Предлагаю вам окунуться в японскую культуру и стать частью этой красоты! Давайте встретимся в удобное время и отправимся вместе на фотопрогулку по самому живописному району в Токио, одетые в изысканные японские кимоно.
Вы будете наслаждаться местными красотами, любоваться всем происходящим вокруг, а я обязательно запечатлю наиболее интересные моменты на профессиональную камеру.
Вы будете наслаждаться местными красотами, любоваться всем происходящим вокруг, а я обязательно запечатлю наиболее интересные моменты на профессиональную камеру.
Ближайшие даты:
28
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29
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Описание
Прогулка в утонченных кимоноПредлагаю вам идеальный маршрут для фотопрогулки в живописном районе Асакуса. Мы встретимся у величественного символа «Врата Грома» — Каминаримон, символизирующего великолепие истории Асакусы. Я отведу вас в салон с лучшим ассортиментом кимоно. Вместе определимся с фасоном, расцветкой, наиболее подходящими к образу аксессуарами. Сотрудники магазина также с удовольствием сделают вам укладку. И вот облачившись в кимоно мы отправляем на прогулку. Вас ждут уникальные пейзажи и восхитительные достопримечательности. Как профессиональный фотограф, я с удовольствием запечатлю вас на фоне старинных домов, как символа исторической эпохи. Наша прогулка начнется со знаменитого храма Сэнсо-дзи, который откроет перед вами двери в мир японской культуры и древних традиций. После этого я проведу вас к прекрасному парку с прудом, где плавают красочные карпы. Вы ощутите гармонию с природой и сможете насладиться умиротворенной атмосферой. Но наш маршрут еще далеко не закончен! По пути вы сможете насладиться вкусными традиционными сладостями, попробовать уникальные вкусы, которые помогут вам погрузиться в атмосферу настоящей японской кухни. Кроме того, у меня есть много советов местного жителя, тайны и скрытые жемчужины района. Не забудьте также заглянуть в магазины сувениров и приобрести маленький кусочек Асакусы для себя или в качестве подарка близким. Готовы ли вы отправиться в увлекательное путешествие по Асакусе? Я жду вас, чтобы запечатлеть эти яркие моменты и создать незабываемую коллекцию фотографий для вас.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поиск и бронирование салона кимоно на необходимую дату и время
- Что не входит
- В стоимость экскурсии не включена аренда кимоно. Стоимость аренды от 35 евро с человека
- Место начала и завершения?
- 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Сообщите мне пожалуйста количество
- Возраст и пол участников. Это нужно для бронирования салона кимоно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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