Пройти путь от феодального прошлого к милитаризму, послевоенному восстановлению и изменению общества
На улицах суперсовременного Токио продолжают жить память и культура старого Эдо. Вы увидите малоизвестные древние храмы и святилища, сверкающие небоскрёбы и искусственные острова. Узнаете, как за последние столетия изменилась жизнь в Японии и сами японцы. Город предстанет перед вами как живой организм, в котором прошлое органично прорастает в настоящем.
Ясукуни-дзиндзя — храм, посвящённый душам погибших воинов Японии
Это место рассказывает о военной истории страны, памяти, идеологии и противоречиях. Оно вызывает много споров в современности. Мы поразмышляем о национальной идентичности и погуляем по широким аллеям. Рассмотрим огромные тории (ворота).
Нэдзу-дзиндзя — храм эпохи Эдо
Здесь сохранились образцы оригинальной архитектуры, которым более 300 лет. Тут царит гармония старой Японии и раскрывается духовная и культурная жизнь столицы. Мы пройдём по знаменитой аллее из красных ворот тории. А весной полюбуемся цветущими азалиями.
Старинный парк Уэно
Мы осмотрим исторические памятники, обойдём пруд с лотосами, увидим старинные пагоды и храм Тосёгу. Когда-то здесь укрывались остатки войск сёгуната в битве при Уэно.
Одайба — современный район на искусственном острове в Токийском заливе
Мы прокатимся на монорельсе Юрикамомэ, увидим статую Свободы, Радужный мост и футуристические здания на месте бывших морских укреплений. Этот район стал символом инженерных достижений и технологичного будущего.
Токио Тауэр — башня, ставшая символом восстановления послевоенной Японии
Поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на вечерний город и поговорим о переходе Японии к мирному процветанию.
Мы обсудим:
амбиции и мечты японцев в разные эпохи
как Токио развивался от времён самураев до небоскрёбов
как синтоизм и буддизм вплетены в жизнь города
и многое другое
Организационные детали
Протяжённость маршрута — 8–9 км, между отдельными локациями мы будем перемещаться на транспорте. Стоимость проезда составит $10 за чел. Проезд также оплачивается за гида
Все локации в маршруте бесплатны для посещения
При желании мы можем зайти в музей Ясукуни или Национальный музей в Уэно (стоимость согласуем дополнительно)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Данил — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 156 туристов
Меня зовут Данил, я студент Токийского университета. В свободное время путешествую по Японии. Знаю японское общество изнутри, так как работаю и живу среди японцев. Посетил множество лекций по истории, культуре и религиоведению Японии. Могу ответить на любые ваши вопросы об этой удивительной стране и её жителях.
В
Вероника
25 окт 2025
Спасибо большое Дане за отличный день. Посетили парки и храмы, рассказал историю Японии, традиции японцев, сами пожарили мясо, всем рекомендую провести время с Даней. В заключении мы доехали до музея пива. Мою дочь и меня впечатлил.
Е
Елена
9 окт 2025
Молодой человек,родом из Омска,в Японии 4 года, хорошо владеет японским и др. языками. Много знает о Японии не только историю,культуру как изучивший ее,а как будто человек рожденный в Японии. Много читать дальше
забавный историй расскажет. Провели время 5 часов,как полчаса. После экскурсии пригласили поужинать, он не отказался,выбрал колоритное местное кафе,заказывали японские блюда через планшет(еще один опыт). Без него мы врядли туда попали. Еще хотелось просто пообщаться. Рекомендую особенно молодежи,будете на одной волне, хотя нам за 65 лет и мы провели время с огромным удовольствием! Спасибо большое!! 🥳🥳
I
Iana
26 июл 2025
Экскурсия — выше всяких похвал! Это не просто прогулка по Токио, а настоящее путешествие сквозь время: от тихих переулков старого Эдо до неона и технологий будущего на Одайбе. Огромное спасибо нашему читать дальше
гиду Даниле — он сделал этот день по-настоящему особенным. Видно, что он не только отлично знает историю Японии, но и искренне ею увлечён. Рассказывает живо, интересно, с кучей неожиданных фактов и тёплого юмора. С ним чувствуешь себя не туристом, а гостем, которому показывают любимые уголки города. Благодаря Даниле мы увидели Токио совсем другим — глубоким, многослойным и очень настоящим. Мы также по собственной инициативе расширили маршрут: посетили Miraikan, потискали робособак, восхитились фантастическими инсталляциями teamLab и заглянули в музей пива. Всё это отлично вписалось в день и только усилило впечатления. Маршрут получился насыщенным, но идеально выстроенным — ничего лишнего, только самое интересное. Удалось охватить удивительно много, при этом всё было комфортно и легко. Шикарная экскурсия и потрясающий гид! Очень рекомендуем — это лучший способ увидеть Токио с умом, чувством и вдохновением.
Ольга
1 июл 2025
Были проездом в Токио, один день решили посвятить экскурсионной программе! Данил дал хорошие рекомендации по локации размещения, qr коду для быстрого прохождения паса контроля, пользованию метро… Это была наша первая читать дальше
поездка в Японию и сразу в ❤️! У Данила получилось влюбить нас в этот город, маршрут был составлен с учетом наших пожеланий и удивительным образом мы смогли избежать толпы на всех объектах. Был настолько насыщенный и эмоционально заряженный день, что впечатления со мной на долгие годы! Хочу вернуться и посмотреть другие города)… и да, если опять захочется опытного проводника - 100% это будет Данил)!
Екатерина
2 июн 2025
Однозначно 10/10. Даня - супер! Мы провели крутой и интересный день. Были на одной волне. Очень насыщенная экскурсия с учетом наших увлечений и пожеланий. Данил интересный, разносторонний молодой человек, время пролетело просто молниеносно! Рекомендуем!
А
Андрей
29 мая 2025
Данил молодой и современный парень, который несмотря на свою молодость хорошо знает Японию и как там всё устроено. Экскурсия нам понравилась. Данил рассказал много интересного и отвечал на все наши вопросы. Рекомендуем и желаем Данилу удачи!