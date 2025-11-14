Мои заказы

Невероятная Камакура (из Токио)

Путешествие в Камакуру - это не просто экскурсия, а погружение в историю самураев. Исследуйте храмы, святилища и насладитесь закатом у океана
Экскурсия в Камакуру предлагает уникальную возможность ощутить дух древней Японии.

Путешественники посетят дзен-храмы, такие как Engaku-ji и Meigetsu-in, где можно насладиться тишиной и покоем. На лесной тропе откроются пещеры Zeniarai Benten,
где моют монеты для привлечения богатства. В конце дня - встреча заката на мысе Инамура с видом на океан и Фудзи.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать о самурайской культуре и насладиться природой

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗡️ Погружение в историю самураев
  • 🌿 Посещение дзен-храмов
  • 🧭 Исследование скрытых святилищ
  • 🌅 Закат на берегу океана
  • 🗻 Вид на Фудзи
  • 💰 Магия пещер Zeniarai Benten
Невероятная Камакура (из Токио)© Елена
Невероятная Камакура (из Токио)© Елена
Невероятная Камакура (из Токио)© Елена
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя23
ноя26
ноя27
ноя29
ноя30
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Что можно увидеть

  • Engaku-ji
  • Meigetsu-in
  • Jochi-ji
  • Zeniarai Benten
  • Sasuke Inari
  • Kotoku-in
  • Hasedera

Описание экскурсии

Дзен и тишина в старых монастырях

Посетим три храма дзен — Engaku-ji, Meigetsu-in и Jochi-ji. Вы почувствуете дух Камакуры 13 века, узнаете о зарождении самурайского пути и насладитесь покоем садов.

Тайные святилища и магия камней

Пройдём по лесной тропе к пещерам Zeniarai Benten — здесь моют деньги, чтобы приумножить богатство. А затем — к волшебному Sasuke Inari с аллеей из красных тории, где загадывают желания о любви и судьбе.

Великий Будда и храм цветов

Увидим символ Камакуры — статую Будды в Kotoku-in — и посетим Hasedera, где хранятся тысячи фигурок Дзидзо и цветёт сад у склона холма.

Закат на берегу океана

Завершим день у мыса Инамура, чтобы встретить закат — с видом на море и даже на Фудзи, если погода будет ясной.

Я расскажу:

  • Как Камакура стала первой столицей самураев и почему именно здесь родился путь воина
  • Что такое дзен и почему он стал философией самурайской Японии
  • О Минамото-но Ёритомо, великом сёгуне, и его жене Масако, которая спасла страну
  • Как монгольское вторжение изменило Японию и появилось слово камикадзэ
  • О легендах храмов, скрытых святилищах, древних ритуалах и тайных желаниях
  • Почему в Камакуре родился буддизм не только силы, но и сострадания

Организационные детали

  • Исследуем город на общественном транспорте и пешком
  • Дополнительные расходы: проезд и посещение храмов — 4000 иен на чел.
  • Продолжительность экскурсии — 8–9 часов. Будем делать остановки на чай и обед (оплачиваются дополнительно и по желанию). Тайминг зависит от вашего темпа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном месте в Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 141 туриста
Меня зовут Елена. Впервые я приехала в Японию в 2005 году и с тех пор побывала в различных уголках этой удивительной страны. С 2010 года живу в Токио. Я могу
рассказать не только интересные исторические факты, но и много о повседневной жизни японцев. Я люблю эту страну и готова показать вам её так, чтобы вы почувствовали её уникальную атмосферу и захотели вернуться сюда снова и снова.

