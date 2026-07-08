Виктория — ваш гид в Токио Организатор данного мероприятия

На сайте с 2023 года

Я профессиональный фотограф более 10 лет. И уже много лет живу в Токио. Устраиваю не просто фотосессии, а атмосферные фотопрогулки по самым красивым уголкам города. Я покажу красивые локации, помогу с позированием и сделаю фотографии, которые будут напоминать о Японии ещё долгие годы. Со мной легко и весело!