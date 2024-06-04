6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
«С 15 марта по 15 апреля, в период цветения сакуры, мы добавим в программу прогулку вдоль реки, чтобы полюбоваться деревьями»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$280 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
«В период цветения сакуры (конец марта — первая декада апреля) мы можем полюбоваться деревьями в Кинута парке»
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
$250 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
«А весной — цветением сливы и сакуры»
10 сен в 12:00
12 сен в 09:00
$164 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
- VVarvara25 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
- ООксана25 мая 2024Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
- ННаталия23 мая 2024Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
- ИИгорь12 мая 2024У Оксаны очень насыщенная экскурсия. В западном Токио особая атмосфера размеренности и покоя. Мы посмотрели старинный дом крестьянина, которые селились
- ООлег8 апреля 2024Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни в Японии в целом. Провела нас по секретным местам без основной массы туристов. Вишенкой на торте была аллея с цветущей сакурой! Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Весенние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Токио в сентябре 2024
Сейчас в Токио в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 164 до 280. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Весенние», 11 ⭐ отзывов, цены от $164. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь