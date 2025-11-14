На пешеходной экскурсии по рынку Цукидзи в Токио участники узнают о японских кулинарных традициях и истории одного из крупнейших рыбных рынков мира.



Местный гид проведет через оживлённые ряды с морепродуктами и овощами, объясняя значение каждого ингредиента в японской кухне.



Участники смогут насладиться дегустацией местных продуктов и погрузиться в атмосферу этого уникального места

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения рынка Цукидзи - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Токио наиболее комфортная для прогулок. Летом, в июне и августе, может быть жарко и влажно, но рынок остаётся открытым и предлагает свежие продукты. Зимой, с декабря по февраль, также можно насладиться экскурсией, хотя погода может быть прохладной. В любое время года рынок Цукидзи готов удивлять своих гостей.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.