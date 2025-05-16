Индивидуальная
до 5 чел.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба
Начало: У станции Мариноучи
«С еще одной визитной карточкой Токио и всей страны вы познакомитесь на всемирно известном рыбном рынке Tsukiji, где попробуете свежую рыбу, вкуснейшие морепродукты и экзотические блюда»
23 мая в 12:00
3 июн в 09:00
$273 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
«Мы погуляем по искусственному острову Одайба и красочному японскому саду Хамарикю, проедем по Радужному мосту и обсудим аукцион тунца на рыбном рынке»
23 мая в 12:00
3 июн в 09:00
$164 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по рыбному рынку Цукидзи
Начало: MQ9C+5R9 Тюо, Токио, Япония
«Отправьтесь в путешествие по рынку Цукидзи, где находится один из крупнейших и самых известных рыбных рынков в мире»
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Завтра в 11:30
23 мая в 09:00
от $48.44 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан16 мая 2025Брали 2 экскурсии - Топ-5 символов Токио и о Токио на языке контрастов. За 2 дня Аэлита показала нам все
- ТТатьяна12 февраля 2025Потрясающий гид! Очень много информации узнали о Токио и японцах.
- ЮЮлия25 января 2025Чудесная экскурсия. Аэлита очень приятная в общении. Я не только много нового узнала о Токио, но и приятно провела время в ее компании. Она рассказываем много интересного о жизни японцев, отвечает на все вопросы. Очень Рекомендую
- GGrigoru11 января 2025Всё было Ок.
- ННаталья9 ноября 2024Спасибо большое за великолепную экскурсию!! Все прошло отлично 👍 мы обязательно ещё к вам приедем!!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Рыбный Рынок»
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