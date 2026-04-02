Кавагое находится всего в 50 минутах езды на метро от центра Токио, но таких мест в урбанистической столице уже не осталось. Этот город полон шарма старой доброй Японии. Вы прогуляетесь по древним улочкам, зайдёте в буддистские и синтоистские храмы, по желанию попробуете традиционные сладости и местные блюда. И, если захотите, понежитесь в горячем источнике и отдохнёте на горячих камнях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка, архитектура и магазины

Вы прогуляетесь по брусчатой улице Kura no machi. Увидите японцев и иностранцев, гуляющих в кимоно. Посмотрите, как рикши катают туристов. Полюбуетесь красивыми 300-летними зданиями. По желанию зайдёте в магазинчики, где продают старинный фарфор, японскую живопись, мечи катана, традиционную японскую еду и разнообразные сладости.

Храм Kumano — богиня денег и группа крови

Вы посетите синтоистское святилище Kumano, а я покажу, как помолиться Bentensama — богине денег и искусства. Расскажу, зачем японцы чистят деньги в местном пруду и как по группе крови партнёра определить вашу совместимость.

При храме есть кафе, где можно перекусить блюдами из местных продуктов, например, японской говядиной или знаменитым местным угрём.

Колокольня Toki no Kane — лучший звук Японии

Этой 16-метровой колокольне больше 400 лет. Её колокол звонит четыре раза в день — в 6, 12, 15 и 18 часов. Звук колокола известен как один из 100 лучших звуков Японии. Я расскажу, зачем в стране вообще существует этот список.

Храм Renkeiji — Будда и свечи

Буддийский храм построен в 1549 году. Здесь находится Будда долголетия и богатства. Если потереть его статую, то будете здоровы и счастливы. В храме вы зажжёте свечи и благовония для очищения разума от негативных мыслей.

Candy Alley — классические японские сладости

Конфетная аллея — рай для детей. Уже много веков на этой улице продаются традиционные японские десерты — леденцы, рисовые крекеры, японские сливы в глазури, фиолетовое мороженое из сладкого цветного картофеля. При желании дети смогут поучаствовать в выпечке крекеров или самостоятельно сделать деревянные палочки для еды, которые заберут с собой.

Горячий источник и сухая сауна

После прогулки вы отправитесь к природному горячему источнику — онсену. Это общественные минеральные ванны на открытым воздухе в саду среди камней и цветов. Вы насладитесь шёлковой ванной для нежности кожи, газированной от усталости, с токами для снятия боли в суставах и пояснице и другими.

Тут же есть Ganbanyoku — лечебные каменные комнаты, сухие сауны. Вы уляжетесь на каменные тёплые плиты и будете расслабляться, пока ваше тело получает мощный детокс-эффект.

На территории есть ресторан, магазины сувениров и местных продуктов.

Если не любите сауну

Горячий источник и лечебные комнаты по желанию мы заменим на посещение буддийского храма Kitain, где хранятся оригинальные интерьеры императорского замка Эдо. Также можно погулять по живописному японскому саду и саду каменных раканов (учеников Будды). Если знаете своё животное по китайскому гороскопу, найдёте свой ракан. Или можно посетить святилище Hikawa, чтобы поклониться божеству брака и деторождения.

Организационные детали

За доплату можем встретить в отеле ($30)

Экскурсию можно продлить за дополнительные $40/час

Оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается гиду на месте в йенах, долларах, или в евро

Экскурсию для вас проведём я и мой сын — тоже опытный гид — или один из нас

С 22 марта по 10 апреля, в период цветения сакуры, мы добавим в программу прогулку вдоль реки, чтобы полюбоваться деревьями

Дополнительные расходы

Билет в онсен — взрослые 1100 йен, дети 500 йен. Шампунь, кондиционер, большое полотенце, пользование феном входят в стоимость. Маленькое полотенце можно принести с собой или купить за 100 йен. Билет для гида оплачивают путешественники

Шаттл до горячих источников ходит каждый час, без десяти минут каждого часа или на такси (2000 йен за машину) — 10 минут

Мастер-класс по изготовлению палочек для еды (30 минут) — 2000 йен за чел. (по желанию)

Обед, ужин, личные покупки — по желанию

Правила посещения ванн и саун