Экскурсии в Токио весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Токио на русском языке, цены от $164. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Пешая
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
«С 15 марта по 15 апреля, в период цветения сакуры, мы добавим в программу прогулку вдоль реки, чтобы полюбоваться деревьями»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$280 за всё до 5 чел.
Западный Токио: средневековый, мистический, твой
Пешая
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
«В период цветения сакуры (конец марта — первая декада апреля) мы можем полюбоваться деревьями в Кинута парке»
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
$250 за всё до 5 чел.
Знакомство с южным Токио
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
«А весной — цветением сливы и сакуры»
10 сен в 12:00
12 сен в 09:00
$164 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
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    аспектах жизни Японии, истории и культуры, узнать то, что мало доступно в принципе. Оксана более 20 лет прожила в стране, в семье с уроженцами страны, и успела познать Японию как мало кому удается. В полном восторге! PS: обязательно закажите десерты с Тоторо, это и вкусно, и настоящее произведение кулинарно-мультипликационного искусства.

    Лучший гид по Токио!
  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
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    как 300 лет назад. Есть такие жемчужины, как храм Кита-Ин и замок сёгуната, и их можно спокойно осмотреть - туристов совсем немного (в сравнении с Токио и Киото). Большое спасибо нашим гидам - Татьяне и Роме. Маршрут составлен очень удобно. Татьяна и Рома многое рассказали об истории и традициях. Было интересно узнать и о жизни современных японцев. Поскольку Рома вырос в Японии, он мог подробно ответить на любые наши вопросы о самых разных сферах - учёбе, работе, религии, традициях. Благодаря Роме удалось также пообщаться с мастером, изготавливающим традиционные японские ножи (общение проходило на японском языке))) С удовольствием рекомендуем экскурсию в Кавагоэ!

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
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    экскурсии😉 это важно) расскроют в тандеме картину японского мира. Жизнь в Токио со стороны экспата и гражданина Японии в одном позновательном путешествии по загадочной и удивительной столице самураев… или не самураев) Точнее вам расскажут на экскурсии. Очень рекомендую! Ещё, хочу выразить отдельную благодарность Тане и Роме за помощь моим друзьям 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 с транспортировкой в госпиталь парня, который очень нуждался в помощи и оказался один в такой сложеой ситуации. Таня с Ромой сразу откликнулись ❤️❤️ Спасибо!!!

  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
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    бы точно в такие места как например подземелье храма не смогли бы попасть Вкусно и недорого пообедали на маршруте в предложенном гидом ресторанчике А кафе с пончиками Тоторо ещё больше усилило положительное впечатление об экскурсии Спасибо большое!

  • И
    Игорь
    12 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    У Оксаны очень насыщенная экскурсия. В западном Токио особая атмосфера размеренности и покоя. Мы посмотрели старинный дом крестьянина, которые селились
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    в этом районе на 18-19 веках и дом богатого чиновника 30-х годов прошлого столетия. От одного места до другого прошли через прекрасный парк с осыпавшимися розовыми лепестками сакуры и красивыми скульптурами. Буддийский храм вообще невероятный, такого нигде не встречали. Вариант обеда у нас был выбор шведский стол или популярное кафе, которым управляют якудза. Храм Готокудзи хорош всем и своей легендой о белом коте и очень древней историей. А пончик Тотторо Оксана заказала заранее, потому что за ними часто очередь и они быстро заканчиваются. Такой пончик можно попробовать только в одном кафе Японии. Отличная экскурсия, сами за один день не смогли бы пройти так много мест, тем более с красивыми видами и так много узнать о жизни японцев. Оксана очень доброжелательная и позитивная. Спасибо ей огромное и за экскурсию и за ответы на вопросы, которые возникали во время нашего пребывания в Японии.

  • О
    Олег
    8 апреля 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни в Японии в целом. Провела нас по секретным местам без основной массы туристов. Вишенкой на торте была аллея с цветущей сакурой! Рекомендую.
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Весенние»

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  3. Знакомство с южным Токио
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в сентябре 2024
Сейчас в Токио в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 164 до 280. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Весенние», 11 ⭐ отзывов, цены от $164. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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