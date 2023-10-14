Кавагое находится всего в 40 минутах езды на метро от центра Токио, но таких мест в урбанистической столице уже не осталось. Этот город полон шарма старой доброй Японии. Вы прогуляетесь по древним улочкам, зайдёте в буддистские и синтоистские храмы, по желанию попробуете традиционные сладости и местные блюда. И, если захотите, понежитесь в горячем источнике и отдохнёте в сухой сауне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка, архитектура и магазины

Вы прогуляетесь по брусчатой улице Kura no machi. Увидите японцев и иностранцев, гуляющих в кимоно. Посмотрите, как рикши катают туристов. Полюбуетесь красивыми 300-летними зданиями. По желанию зайдёте в магазинчики, где продают старинный фарфор, японскую живопись, мечи катана, традиционную японскую еду и разнообразные сладости.

Храм Kumano — богиня денег и группа крови

Вы посетите синтоистское святилище Kumano, а я покажу, как помолиться Bentensama — богине денег и искусства. Расскажу, зачем японцы чистят деньги в местном пруду и как по группе крови партнёра определить вашу совместимость.

При храме есть кафе, где можно перекусить блюдами из местных продуктов, например знаменитой японской говядиной.

Колокольня Toki no Kane — лучший звук Японии

Этой 16-метровой колокольне больше 400 лет. Её колокол звонит четыре раза в день — в 6, 12, 15 и 18 часов. Звук колокола известен как один из 100 лучших звуков Японии. Я расскажу, зачем в стране вообще существует этот список.

Храм Renkeiji — Будда и свечи

Буддийский храм построен в 1549 году. Здесь находится Будда долголетия и богатства. Если потереть его статую, то будете здоровы и счастливы. В храме вы зажжёте свечи и благовония для очищения разума от негативных мыслей.

Candy Alley — классические японские сладости

Конфетная аллея — рай для детей. Уже много веков на этой улице продаются традиционные японские десерты — леденцы, рисовые крекеры, японские сливы в глазури, фиолетовое мороженое из сладкого цветного картофеля. При желании дети смогут поучаствовать в выпечке крекеров.

Горячий источник и сухая сауна

После прогулки вы отправитесь к природному горячему источнику — онсену. Это общественные минеральные ванны на открытым воздухе в саду среди камней и цветов. Вы насладитесь шёлковой ванной для нежности кожи, газированной от усталости, с токами для снятия боли в суставах и пояснице и другими.

Тут же есть Ganbanyoku — лечебные каменные комнаты, сухие сауны. Вы уляжетесь на каменные тёплые плиты и будете расслабляться, пока ваше тело получает мощный детокс-эффект.

На территории есть ресторан, магазины сувениров и местных продуктов.

Если не любите сауну

Горячий источник и лечебные комнаты по желанию мы заменим на посещение буддийского храма Kitain, где хранятся оригинальные интерьеры императорского замка Эдо. Также можно погулять по живописному японскому саду и саду каменных раканов (учеников Будды). Если знаете своё животное по китайскому гороскопу, найдёте свой ракан. Или можно посетить святилище Hikawa, чтобы поклониться божеству брака и деторождения.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Билет в онсен — 1000 йен/взрослые, 500 йен/дети. Шампунь, кондиционер, пользование феном входят в стоимость. Билет для гида оплачивают путешественники.

Если вы устанете ходить пешком, мы проедем на автобусе (до 400 йен/чел.) или такси (до 1000 йен/чел.). Транспортные расходы оплачивают путешественники.

Обед, ужин, личные покупки — по желанию

Экскурсию можно продлить за дополнительные 5000 йен/час.

Правила посещения ванн и саун

В ванны нельзя заходить с татуировками. Если тату небольшая, её можно заклеить пластырем.

В саунах выдают специальную одежду, поэтому татуировки не будут видны. Можно находиться на территории источника, пользоваться спа и рестораном.

Другие детали