1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€370 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
4.5 часа
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений
Начало: Район Асакуса
Завтра в 11:30
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Токио: путешествие по ярким районам
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
18 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:30
€380 за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
4 часа
Самые-самые места Токио
Посетить самые знаменитые районы японской столицы и оценить их достопримечательности
Начало: У метро Цукидзи
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел14 мая 2024Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида
- RRenat5 мая 2024Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии. Обошли несколько районов, получили необходимую нам информацию и советы на следующие несколько дней. Спасибо😉
- ВВадим2 мая 2024Отлично, с погодой не повезло, но эрудиция и мастерство гида сделали свое дело
- ССтас29 апреля 2024Все прошло, супер! Наталья очень вовлеченый гид. И еще помогла мне спланировать предложение девушке. Strong recommended
- ДДмитрий18 апреля 2024Огромное спасибо Аэлите за время проведенное вместе. Она прекрасный рассказчик и замечательный человек. От нее мы узнали очень много об этой удивительной стране, вместе побывали в интересных местах.
- ААлиса17 апреля 2024Маргарита провела отличную экскурсию по моему маршруту! Пришла во время к нашему отелю, проходила с нами весь день и рассказала
- ЕЕлена15 апреля 2024Заказывала экскурсию по Токио с Маргаритой для своей группы. Перед экскурсией много общались и уточняли детали маршрута с ней. Маргарита
- ААндрей7 апреля 2024Увлекательная, разнообразная, насыщенная прогулка. Много интересного материала о Японии и Токио. Гид прекрасно знает историю и является хорошим рассказчиком. Также подскажет где вкусно поесть и купить, если что то надо. Отличный спутник для однодневного визита в Токио.
- ООлег5 апреля 2024Несмотря на погоду Наталия отлично провела тур и все организовала. Было очень интересно узнать о Токио много нового.
- ННаталья5 марта 2024Прогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона в храме Сэнсодзи и вытащила
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Храм Сэнсо-дзи»
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