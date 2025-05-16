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основные достопримечательности Токио и рассказала очень много интересных вещей не только о столице Японии, но и истории страны в целом и жизни самих японцев. Аэлиту смело можно назвать профессиональным гидом с очень богатым жизненным опытом в Японии. Поражает глубина её знаний о стране, её традициях и то, с каким интересом она преподносит весь материал. Все маршруты очень грамотно выстроены, при этом Аэлита учла все наши пожелания. Очень понравилось использование во время экскурсии наушников с микрофоном, что значительно добавляет удобства группе в несколько человек (нас было 6), и можно расслаблено наслаждаться всеми видами Токио, фотографироваться, и при этом быть всегда в курсе повествования гида. А Аэлите всегда есть, что рассказать!) Ещё раз спасибо огромное за очень интересные экскурсии, и надеюсь что когда-нибкдь обязательно вернёмся в Японию, как и в Токио, так как уверен там ещё много неизведанных интересных мест! ☺️