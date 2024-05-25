Романтические экскурсии по Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Токио на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Пешая
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
16 мар в 09:00
18 мар в 09:30
$350 за всё до 5 чел.
Сакура в Токио: весеннее волшебство
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сакура в Токио: весеннее волшебство
Ощутить магию японской весны и научиться искусству любования цветущей сакурой
16 мар в 08:00
17 мар в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Токио. Сакура-до
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио. Сакура-до
Гулять по паркам цветущего города и созерцать мимолётную красоту весны
7 мая в 10:00
10 мая в 10:00
$385 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
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    как 300 лет назад. Есть такие жемчужины, как храм Кита-Ин и замок сёгуната, и их можно спокойно осмотреть - туристов совсем немного (в сравнении с Токио и Киото). Большое спасибо нашим гидам - Татьяне и Роме. Маршрут составлен очень удобно. Татьяна и Рома многое рассказали об истории и традициях. Было интересно узнать и о жизни современных японцев. Поскольку Рома вырос в Японии, он мог подробно ответить на любые наши вопросы о самых разных сферах - учёбе, работе, религии, традициях. Благодаря Роме удалось также пообщаться с мастером, изготавливающим традиционные японские ножи (общение проходило на японском языке))) С удовольствием рекомендуем экскурсию в Кавагоэ!

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
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    экскурсии😉 это важно) расскроют в тандеме картину японского мира. Жизнь в Токио со стороны экспата и гражданина Японии в одном позновательном путешествии по загадочной и удивительной столице самураев… или не самураев) Точнее вам расскажут на экскурсии. Очень рекомендую! Ещё, хочу выразить отдельную благодарность Тане и Роме за помощь моим друзьям 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 с транспортировкой в госпиталь парня, который очень нуждался в помощи и оказался один в такой сложеой ситуации. Таня с Ромой сразу откликнулись ❤️❤️ Спасибо!!!

  • О
    Олег
    8 апреля 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни в Японии в целом. Провела нас по секретным местам без основной массы туристов. Вишенкой на торте была аллея с цветущей сакурой! Рекомендую.
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Романтические»

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Сколько стоит экскурсия по Токио в марте 2025
Сейчас в Токио в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 385. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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