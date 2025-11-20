Дарья — ваш гид в Токио

Провела экскурсии для 22 туристов

С 2023 года я живу в Японии и открываю её для себя снова и снова. Люблю гулять по улочкам Токио, находить красивые виды и фотографировать. С радостью проведу для вас фотосъёмку или экскурсию в лёгкой, дружелюбной и комфортной атмосфере, чтобы вы увезли из Токио не только фотографии, но и тёплые воспоминания.