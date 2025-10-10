Предлагаю вам окунуться в японскую культуру и стать частью этой красоты! Давайте встретимся в удобное время и отправимся вместе на фотопрогулку по самому живописному району в Токио, одетые в изысканные японские кимоно.
Вы будете наслаждаться местными красотами, любоваться всем происходящим вокруг, а я обязательно запечатлю наиболее интересные моменты на профессиональную камеру.
Вы будете наслаждаться местными красотами, любоваться всем происходящим вокруг, а я обязательно запечатлю наиболее интересные моменты на профессиональную камеру.
Описание фото-прогулки
Прогулка в утонченных кимоноПредлагаю вам идеальный маршрут для фотопрогулки в живописном районе Асакуса. Мы встретимся у величественного символа «Врата Грома» — Каминаримон, символизирующего великолепие истории Асакусы. Я отведу вас в салон с лучшим ассортиментом кимоно. Вместе определимся с фасоном, расцветкой, наиболее подходящими к образу аксессуарами. Сотрудники магазина также с удовольствием сделают вам укладку. И вот облачившись в кимоно мы отправляем на прогулку. Вас ждут уникальные пейзажи и восхитительные достопримечательности. Как профессиональный фотограф, я с удовольствием запечатлю вас на фоне старинных домов, как символа исторической эпохи. Наша прогулка начнется со знаменитого храма Сэнсо-дзи, который откроет перед вами двери в мир японской культуры и древних традиций. После этого я проведу вас к прекрасному парку с прудом, где плавают красочные карпы. Вы ощутите гармонию с природой и сможете насладиться умиротворенной атмосферой. Но наш маршрут еще далеко не закончен! По пути вы сможете насладиться вкусными традиционными сладостями, попробовать уникальные вкусы, которые помогут вам погрузиться в атмосферу настоящей японской кухни. Кроме того, у меня есть много советов местного жителя, тайны и скрытые жемчужины района. Не забудьте также заглянуть в магазины сувениров и приобрести маленький кусочек Асакусы для себя или в качестве подарка близким. Готовы ли вы отправиться в увлекательное путешествие по Асакусе? Я жду вас, чтобы запечатлеть эти яркие моменты и создать незабываемую коллекцию фотографий для вас.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Поиск и бронирование салона кимоно на необходимую дату и время.
Что не входит в цену
- В стоимость экскурсии не включена аренда кимоно. Стоимость аренды от 35 евро с человека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: 2 Чоме-3-1 Асакуса, город Тайто, Токио 111-0032
Завершение: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Мне очень понравилось, спасибо!
Особенно интересно то, что помимо ощущения себя японской принцессой, есть возможность узнать больше об истории и традициях этого костюма (и не только).
Невероятные наряды и истории об их использовании.
И без приятных покупок не обошлось)
Особенно интересно то, что помимо ощущения себя японской принцессой, есть возможность узнать больше об истории и традициях этого костюма (и не только).
Невероятные наряды и истории об их использовании.
И без приятных покупок не обошлось)
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Е
Чудесная прогулка. Наташа-мастер своего дела. Фотографии получились очень сочными и яркими. Огромное отдельное спасибо за зонтик.
Выбор кимоно в салоне не такой уж и большой (при кажущемся разнообразии выбрать что-то в
Выбор кимоно в салоне не такой уж и большой (при кажущемся разнообразии выбрать что-то в
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И
Наша фотосессия в Токио стала незабываемым приключением для всей семьи! С первых минут Наталья проявила профессионализм, подобрала костюмы и эффектные локации. Благодаря этому в кадре мы получились - естественные.
Теперь у
Теперь у
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И
Хочу выразить огромную благодарность Наталье за замечательную экскурсию и фотографии! Она не только провела нас по самым интересным местам, но и поделилась увлекательными историями о культуре и традициях местных храмов. Фотографии, которые она сделала, превзошли все наши ожидания — каждая деталь запечатлела атмосферу этого удивительного места. Наталья — настоящий профессионал своего дела и невероятно приятный собеседник. Рекомендую всем!
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Л
Спасибо огромное за прекрасную фотосессию! За грамотный подбор образа, макияжа, локаций. Все прошло так легко и воздушно, как будто я встретилась с подругой за чашкой чая! Но в итоге у меня теперь есть набор бомбических фото!
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Е
Фото классные, всем очень нравятся!! Все в восторге!!! И я тоже! Не думала, что могу так выглядеть! Спасибо Вам большое за Вашу работу! Я вообще поездку в Японию буду вспоминать как сказку!!!
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