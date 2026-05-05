Старая Асакуса и бывшие сады сёгунов, речной трамвайчик и рыбный рынок Цукидзи — во время прогулки я расскажу о религии, истории и повседневной жизни современных японцев. Мы обсудим поведение в обществе, корпоративную культуру, семью и кухню. А ещё поговорим о том, как Япония изменилась за последние десятилетия — и почему в ней до сих пор столько неизменного.

Описание экскурсии

Асакуса и храм Сэнсо-дзи

Мы начнём день с района Асакуса — исторического сердца Токио. Здесь вы увидите один из старейших буддийских храмов города — Сэнсо-дзи, пройдёте по традиционной торговой улочке Накамисэ-дори, где можно попробовать местные угощения и купить сувениры. По желанию можете прокатиться на японской повозке или поучаствовать в изготовлении рисовых моти.

Прогулка на речном трамвайчике

Во время поездки по реке Сумида насладитесь видами и услышите рассказ о городской среде, архитектуре и бытовой стороне жизни японцев.

Сады Хамарикю

Речной маршрут приведёт нас к садам Хамарикю — оазису тишины и гармонии в центре мегаполиса. Эти сады были резиденцией сёгунов Токугава, а сегодня здесь можно увидеть традиционный японский сад, солёное озеро, чайный павильон. Я расскажу, как жили и чем занимались сёгуны в эпоху Эдо.

Рынок Цукидзи

После спокойствия садов мы окунёмся в кипящую жизнь рыбного рынка Цукидзи — одного из самых популярных мест в Токио. Вас ждёт знаменитый тунец ооторо, нежнейший лосось сяке, сашими из мяса кита, горячее саке и многое другое (приготовьте наличные, так как оплата картой на рынке практически не производится).

Примерный тайминг

10:00–11:30 — Асакуса

11:40–12:10 — прогулка на речном трамвайчике

12:10–13:30 — прогулка по саду Хамарикю, посещение чайной комнаты

13:30–14:00 — прогулка до рынка Цукидзи

14:00–15:00 — дегустация рыбы на рынке Цукидзи

Организационные детали

Дополнительные расходы (за чел.)