в Японии и сами японцы. Город предстанет перед вами как живой организм, в котором прошлое органично прорастает в настоящем.

Описание экскурсии

Ясукуни-дзиндзя — храм, посвящённый душам погибших воинов Японии

Это место рассказывает о военной истории страны, памяти, идеологии и противоречиях. Оно вызывает много споров в современности. Мы поразмышляем о национальной идентичности и погуляем по широким аллеям. Рассмотрим огромные тории (ворота).

Нэдзу-дзиндзя — храм эпохи Эдо

Здесь сохранились образцы оригинальной архитектуры, которым более 300 лет. Тут царит гармония старой Японии и раскрывается духовная и культурная жизнь столицы. Мы пройдём по знаменитой аллее из красных ворот тории. А весной полюбуемся цветущими азалиями.

Старинный парк Уэно

Мы осмотрим исторические памятники, обойдём пруд с лотосами, увидим старинные пагоды и храм Тосёгу. Когда-то здесь укрывались остатки войск сёгуната в битве при Уэно.

Одайба — современный район на искусственном острове в Токийском заливе

Мы прокатимся на монорельсе Юрикамомэ, увидим статую Свободы, Радужный мост и футуристические здания на месте бывших морских укреплений. Этот район стал символом инженерных достижений и технологичного будущего.

Токио Тауэр — башня, ставшая символом восстановления послевоенной Японии

Поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на вечерний город и поговорим о переходе Японии к мирному процветанию.

Мы обсудим:

амбиции и мечты японцев в разные эпохи

как Токио развивался от времён самураев до небоскрёбов

как синтоизм и буддизм вплетены в жизнь города

и многое другое

Организационные детали