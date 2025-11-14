Экскурсия в Камакуру предлагает уникальную возможность ощутить дух древней Японии.Путешественники посетят дзен-храмы, такие как Engaku-ji и Meigetsu-in, где можно насладиться тишиной и покоем. На лесной тропе откроются пещеры Zeniarai Benten,

где моют монеты для привлечения богатства. В конце дня - встреча заката на мысе Инамура с видом на океан и Фудзи. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать о самурайской культуре и насладиться природой

Описание экскурсии

Дзен и тишина в старых монастырях

Посетим три храма дзен — Engaku-ji, Meigetsu-in и Jochi-ji. Вы почувствуете дух Камакуры 13 века, узнаете о зарождении самурайского пути и насладитесь покоем садов.

Тайные святилища и магия камней

Пройдём по лесной тропе к пещерам Zeniarai Benten — здесь моют деньги, чтобы приумножить богатство. А затем — к волшебному Sasuke Inari с аллеей из красных тории, где загадывают желания о любви и судьбе.

Великий Будда и храм цветов

Увидим символ Камакуры — статую Будды в Kotoku-in — и посетим Hasedera, где хранятся тысячи фигурок Дзидзо и цветёт сад у склона холма.

Закат на берегу океана

Завершим день у мыса Инамура, чтобы встретить закат — с видом на море и даже на Фудзи, если погода будет ясной.

Я расскажу:

Как Камакура стала первой столицей самураев и почему именно здесь родился путь воина

Что такое дзен и почему он стал философией самурайской Японии

О Минамото-но Ёритомо, великом сёгуне, и его жене Масако, которая спасла страну

Как монгольское вторжение изменило Японию и появилось слово камикадзэ

О легендах храмов, скрытых святилищах, древних ритуалах и тайных желаниях

Почему в Камакуре родился буддизм не только силы, но и сострадания

Организационные детали