читать дальше

очень внимательный и отзывчивой гид, она отвечала на все мои вопросы и предоставляла исчерпывающую информацию. Не смотря на то, что сакура не зацвела, экскурсия прошла в полном объеме, мои туристы хотя устали, но остались очень довольны насыщенной программой. Хочу обратить внимание на особенности Маргариты, как гида: т. к. она очень давно живет в Японии, поэтому подробно и основательно умеет рассказать о особенностях обычной жизни японцев и поделиться своим опытом. Хочу заметить, что я работаю с различными гидами и очень ценю их особенности и фишки в подаче материала. В работе с Маргаритой мне очень понравилось, что она носит с собой и показывает фотографии и карты, которые дают возможность получить более полное представление о людях и местах посещения. Маргарита, благодарю за проведенную экскурсию, с Вами было очень приятно работать!!! Желаю успехов и много благодарных туристов!