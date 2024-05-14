Храм Сэнсо-дзи – экскурсии в Токио

Найдено 7 экскурсий в категории «Храм Сэнсо-дзи» в Токио на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
370 за всё до 8 чел.
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4.5 часа
5 отзывов
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений
Начало: Район Асакуса
Завтра в 11:30
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Главное в восточном Токио за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Большая прогулка по Токио: путешествие по ярким районам
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
18 июня в 10:00
20 июня в 10:00
300 за всё до 10 чел.
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:30
380 за всё до 6 чел.
Токио как он есть
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
70 за человека
Самые-самые места Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Самые-самые места Токио
Посетить самые знаменитые районы японской столицы и оценить их достопримечательности
Начало: У метро Цукидзи
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
193 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    14 мая 2024
    Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
    Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида
  • R
    Renat
    5 мая 2024
    Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
    Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии. Обошли несколько районов, получили необходимую нам информацию и советы на следующие несколько дней. Спасибо😉
    Встретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессииВстретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессииВстретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессииВстретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессииВстретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессииВстретились с Натальей в назначенное время. Попросили чуть изменить формат и маршрут исходя их собственных предпочтений без фотосессии
  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    Знакомьтесь, Токио
    Отлично, с погодой не повезло, но эрудиция и мастерство гида сделали свое дело
  • С
    Стас
    29 апреля 2024
    Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
    Все прошло, супер! Наталья очень вовлеченый гид. И еще помогла мне спланировать предложение девушке. Strong recommended
  • Д
    Дмитрий
    18 апреля 2024
    Главное в восточном Токио за 3 часа
    Огромное спасибо Аэлите за время проведенное вместе. Она прекрасный рассказчик и замечательный человек. От нее мы узнали очень много об этой удивительной стране, вместе побывали в интересных местах.
  • А
    Алиса
    17 апреля 2024
    Большая прогулка по Токио: увидеть главное
    Маргарита провела отличную экскурсию по моему маршруту! Пришла во время к нашему отелю, проходила с нами весь день и рассказала
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    много всего интересного про каждое место. Организовано всё отлично: Маргарита пришла во время, мы всё успели, она даже сумела сорганизовать всю нашу большую группу, чтобы никто не потерялся Ещё она много всего посоветовала (была на связи и отвечала на вопросы ещё до путешествия) - по её рекомендации сделали несколько вещей уже после экскурсии, что значительно улучшило и упростило путешествие) В общем, я полностью довольна и всем рекомендую погулять по Токио с Маргаритой

  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Большая прогулка по Токио: увидеть главное
    Заказывала экскурсию по Токио с Маргаритой для своей группы. Перед экскурсией много общались и уточняли детали маршрута с ней. Маргарита
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    очень внимательный и отзывчивой гид, она отвечала на все мои вопросы и предоставляла исчерпывающую информацию. Не смотря на то, что сакура не зацвела, экскурсия прошла в полном объеме, мои туристы хотя устали, но остались очень довольны насыщенной программой. Хочу обратить внимание на особенности Маргариты, как гида: т. к. она очень давно живет в Японии, поэтому подробно и основательно умеет рассказать о особенностях обычной жизни японцев и поделиться своим опытом. Хочу заметить, что я работаю с различными гидами и очень ценю их особенности и фишки в подаче материала. В работе с Маргаритой мне очень понравилось, что она носит с собой и показывает фотографии и карты, которые дают возможность получить более полное представление о людях и местах посещения. Маргарита, благодарю за проведенную экскурсию, с Вами было очень приятно работать!!! Желаю успехов и много благодарных туристов!

  • А
    Андрей
    7 апреля 2024
    Знакомьтесь, Токио
    Увлекательная, разнообразная, насыщенная прогулка. Много интересного материала о Японии и Токио. Гид прекрасно знает историю и является хорошим рассказчиком. Также подскажет где вкусно поесть и купить, если что то надо. Отличный спутник для однодневного визита в Токио.
  • О
    Олег
    5 апреля 2024
    Знакомьтесь, Токио
    Несмотря на погоду Наталия отлично провела тур и все организовала. Было очень интересно узнать о Токио много нового.
    Несмотря на погоду Наталия отлично провела тур и все организовала. Было очень интересно узнать о Токио много новогоНесмотря на погоду Наталия отлично провела тур и все организовала. Было очень интересно узнать о Токио много новогоНесмотря на погоду Наталия отлично провела тур и все организовала. Было очень интересно узнать о Токио много новогоНесмотря на погоду Наталия отлично провела тур и все организовала. Было очень интересно узнать о Токио много новогоНесмотря на погоду Наталия отлично провела тур и все организовала. Было очень интересно узнать о Токио много нового
  • Н
    Наталья
    5 марта 2024
    Главное в восточном Токио за 3 часа
    Прогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона в храме Сэнсодзи и вытащила
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    свое предсказание за 100 йен, удача бойся меня! Было очень интересно слушать рассказ об этих местах. В процессе попробовала местные вкусняшки: тайяки и розовый кофе в честь начала сезона сакуры. Цветущую сакуру тоже увидели - отказывается есть ранний ее сорт, который расцветает в самом начале марта 🌸 Спасибо за интересную экскурсию!

    Прогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона в

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Храм Сэнсо-дзи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Знакомьтесь, Токио
  2. Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
  3. Главное в восточном Токио за 3 часа
  4. Большая прогулка по Токио: увидеть главное
  5. Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Храм Сэнсо-дзи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 70 до 380. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Храм Сэнсо-дзи», 17 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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