Хаконе - это уникальное место, где природа и мифология переплетаются в гармонии.Путешествие начинается с поездки из Токио и продолжается через вулканическую долину Овакудани, озеро Аси и историческую дорогу Токайдо.Участники экскурсии

смогут насладиться видами на Фудзи-сан, посетить святилище Хаконе и погрузиться в атмосферу древних синтоистских ритуалов. Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть нетипичные пейзажи Японии и прикоснуться к её культурному наследию

Описание экскурсии

Токио — Хаконе

Мы встретимся на одной из станций Токио и на поезде отправимся в Хаконе — регион, известный своими горячими источниками, вулканической природой и культурными достопримечательностями.

Наша дорога будет сменяться не только пейзажами, но и видами транспорта — это одна из прелестей путешествия в Хаконе. Мы проедем на поездах, фуникулёрах, канатных дорогах.

Кипящая долина Овакудани

По канатной дороге мы доберëмся до великой кипящей долины Овакудани — одного из самых впечатляющих и геотермально активных мест региона. Из земли поднимаются клубы пара, извергаются горячие потоки, а воздух насыщен запахом серы.

В долине вы сможете насладиться не только нетипичными пейзажами Японии, но и захватывающими видами на величественную Фудзи-сан.

Озеро Аси и пиратский корабль

Спустимся к вулканическому озеру Аси — это важная часть культурного и природного наследия региона.

Популярный способ полюбоваться озером — круиз на пиратском корабле. С воды открываются захватывающие виды на Фудзи-сан, особенно в утренние часы и ясную погоду. Также с корабля можно увидеть знаменитые тории святилища Хаконе.

Застава Хаконе

Она соединяла Эдо (современный Токио) и Киото в период Эдо (1603–1868). Играла ключевую роль в обеспечении безопасности, а ещё — соблюдении строгого контроля над передвижением людей и грузов между столицами.

Старая дорога Токайдо

Примерим на себя роль путников и прогуляемся по сохранившемуся участку старой дороги Токайдо. Наш путь будет пролегать через живописный лес многовековых деревьев.

Святилище Хаконе

Посетим синтоистское святилище 8 века на берегу Аси в окружении величественных криптомерий. Это место сочетает глубокую духовную атмосферу, богатую мифологию и историческую значимость. Здесь находятся красивые тории — одни из визитных карточек Хаконе.

Хаконе — Токио

А после мы, немного уставшие и полные впечатлений, начнём обратный путь в Токио.

Организационные детали

Встретимся в Токио на одной из станций по маршруту и вместе отправимся в Хаконе. Дорога в одну сторону составляет около 2,5 часов. По запросу встретим вас у отеля — детали и цены уточняйте в переписке

Мы будем много ходить, на пути будут горные тропы и лестницы. От вас потребуется минимальная физическая подготовка, но обязательно позаботьтесь об удобной обуви

Тайминг зависит от вашего темпа

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

Транспорт. Купите заранее Hakone Pass — 6100 йен за чел., в том числе за гида. По необходимости мы проконсультируем вас после бронирования

Входные билеты — 500 йен за чел.

Важно: