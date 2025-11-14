На пешеходной экскурсии по рынку Цукидзи в Токио участники узнают о японских кулинарных традициях и истории одного из крупнейших рыбных рынков мира.
Местный гид проведет через оживлённые ряды с морепродуктами и овощами, объясняя значение каждого ингредиента в японской кухне.
Участники смогут насладиться дегустацией местных продуктов и погрузиться в атмосферу этого уникального места
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный рынок
- 🍣 Дегустация морепродуктов
- 🏯 Посещение храма
- 👨🏫 Местный гид
- 🎎 Погружение в культуру
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения рынка Цукидзи - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Токио наиболее комфортная для прогулок. Летом, в июне и августе, может быть жарко и влажно, но рынок остаётся открытым и предлагает свежие продукты. Зимой, с декабря по февраль, также можно насладиться экскурсией, хотя погода может быть прохладной. В любое время года рынок Цукидзи готов удивлять своих гостей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Цукидзи Хонгвандзи
- Внешний рынок Цукидзи
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Отправьтесь в путешествие по рынку Цукидзи, где находится один из крупнейших и самых известных рыбных рынков в мире. С помощью местного гида вы погрузитесь в богатую культуру и историю этого знакового рынка, который уже более 80 лет является популярным в Токио. Начните свое путешествие с прогулки по Цукидзи Хонгвандзи, потрясающему храму, известному своей сложной резьбой и необычным интерьером. Затем мы посетим оживлённый внешний рынок, где яркие прилавки переполнены свежими морепродуктами, овощами и другими ингредиентами. Узнайте об истории рынка и его значении в японской кухне от вашего гида. Получите представление о широком разнообразии ингредиентов, необходимых для японской кухни. От редких морепродуктов до особых специй, ваш гид объяснит уникальные качества и применение каждого из них, обеспечивая более глубокое понимание кулинарного искусства Японии. Важная информация:
Возьмите с собой наличные для совершения покупок.
Ежедневно в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рынок Цукидзи
- Храм Цукидзи Хонгвандзи
Что включено
- Услуги местного англоговорящего гида
- Дегустация
- Вход на рыбный рынок Цукидзи и храм Хунвандзи
- Пешеходная экскурсия по рыбному рынку
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
MQ9C+5R9 Тюо, Токио, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой наличные для совершения покупок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Входит в следующие категории Токио
