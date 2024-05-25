Индивидуальная
до 5 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
16 мар в 09:00
18 мар в 09:30
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сакура в Токио: весеннее волшебство
Ощутить магию японской весны и научиться искусству любования цветущей сакурой
16 мар в 08:00
17 мар в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио. Сакура-до
Гулять по паркам цветущего города и созерцать мимолётную красоту весны
7 мая в 10:00
10 мая в 10:00
$385 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVarvara25 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
- ООксана25 мая 2024Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
- ООлег8 апреля 2024Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни в Японии в целом. Провела нас по секретным местам без основной массы туристов. Вишенкой на торте была аллея с цветущей сакурой! Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Романтические»
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Сколько стоит экскурсия по Токио в марте 2025
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