На прогулке мы сделаем красивые кадры и познакомимся с городом, чтобы он стал ближе и понятнее. Маршрут подберём вместе: тихие улочки и храмы или сияние неоновых кварталов.
Я помогу вам расслабиться перед камерой и покажу Токио таким, каким вижу его сама — уютным, многослойным, живым. А ещё поделюсь советами, чтобы вы чувствовали себя увереннее в этом мегаполисе.
Описание фото-прогулки
Вы выберете один из вариантов фотосессии:
- Традиционный японский колорит — квартал Асакуса с храмом Сэнсо-дзи или парк Уэно. Идеально для тех, кто любит японскую эстетику и культуру
- Мегаполис и неон — район Сибуя, Харадзюку или Синдзюку. Подойдёт тем, кто хочет поймать дух современного Токио
- Природа и романтика — парк Ёёги с храмом Мэйдзи или парк Синдзюку Гёэн. Отличный выбор для влюблённых, семей и ценителей природы
Мы прогуляемся по выбранным локациям и сделаем фото в разных ракурсах. Можем обсудить и другие локации, чтобы воплотить все ваши идеи!
Организационные детали
- Я снимаю на Sony Alpha 7 III, объектив 28–70 мм
- В течение недели вы получаете готовую фотогалерею ссылкой на диск: 20+ фотографий в ретуши
- Стоимость одинакова для всех вариантов маршрута
- Вход в парк Синдзюку Гёэн оплачивается отдельно — 500 йен ($3 за чел.)
- Встречаемся у станции метро возле первой точки маршрута — детали обсудим в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 22 туристов
С 2023 года я живу в Японии и открываю её для себя снова и снова. Люблю гулять по улочкам Токио, находить красивые виды и фотографировать. С радостью проведу для вас фотосъёмку или экскурсию в лёгкой, дружелюбной и комфортной атмосфере, чтобы вы увезли из Токио не только фотографии, но и тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
20 ноя 2025
Даша сделала нам отличные фотографии, показала интересные места во время прогулки. Все очень понравилось, теперь у нас есть прекрасные фотографии на память о нашей поездке, спасибо!
И
Илья
30 окт 2025
Под конец моего путешествия по Японии Дарья сделала мне много классных фотографий и показала крутые локации. Спасибо тебе за это!
Марина
12 окт 2025
Даша - просто умница! Во-первых, она сделала шикарные фото, во-вторых, помогала и шла на встречу во всем! Помогала и давала классные рекомендации по Токио! ❤️
О
Ольга
11 окт 2025
Огромное спасибо за съёмку! 💕
Даша полностью смогла воплотить мою задумку и добавить что-то особенное от себя. Работать с ней было очень комфортно — легко, спокойно и приятно. Атмосфера во время съёмки тёплая и вдохновляющая, мы быстро расслабились и получили настоящее удовольствие от процесса.
Фото получились живыми, тёплыми и очень красивыми! 💫 Обязательно рекомендую — с таким фотографом хочется снимать ещё! 📸
Входит в следующие категории Токио
