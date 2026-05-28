Желаете увидеть настоящую Японию? Предлагаем уникальную возможность провести день в окружении природы и традиций, покинув шумный Токио.Ваше путешествие начнется с посещения живописного японского сада, где вы сможете насладиться спокойствием и

кормить карпов. Затем вы отправитесь в деревню ремесленников, чтобы узнать секреты мастерства и прикоснуться к искусству древней Японии. Если захотите, сможете расслабиться в одном из лучших онсенов с видом на горы. Прогулка вдоль озера Аси окунет вас в мир неповторимых пейзажей и ароматов кедров. И, наконец, вы познакомитесь с историей самурайской эпохи, посетив воссозданную заставу на знаменитом тракте Токайдо. Экскурсия включает комфортабельный транспорт из Токио, а входные билеты и личные расходы оплачиваются отдельно. Маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими пожеланиями, чтобы сделать ваш опыт по-настоящему незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, стоимость зависит от количества людей

от $740 за экскурсию

Ваш гид в Токио

Описание экскурсии

Традиционный японский сад. Вы покормите разноцветных карпов в пруду и полюбуетесь чайным домиком, возведённым главой могущественного самурайского клана Токугава. Я расшифрую ландшафтные особенности японских садов.

Крафтовая деревня. Вы познакомитесь с древней техникой работы по дереву, получившей широкое признание во всем мире. А также рассмотрите шедевры местных ремесленников.

Горячие источники (по желанию). Мы посетим один из знаменитых онсенов, где вы сможете принять горячие целебные ванны с видом на горный пейзаж.

Озеро Аси. Мы прогуляемся по берегу прекрасного озера Аси вдоль огромных японских кедров. Вы узнаете историю этого места и со смотровой площадки полюбуетесь живописными окрестностями озера.

Самурайская застава. Я покажу воссозданную часть знаменитого тракта Токайдо. Вы увидите деревянные постройки, выполнявшие роль казарм и тюрем. Получите представление о быте солдат и простых японцев.

Организационные детали