Приглашаю на 1 день вырваться из бурлящего мегаполиса и отправиться в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу! Вы полюбуетесь вулканом Фудзи и погуляете вдоль озера Ази, наслаждаясь кедровыми ароматами. Посетите традиционный японский сад и деревню, где живут ремесленники. А ещё по желанию отдохнёте в горячих источниках с видом на горный пейзаж.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за всё до 4 чел.

Ваш гид в Токио

Аэлита Ваш гид в Токио

Описание

Что вас ожидает

Традиционный японский сад. Вы покормите разноцветных карпов в пруду и полюбуетесь чайным домиком, возведённым главой могущественного самурайского клана Токугава. Я расшифрую ландшафтные особенности японских садов.

Крафтовая деревня. Вы познакомитесь с древней техникой работы по дереву, получившей широкое признание во всем мире. А также рассмотрите шедевры местных ремесленников.

Горячие источники (по желанию). Мы посетим один из знаменитых онсенов, где вы сможете принять горячие целебные ванны с видом на горный пейзаж.

Озеро Аси. Мы прогуляемся по берегу прекрасного озера Аси вдоль огромных японских кедров. Вы узнаете историю этого места и со смотровой площадки полюбуетесь живописными окрестностями озера.

Самурайская застава. Я покажу воссозданную часть знаменитого тракта Токайдо. Вы увидите деревянные постройки, выполнявшие роль казарм и тюрем. Получите представление о быте солдат и простых японцев.

Организационные детали