Эта фотопрогулка — про внимательный взгляд на Токио и кадры, в которых нет случайности.
Я проведу вас по историческим локациям и тихим переулкам, помогу с позированием и сделаю всё, чтобы кадры получились естественными и эстетичными.
Я проведу вас по историческим локациям и тихим переулкам, помогу с позированием и сделаю всё, чтобы кадры получились естественными и эстетичными.
Описание фото-прогулки
Встретимся в историческом районе Асакуса, где тонко чувствуется дух традиционной Японии.
Окажемся у знаменитого храма Сэнсо-дзи. Здесь находятся величественные ворота Каминаримон с огромным красным фонарём — узнаваемые символы Токио.
Я сделаю ваши атмосферные фотографии на фоне старинных домов и уютных переулков. Помогу с позированием и подскажу, как чувствовать себя перед камерой спокойно и уверенно.
Организационные детали
- В течение 5 дней после встречи я пришлю вам ссылку на лучшие исходники и до 25 обработанных фото
- Снимаю на камеру Sony, использую светосильные объективы G Master
- В стоимость включена аренда базового кимоно и причёска. Но в точке аренды вы можете доплатить и одеться в более нарядную одежду: доплата за самое дорогое кимоно — около $100
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я профессиональный фотограф более 10 лет. И уже много лет живу в Токио. Устраиваю не просто фотосессии, а атмосферные фотопрогулки по самым красивым уголкам города. Я покажу красивые локации, помогу с позированием и сделаю фотографии, которые будут напоминать о Японии ещё долгие годы. Со мной легко и весело!
Входит в следующие категории Токио
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