Не просто посетить Японию, а почувствовать и понять её немного глубже
Старая Асакуса и бывшие сады сёгунов, речной трамвайчик и рыбный рынок Цукидзи — во время прогулки я расскажу о религии, истории и повседневной жизни современных японцев. Мы обсудим поведение в обществе, корпоративную культуру, семью и кухню.
А ещё поговорим о том, как Япония изменилась за последние десятилетия — и почему в ней до сих пор столько неизменного.
Мы начнём день с района Асакуса — исторического сердца Токио. Здесь вы увидите один из старейших буддийских храмов города — Сэнсо-дзи, пройдёте по традиционной торговой улочке Накамисэ-дори, где можно попробовать местные угощения и купить сувениры. По желанию можете прокатиться на японской повозке или поучаствовать в изготовлении рисовых моти.
Прогулка на речном трамвайчике
Во время поездки по реке Сумида насладитесь видами и услышите рассказ о городской среде, архитектуре и бытовой стороне жизни японцев.
Сады Хамарикю
Речной маршрут приведёт нас к садам Хамарикю — оазису тишины и гармонии в центре мегаполиса. Эти сады были резиденцией сёгунов Токугава, а сегодня здесь можно увидеть традиционный японский сад, солёное озеро, чайный павильон. Я расскажу, как жили и чем занимались сёгуны в эпоху Эдо.
Рынок Цукидзи
После спокойствия садов мы окунёмся в кипящую жизнь рыбного рынка Цукидзи — одного из самых популярных мест в Токио. Вас ждёт знаменитый тунец ооторо, нежнейший лосось сяке, сашими из мяса кита, горячее саке и многое другое (приготовьте наличные, так как оплата картой на рынке практически не производится).
Примерный тайминг
10:00–11:30 — Асакуса 11:40–12:10 — прогулка на речном трамвайчике 12:10–13:30 — прогулка по саду Хамарикю, посещение чайной комнаты 13:30–14:00 — прогулка до рынка Цукидзи 14:00–15:00 — дегустация рыбы на рынке Цукидзи
Организационные детали
Дополнительные расходы (за чел.)
Храм: около 1000 йен на покупку амулетов и предсказаний, мелкие монеты для пожертвования
Короткий мастер-класс по изготовлению рисовых моти: 500 йен
Речной трамвайчик: 1200 йен (оплата банковской картой или Рaypal)
Матча в чайном домике: 500 йен
Рынок Цукидзи: примерно 5000 йен на чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я востоковед по образованию и живу в Японии с 2011 года. За это время успела поработать в самых разных ролях: как консультант для российских компаний, выходящих на местный рынок, как читать дальшеуменьшить
сотрудник японской компании, а сейчас я фрилансер в сфере медицинского туризма и по совместительству гид в Токио и Хаконе.
Но Япония для меня — не только работа. Это нескончаемый интерес к тому, как устроено японское мышление, чем живут люди и как на их повседневные решения влияют история, религия и культура.
Как гид я стараюсь делиться не только фактами, но и ощущением жизни в Японии — через личные истории, бытовые детали и неожиданные моменты, которые редко попадают в путеводители. Объясняю, почему они делают «вот так», а не просто «что это такое».
Мне нравится, когда после прогулки со мной у вас остаются не только красивые фото, но и ощущение, что вы немного лучше поняли эту страну и её людей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
П
Павел
Экскурсия очень понравилась, спасибо огромное Наталье. Смогли посетить самый оживленный перекресток - визитную карточку Токио; сад, в котором мы смогли увидеть дом одного из сёгунов, а так же провести небольшую читать дальшеуменьшить
чайную церемонию; рыбный рынок; буддийский и синтоиский храмы. Наталья подробно рассказала нам про историю важных мест и смогла ответить на все наши вопросы, также очень интересно было узнать про бытовую часть жизни Японии в наше время: работа, отношения в семье. Диалог ведется очень легко, не было долгих пауз в рассказе. По вашему желанию можно перемещаться как на метро, так и на такси, которая Наталья нам несколько раз ловила. В итоге всего за пять часов мы узнали о Японии больше чем смогли бы узнать сами за неделю. Также приятным бонусом стало то, что Наталья по нашей просьбе посоветовала нам несколько ресторанов, магазинов, а так же интересных мест, куда можно сходить за оставшееся время.
Наталья
Ответ организатора:
Павел, спасибо за такой подробный отзыв, приезжайте еще!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Прекрасная экскурсия, была полезна для мозга, приятна для глаз и вкусно для желудка! Наталья приятная девушка и профессионал своего дела! Рекомендую
Наталья
Ответ организатора:
Аня, спасибо за отзыв! Приезжайте еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «По Токио с гидом-востоковедом»