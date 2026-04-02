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Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио

Увидеть старинную Японию и искупаться в горячем источнике
Кавагое находится всего в 50 минутах езды на метро от центра Токио, но таких мест в урбанистической столице уже не осталось. Этот город полон шарма старой доброй Японии.

Вы прогуляетесь по древним улочкам, зайдёте в буддистские и синтоистские храмы, по желанию попробуете традиционные сладости и местные блюда. И, если захотите, понежитесь в горячем источнике и отдохнёте на горячих камнях.
5
9 отзывов
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио

Описание экскурсии

Прогулка, архитектура и магазины

Вы прогуляетесь по брусчатой улице Kura no machi. Увидите японцев и иностранцев, гуляющих в кимоно. Посмотрите, как рикши катают туристов. Полюбуетесь красивыми 300-летними зданиями. По желанию зайдёте в магазинчики, где продают старинный фарфор, японскую живопись, мечи катана, традиционную японскую еду и разнообразные сладости.

Храм Kumano — богиня денег и группа крови

Вы посетите синтоистское святилище Kumano, а я покажу, как помолиться Bentensama — богине денег и искусства. Расскажу, зачем японцы чистят деньги в местном пруду и как по группе крови партнёра определить вашу совместимость.

При храме есть кафе, где можно перекусить блюдами из местных продуктов, например, японской говядиной или знаменитым местным угрём.

Колокольня Toki no Kane — лучший звук Японии

Этой 16-метровой колокольне больше 400 лет. Её колокол звонит четыре раза в день — в 6, 12, 15 и 18 часов. Звук колокола известен как один из 100 лучших звуков Японии. Я расскажу, зачем в стране вообще существует этот список.

Храм Renkeiji — Будда и свечи

Буддийский храм построен в 1549 году. Здесь находится Будда долголетия и богатства. Если потереть его статую, то будете здоровы и счастливы. В храме вы зажжёте свечи и благовония для очищения разума от негативных мыслей.

Candy Alley — классические японские сладости

Конфетная аллея — рай для детей. Уже много веков на этой улице продаются традиционные японские десерты — леденцы, рисовые крекеры, японские сливы в глазури, фиолетовое мороженое из сладкого цветного картофеля. При желании дети смогут поучаствовать в выпечке крекеров или самостоятельно сделать деревянные палочки для еды, которые заберут с собой.

Горячий источник и сухая сауна

После прогулки вы отправитесь к природному горячему источнику — онсену. Это общественные минеральные ванны на открытым воздухе в саду среди камней и цветов. Вы насладитесь шёлковой ванной для нежности кожи, газированной от усталости, с токами для снятия боли в суставах и пояснице и другими.

Тут же есть Ganbanyoku — лечебные каменные комнаты, сухие сауны. Вы уляжетесь на каменные тёплые плиты и будете расслабляться, пока ваше тело получает мощный детокс-эффект.

На территории есть ресторан, магазины сувениров и местных продуктов.

Если не любите сауну

Горячий источник и лечебные комнаты по желанию мы заменим на посещение буддийского храма Kitain, где хранятся оригинальные интерьеры императорского замка Эдо. Также можно погулять по живописному японскому саду и саду каменных раканов (учеников Будды). Если знаете своё животное по китайскому гороскопу, найдёте свой ракан. Или можно посетить святилище Hikawa, чтобы поклониться божеству брака и деторождения.

Организационные детали

  • За доплату можем встретить в отеле ($30)
  • Экскурсию можно продлить за дополнительные $40/час
  • Оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается гиду на месте в йенах, долларах, или в евро
  • Экскурсию для вас проведём я и мой сын — тоже опытный гид — или один из нас
  • С 22 марта по 10 апреля, в период цветения сакуры, мы добавим в программу прогулку вдоль реки, чтобы полюбоваться деревьями

Дополнительные расходы

  • Билет в онсен — взрослые 1100 йен, дети 500 йен. Шампунь, кондиционер, большое полотенце, пользование феном входят в стоимость. Маленькое полотенце можно принести с собой или купить за 100 йен. Билет для гида оплачивают путешественники
  • Шаттл до горячих источников ходит каждый час, без десяти минут каждого часа или на такси (2000 йен за машину) — 10 минут
  • Мастер-класс по изготовлению палочек для еды (30 минут) — 2000 йен за чел. (по желанию)
  • Обед, ужин, личные покупки — по желанию

Правила посещения ванн и саун

  • Мужское и женское отделения расположены отдельно, посещение без купальников
  • Нельзя заходить с татуировками. Если тату небольшая, её можно заклеить пластырем
  • Греться на горячих камнях Ganbanyoku разрешено с 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawagoe
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 645 туристов
Мама с сыном — Татьяна и Роман — приветствуют вас из любимой Японии! Мы проводим экскурсии вместе или по отдельности — в зависимости от занятости друг друга. Сын наполовину японец, закончил
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университет в Токио, факультет международной экономики. Русский и японский языки — родные, знает их в совершенстве, также свободно владеет английским. Я — сибирячка с высшим московским образованием, несколько лет жили в Москве. Рассказываем настоящие истории о своей жизни, о жизни обычных японцев и их интересной культуре и истории. Показываем красивые и вкусные места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Татьяна
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря, не на нашей стороне: дождь, серое небо и полное ощущение, что день будет «на
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выживание». Но тут появляется Татьяна — и сразу становится понятно, что всё будет хорошо.

Очень шустрая, живая, с отличным настроением — она буквально «протащила» нас через этот дождливый день так, что мы даже не заметили, как втянулись и начали получать удовольствие.

Отдельное впечатление — местные таксисты 😄 Их угрюмые лица в дождь — это отдельный вид искусства и, честно, добавило атмосферы происходящему.

Сам Кавагоэ оказался очень классным: уютные старинные улочки, ощущение «маленького Эдо», куча интересных деталей вокруг. Несмотря на погоду, город зацепил — и даже сильнее, чем ожидали. Теперь хочется обязательно вернуться уже в солнечный день: спокойно погулять, зайти во все лавочки, попробовать местные сладости и, конечно, увезти с собой чемодан сувениров 😌

В итоге — ни дождь, ни серость ничего не испортили. Наоборот, получилось очень живо и по-настоящему. И огромная заслуга в этом Татьяны — с таким гидом любая погода превращается в часть приключения.

Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,+12
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо Вам огромное за позитивный отзыв, не смотря на дождь, мы отлично провели время, а аутентичный ресторан WAGOKORO, в кот. Вы посоветовали пообедать был просто ваууу.
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Н
Замечательная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут, интересный рассказ Татьяны, внимание к каждому из участников нашей прогулки… все это сделало наш день в Кавагоэ прекрасным и незабываемым.
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое за прекрасный отзыв и за общение с вашей чудесной компанией.
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Антон
для тех кто в Японии в первый раз посещение ансенов обязательно должно входить в программу, это настоящий кайф! фото там делать нельзя, поэтому поверьте на слово.
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Антон, рада, что вам понравился онсен- горячие источники. Спасибо.
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О
Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни в Японии в целом. Провела нас по секретным местам без основной массы туристов. Вишенкой на торте была аллея с цветущей сакурой! Рекомендую.
Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни
Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни
Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни
Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни
Тур очень понравился, Татьяна рассказала много нового для нас как о достопримечательностях так и о жизни
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Varvara
Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же, как 300 лет назад. Есть такие жемчужины, как храм Кита-Ин
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и замок сёгуната, и их можно спокойно осмотреть - туристов совсем немного (в сравнении с Токио и Киото).
Большое спасибо нашим гидам - Татьяне и Роме. Маршрут составлен очень удобно. Татьяна и Рома многое рассказали об истории и традициях. Было интересно узнать и о жизни современных японцев. Поскольку Рома вырос в Японии, он мог подробно ответить на любые наши вопросы о самых разных сферах - учёбе, работе, религии, традициях. Благодаря Роме удалось также пообщаться с мастером, изготавливающим традиционные японские ножи (общение проходило на японском языке)))
С удовольствием рекомендуем экскурсию в Кавагоэ!

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О
Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день экскурсии😉 это важно) расскроют в тандеме картину японского мира. Жизнь
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в Токио со стороны экспата и гражданина Японии в одном позновательном путешествии по загадочной и удивительной столице самураев… или не самураев)
Точнее вам расскажут на экскурсии. Очень рекомендую!

Ещё, хочу выразить отдельную благодарность Тане и Роме за помощь моим друзьям 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 с транспортировкой в госпиталь парня, который очень нуждался в помощи и оказался один в такой сложеой ситуации. Таня с Ромой сразу откликнулись ❤️❤️

Спасибо!!!

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