Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю вам окунуться в японскую культуру и стать частью этой красоты! Давайте встретимся в удобное время и отправимся вместе на фотопрогулку по самому живописному району в Токио, одетые в изысканные японские кимоно.



Вы будете наслаждаться местными красотами, любоваться всем происходящим вокруг, а я обязательно запечатлю наиболее интересные моменты на профессиональную камеру. 5 18 отзывов

Наталья Ваш гид в Токио Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка $285 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 18 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Прогулка в утонченных кимоно Предлагаю вам идеальный маршрут для фотопрогулки в живописном районе Асакуса. Мы встретимся у величественного символа «Врата Грома» — Каминаримон, символизирующего великолепие истории Асакусы. Я отведу вас в салон с лучшим ассортиментом кимоно. Вместе определимся с фасоном, расцветкой, наиболее подходящими к образу аксессуарами. Сотрудники магазина также с удовольствием сделают вам укладку. И вот облачившись в кимоно мы отправляем на прогулку. Вас ждут уникальные пейзажи и восхитительные достопримечательности. Как профессиональный фотограф, я с удовольствием запечатлю вас на фоне старинных домов, как символа исторической эпохи. Наша прогулка начнется со знаменитого храма Сэнсо-дзи, который откроет перед вами двери в мир японской культуры и древних традиций. После этого я проведу вас к прекрасному парку с прудом, где плавают красочные карпы. Вы ощутите гармонию с природой и сможете насладиться умиротворенной атмосферой. Но наш маршрут еще далеко не закончен! По пути вы сможете насладиться вкусными традиционными сладостями, попробовать уникальные вкусы, которые помогут вам погрузиться в атмосферу настоящей японской кухни. Кроме того, у меня есть много советов местного жителя, тайны и скрытые жемчужины района. Не забудьте также заглянуть в магазины сувениров и приобрести маленький кусочек Асакусы для себя или в качестве подарка близким. Готовы ли вы отправиться в увлекательное путешествие по Асакусе? Я жду вас, чтобы запечатлеть эти яркие моменты и создать незабываемую коллекцию фотографий для вас.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Поиск и бронирование салона кимоно на необходимую дату и время. Что не входит в цену В стоимость экскурсии не включена аренда кимоно. Стоимость аренды от 35 евро с человека. Где начинаем и завершаем? Начало: 2 Чоме-3-1 Асакуса, город Тайто, Токио 111-0032 Завершение: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.