Экскурсия в Камакуру предлагает уникальную возможность ощутить дух древней Японии.
Путешественники посетят дзен-храмы, такие как Engaku-ji и Meigetsu-in, где можно насладиться тишиной и покоем. На лесной тропе откроются пещеры Zeniarai Benten,
Путешественники посетят дзен-храмы, такие как Engaku-ji и Meigetsu-in, где можно насладиться тишиной и покоем. На лесной тропе откроются пещеры Zeniarai Benten,
6 причин купить эту экскурсию
- 🗡️ Погружение в историю самураев
- 🌿 Посещение дзен-храмов
- 🧭 Исследование скрытых святилищ
- 🌅 Закат на берегу океана
- 🗻 Вид на Фудзи
- 💰 Магия пещер Zeniarai Benten
Что можно увидеть
- Engaku-ji
- Meigetsu-in
- Jochi-ji
- Zeniarai Benten
- Sasuke Inari
- Kotoku-in
- Hasedera
Описание экскурсии
Дзен и тишина в старых монастырях
Посетим три храма дзен — Engaku-ji, Meigetsu-in и Jochi-ji. Вы почувствуете дух Камакуры 13 века, узнаете о зарождении самурайского пути и насладитесь покоем садов.
Тайные святилища и магия камней
Пройдём по лесной тропе к пещерам Zeniarai Benten — здесь моют деньги, чтобы приумножить богатство. А затем — к волшебному Sasuke Inari с аллеей из красных тории, где загадывают желания о любви и судьбе.
Великий Будда и храм цветов
Увидим символ Камакуры — статую Будды в Kotoku-in — и посетим Hasedera, где хранятся тысячи фигурок Дзидзо и цветёт сад у склона холма.
Закат на берегу океана
Завершим день у мыса Инамура, чтобы встретить закат — с видом на море и даже на Фудзи, если погода будет ясной.
Я расскажу:
- Как Камакура стала первой столицей самураев и почему именно здесь родился путь воина
- Что такое дзен и почему он стал философией самурайской Японии
- О Минамото-но Ёритомо, великом сёгуне, и его жене Масако, которая спасла страну
- Как монгольское вторжение изменило Японию и появилось слово камикадзэ
- О легендах храмов, скрытых святилищах, древних ритуалах и тайных желаниях
- Почему в Камакуре родился буддизм не только силы, но и сострадания
Организационные детали
- Исследуем город на общественном транспорте и пешком
- Дополнительные расходы: проезд и посещение храмов — 4000 иен на чел.
- Продолжительность экскурсии — 8–9 часов. Будем делать остановки на чай и обед (оплачиваются дополнительно и по желанию). Тайминг зависит от вашего темпа
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном месте в Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 141 туриста
Меня зовут Елена. Впервые я приехала в Японию в 2005 году и с тех пор побывала в различных уголках этой удивительной страны. С 2010 года живу в Токио. Я могуЗадать вопрос
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
14 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
$345 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
2 дек в 07:00
3 дек в 07:00
$420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
2 дек в 09:00
4 дек в 09:00
$290 за всё до 4 чел.