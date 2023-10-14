Кавагоэ - релакс для души и тела

Увидеть старинную Японию, по желанию поесть фиолетовое мороженое и искупаться в горячем источнике

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Кавагое находится всего в 40 минутах езды на метро от центра Токио, но таких мест в урбанистической столице уже не осталось. Этот город полон шарма старой доброй Японии.

Вы прогуляетесь по древним улочкам, зайдёте в буддистские и синтоистские храмы, по желанию попробуете традиционные сладости и местные блюда. И, если захотите, понежитесь в горячем источнике и отдохнёте в сухой сауне.
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
Кавагоэ - релакс для души и тела
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка, архитектура и магазины

Вы прогуляетесь по брусчатой улице Kura no machi. Увидите японцев и иностранцев, гуляющих в кимоно. Посмотрите, как рикши катают туристов. Полюбуетесь красивыми 300-летними зданиями. По желанию зайдёте в магазинчики, где продают старинный фарфор, японскую живопись, мечи катана, традиционную японскую еду и разнообразные сладости.

Храм Kumano — богиня денег и группа крови

Вы посетите синтоистское святилище Kumano, а я покажу, как помолиться Bentensama — богине денег и искусства. Расскажу, зачем японцы чистят деньги в местном пруду и как по группе крови партнёра определить вашу совместимость.

При храме есть кафе, где можно перекусить блюдами из местных продуктов, например знаменитой японской говядиной.

Колокольня Toki no Kane — лучший звук Японии

Этой 16-метровой колокольне больше 400 лет. Её колокол звонит четыре раза в день — в 6, 12, 15 и 18 часов. Звук колокола известен как один из 100 лучших звуков Японии. Я расскажу, зачем в стране вообще существует этот список.

Храм Renkeiji — Будда и свечи

Буддийский храм построен в 1549 году. Здесь находится Будда долголетия и богатства. Если потереть его статую, то будете здоровы и счастливы. В храме вы зажжёте свечи и благовония для очищения разума от негативных мыслей.

Candy Alley — классические японские сладости

Конфетная аллея — рай для детей. Уже много веков на этой улице продаются традиционные японские десерты — леденцы, рисовые крекеры, японские сливы в глазури, фиолетовое мороженое из сладкого цветного картофеля. При желании дети смогут поучаствовать в выпечке крекеров.

Горячий источник и сухая сауна

После прогулки вы отправитесь к природному горячему источнику — онсену. Это общественные минеральные ванны на открытым воздухе в саду среди камней и цветов. Вы насладитесь шёлковой ванной для нежности кожи, газированной от усталости, с токами для снятия боли в суставах и пояснице и другими.

Тут же есть Ganbanyoku — лечебные каменные комнаты, сухие сауны. Вы уляжетесь на каменные тёплые плиты и будете расслабляться, пока ваше тело получает мощный детокс-эффект.

На территории есть ресторан, магазины сувениров и местных продуктов.

Если не любите сауну

Горячий источник и лечебные комнаты по желанию мы заменим на посещение буддийского храма Kitain, где хранятся оригинальные интерьеры императорского замка Эдо. Также можно погулять по живописному японскому саду и саду каменных раканов (учеников Будды). Если знаете своё животное по китайскому гороскопу, найдёте свой ракан. Или можно посетить святилище Hikawa, чтобы поклониться божеству брака и деторождения.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билет в онсен — 1000 йен/взрослые, 500 йен/дети. Шампунь, кондиционер, пользование феном входят в стоимость. Билет для гида оплачивают путешественники.
  • Если вы устанете ходить пешком, мы проедем на автобусе (до 400 йен/чел.) или такси (до 1000 йен/чел.). Транспортные расходы оплачивают путешественники.
  • Обед, ужин, личные покупки — по желанию
  • Экскурсию можно продлить за дополнительные 5000 йен/час.

Правила посещения ванн и саун

  • В ванны нельзя заходить с татуировками. Если тату небольшая, её можно заклеить пластырем.
  • В саунах выдают специальную одежду, поэтому татуировки не будут видны. Можно находиться на территории источника, пользоваться спа и рестораном.

Другие детали

  • Экскурсию для вас проведём я и мой сын — тоже опытный гид — или один из нас
  • По вашему запросу я приеду в отель в Токио и встречу вас. Вместе доберёмся до центра и поедем на метро в Кавагоэ.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawagoe
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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