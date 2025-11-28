Мои заказы

Маленькое Эдо: путешествие по Кавагоэ

Откройте для себя Кавагоэ - город, где время остановилось. Узнайте, как жили самураи и купцы, и насладитесь исторической атмосферой
Экскурсия по Кавагоэ предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу эпохи Эдо.

Прогулка по историческим улицам с черепичными крышами, звон колокольни Токино-Кане и посещение замка Кавагоэ - всё это создаёт ощущение путешествия во времени.

Улица сладостей Касиваги порадует традиционными японскими лакомствами, а храм Китаин с Садом 500 архатов впечатлит своей древней историей. Кавагоэ также известен как киноплощадка, что добавляет особую магию вашему визиту

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в эпоху Эдо
  • 📸 Фотогеничные локации
  • 🏯 Уникальные исторические здания
  • 🍬 Традиционные японские сладости
  • 🎥 Атмосфера киноплощадки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Кавагоэ - весна и осень, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В это время можно насладиться цветением сакуры и осенними листьями. Лето также привлекательно, но может быть жарким. Зимой город менее загружен, что позволяет насладиться спокойной атмосферой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Колокольня Токино-Кане
  • Историческая улица Курадзукури
  • Замок Кавагоэ
  • Особняк семьи Ямамото
  • Улица сладостей Касиваги
  • Храм Китаин
  • Сад 500 архатов

Описание экскурсии

  • Колокольня Токино-Кане. Начнём с символа города: услышим звон старинного колокола и поговорим о том, как он задавал ритм жизни в эпоху Эдо.
  • Историческая улица Курадзукури. Прогуляемся среди лавок с традиционными товарами. Поделюсь историями о купцах, ремесленниках и пожарной архитектуре Эдо.
  • Замок Кавагоэ. Посмотрим на единственный сохранившийся дворец даймё в регионе.
  • Особняк семьи Ямамото конца 19 века. Рассмотрим дом богатых купцов и отметим контраст между старой самурайской эпохой и наступающим временем модернизации.
  • Улица сладостей Касиваги. По желанию вы попробуете легендарный батат, вафли и моти в старинных лавках.
  • Храм Китаин и Сад 500 архатов. Увидите один из самых значимых храмов региона с древней историей, а также постройки времён сёгуната Токугава и 500 каменных архаичных буддийских статуй — каждая с уникальным выражением лица и позой.

О чём поговорим:

  • Почему Кавагоэ называют маленьким Эдо.
  • Как город сохранил дух самурайской Японии.
  • Как буддизм, политика и купеческий уклад переплелись в архитектуре.
  • Чем отличаются дома самураев и купцов.
  • И почему сладкий картофель стал гастрономическим символом региона.

Дополнительно (по предварительной договорённости):

  • Переодевание в кимоно с фотосессией на исторических улицах.
  • Мастер-классы: изготовление японских палочек или гончарное искусство в стиле мингэй.
  • Весной: прогулка на лодке под цветущей сакурой по реке Шингаши.

Организационные детали

  • Я встречу вас на станции Кавагоэ или Хон-Кавагоэ. По запросу возможен индивидуальный трансфер из Токио за доплату. Детали обсудим в переписке.
  • Добраться до Кавагоэ можно самостоятельно на поезде из Токио — дорога занимает около 30–40 минут. Я пришлю вам подробную инструкцию с маршрутами и пересадками.
  • Дополнительное время — 5000 иен в час, по согласованию на месте.
  • Экскурсия пешеходная, но мы всегда можем сесть на автобус или в такси. Это оплачивается отдельно.

Дополнительные расходы по желанию:

  • Переодевание в кимоно — от $30.
  • Профессиональная фотосессия — $180 за чел., $250 за семью до 3 чел.
  • Мастер-класс по изготовлению палочек — $10 за чел.
  • Гончарный мастер-класс — $25 за чел.
  • Прогулка на лодке — $5.

