1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба
Начало: У станции Мариноучи
«А вы представите реальные масштабы работы базара, где ежедневно реализуется несколько тонн морских обитателей»
Завтра в 13:30
9 июля в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шопинг в Токио: только японские бренды
Погрузиться в мир моды Страны восходящего солнца и побывать в магазинах, которые не на виду
Начало: У станции метро «Омотэсандо»
Завтра в 12:00
27 июня в 12:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
«Мы погуляем по искусственному острову Одайба и красочному японскому саду Хамарикю, проедем по Радужному мосту и обсудим аукцион тунца на рыбном рынке»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Огромное спасибо Аэлите за чудесную экскурсию по Токио! Благодаря ей мы не только узнали много интересного из истории и современной жизни японцев, но и прониклись истинным духом Токио!
- ННиколай30 октября 2023Спасибо Аэилите за экскурсию. По времени даже получилось больше, чем планировали, чтобы в полном объеме охватить основные достопримечательности.
- ООлександр12 октября 2023Спасибо большое гиду Аэлита!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Шопинг»
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