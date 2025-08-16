Мои заказы

Хаконе: тропами тумана и древних богов

Добро пожаловать в Хаконе - регион, где природа и мифология создают атмосферу гармонии. Откройте для себя величие Фудзи-сан и культурные сокровища
Хаконе - это уникальное место, где природа и мифология переплетаются в гармонии.

Путешествие начинается с поездки из Токио и продолжается через вулканическую долину Овакудани, озеро Аси и историческую дорогу Токайдо.

Участники экскурсии
смогут насладиться видами на Фудзи-сан, посетить святилище Хаконе и погрузиться в атмосферу древних синтоистских ритуалов.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть нетипичные пейзажи Японии и прикоснуться к её культурному наследию

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальные геотермальные пейзажи Овакудани
  • 🗻 Виды на величественную Фудзи-сан
  • 🚢 Круиз на пиратском корабле по озеру Аси
  • 🏯 Посещение древнего святилища Хаконе
  • 🌳 Прогулка по старой дороге Токайдо
Хаконе: тропами тумана и древних богов© Екатерина
Хаконе: тропами тумана и древних богов© Екатерина
Хаконе: тропами тумана и древних богов© Екатерина
Ближайшие даты:
8
дек9
дек10
дек11
дек16
дек17
дек18
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Овакудани
  • Озеро Аси
  • Святилище Хаконе
  • Застава Хаконе
  • Старая дорога Токайдо

Описание экскурсии

Токио — Хаконе

Мы встретимся на одной из станций Токио и на поезде отправимся в Хаконе — регион, известный своими горячими источниками, вулканической природой и культурными достопримечательностями.

Наша дорога будет сменяться не только пейзажами, но и видами транспорта — это одна из прелестей путешествия в Хаконе. Мы проедем на поездах, фуникулёрах, канатных дорогах.

Кипящая долина Овакудани

По канатной дороге мы доберëмся до великой кипящей долины Овакудани — одного из самых впечатляющих и геотермально активных мест региона. Из земли поднимаются клубы пара, извергаются горячие потоки, а воздух насыщен запахом серы.

В долине вы сможете насладиться не только нетипичными пейзажами Японии, но и захватывающими видами на величественную Фудзи-сан.

Озеро Аси и пиратский корабль

Спустимся к вулканическому озеру Аси — это важная часть культурного и природного наследия региона.

Популярный способ полюбоваться озером — круиз на пиратском корабле. С воды открываются захватывающие виды на Фудзи-сан, особенно в утренние часы и ясную погоду. Также с корабля можно увидеть знаменитые тории святилища Хаконе.

Застава Хаконе

Она соединяла Эдо (современный Токио) и Киото в период Эдо (1603–1868). Играла ключевую роль в обеспечении безопасности, а ещё — соблюдении строгого контроля над передвижением людей и грузов между столицами.

Старая дорога Токайдо

Примерим на себя роль путников и прогуляемся по сохранившемуся участку старой дороги Токайдо. Наш путь будет пролегать через живописный лес многовековых деревьев.

Святилище Хаконе

Посетим синтоистское святилище 8 века на берегу Аси в окружении величественных криптомерий. Это место сочетает глубокую духовную атмосферу, богатую мифологию и историческую значимость. Здесь находятся красивые тории — одни из визитных карточек Хаконе.

Хаконе — Токио

А после мы, немного уставшие и полные впечатлений, начнём обратный путь в Токио.

Организационные детали

  • Встретимся в Токио на одной из станций по маршруту и вместе отправимся в Хаконе. Дорога в одну сторону составляет около 2,5 часов. По запросу встретим вас у отеля — детали и цены уточняйте в переписке
  • Мы будем много ходить, на пути будут горные тропы и лестницы. От вас потребуется минимальная физическая подготовка, но обязательно позаботьтесь об удобной обуви
  • Тайминг зависит от вашего темпа
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Транспорт. Купите заранее Hakone Pass — 6100 йен за чел., в том числе за гида. По необходимости мы проконсультируем вас после бронирования
  • Входные билеты — 500 йен за чел.

Важно:

  • В Японии перестали принимать доллары старого выпуска. Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца или йены
  • В связи с усилением вулканической активности вход в долину Овакудани может быть закрыт — тогда долину осмотрим из окна вагончика
  • Из-за сильного ветра некоторые участки канатной дороги могут быть временно закрыты — в этом случае воспользуемся автобусом

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 994 туристов
Меня зовут Екатерина, я много лет увлекаюсь культурой и традициями Японии. Мне посчастливилось увидеть красоты этой страны от самого северного острова Хоккайдо до южной тропической Окинавы. В настоящее время я живу
и работаю в Токио. Я и моя команда хотим поделиться самыми интересными местами этого города и его окрестностей. Также сможем дать рекомендации по традиционным сувенирам и маршрутам в соответствии с вашими предпочтениями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
16 авг 2025
Мы в полном восторге от экскурсии!

После внесения предоплаты со мной связался гид Дмитрий и подробно объяснил все варианты экскурсий: изначально я бронировала экскурсию в Хаконе, но уже в ЛС договорились,
что едем в Кавагучико, куда нам хотелось сильнее.
Мне также гид подробно рассказал, какие доплаты потребуются сверх оплаты экскурсии и помог забронировать билеты на автобус.

Экскурсия началась сразу после встречи в назначенном месте, мы начали получать бесконечный поток информации о Японии, истории, современном быте и проч., могли задать все интересующие вопросы, не касающиеся самой экскурсии. С Дмитрием было настолько захватывающе общаться, что дорогу туда и обратно мы не спали, хотя и очень рано встали. Дмитрий рассказывал нам обо всём, что интересовало или о чем заходил контекст, а не только о инфо в рамках экскурсии.

Что касается наполнения экскурсии, то когда вам напишут, что придется много ходить, знайте, что придется ОЧЕНЬОЧЕНЬОЧЕНЬ много ходить (25к шагов ОТ и ДО), но это того стоит, поэтому лучше всего накануне сильно не активничать, тогда все будет хорошо.

Мы поднялись на несколько смотровых (пешком), посмотрели храм, несколько раз попили кофе и перекусили в уютных местах, все это на фоне невероятных и неописуемых красот в районе самого озера.

И, хотя Фудзи нам увидеть не удалось из-за облачности, мы практически не расстроились, потому что провели время интересно, познавательно и в целом круто.

Наша оценка: 1000000+/10

Входит в следующие категории Токио

