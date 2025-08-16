Путешествие начинается с поездки из Токио и продолжается через вулканическую долину Овакудани, озеро Аси и историческую дорогу Токайдо.
- 🌋 Уникальные геотермальные пейзажи Овакудани
- 🗻 Виды на величественную Фудзи-сан
- 🚢 Круиз на пиратском корабле по озеру Аси
- 🏯 Посещение древнего святилища Хаконе
- 🌳 Прогулка по старой дороге Токайдо
- Овакудани
- Озеро Аси
- Святилище Хаконе
- Застава Хаконе
- Старая дорога Токайдо
Токио — Хаконе
Мы встретимся на одной из станций Токио и на поезде отправимся в Хаконе — регион, известный своими горячими источниками, вулканической природой и культурными достопримечательностями.
Наша дорога будет сменяться не только пейзажами, но и видами транспорта — это одна из прелестей путешествия в Хаконе. Мы проедем на поездах, фуникулёрах, канатных дорогах.
Кипящая долина Овакудани
По канатной дороге мы доберëмся до великой кипящей долины Овакудани — одного из самых впечатляющих и геотермально активных мест региона. Из земли поднимаются клубы пара, извергаются горячие потоки, а воздух насыщен запахом серы.
В долине вы сможете насладиться не только нетипичными пейзажами Японии, но и захватывающими видами на величественную Фудзи-сан.
Озеро Аси и пиратский корабль
Спустимся к вулканическому озеру Аси — это важная часть культурного и природного наследия региона.
Популярный способ полюбоваться озером — круиз на пиратском корабле. С воды открываются захватывающие виды на Фудзи-сан, особенно в утренние часы и ясную погоду. Также с корабля можно увидеть знаменитые тории святилища Хаконе.
Застава Хаконе
Она соединяла Эдо (современный Токио) и Киото в период Эдо (1603–1868). Играла ключевую роль в обеспечении безопасности, а ещё — соблюдении строгого контроля над передвижением людей и грузов между столицами.
Старая дорога Токайдо
Примерим на себя роль путников и прогуляемся по сохранившемуся участку старой дороги Токайдо. Наш путь будет пролегать через живописный лес многовековых деревьев.
Святилище Хаконе
Посетим синтоистское святилище 8 века на берегу Аси в окружении величественных криптомерий. Это место сочетает глубокую духовную атмосферу, богатую мифологию и историческую значимость. Здесь находятся красивые тории — одни из визитных карточек Хаконе.
Хаконе — Токио
А после мы, немного уставшие и полные впечатлений, начнём обратный путь в Токио.
- Встретимся в Токио на одной из станций по маршруту и вместе отправимся в Хаконе. Дорога в одну сторону составляет около 2,5 часов. По запросу встретим вас у отеля — детали и цены уточняйте в переписке
- Мы будем много ходить, на пути будут горные тропы и лестницы. От вас потребуется минимальная физическая подготовка, но обязательно позаботьтесь об удобной обуви
- Тайминг зависит от вашего темпа
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт. Купите заранее Hakone Pass — 6100 йен за чел., в том числе за гида. По необходимости мы проконсультируем вас после бронирования
- Входные билеты — 500 йен за чел.
- В Японии перестали принимать доллары старого выпуска. Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца или йены
- В связи с усилением вулканической активности вход в долину Овакудани может быть закрыт — тогда долину осмотрим из окна вагончика
- Из-за сильного ветра некоторые участки канатной дороги могут быть временно закрыты — в этом случае воспользуемся автобусом
