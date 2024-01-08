Отправиться в царство горной природы и полюбоваться завораживающими пейзажами
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даты
Описание
Что вас ожидает
Традиционный японский сад. Вы покормите разноцветных карпов в пруду и полюбуетесь чайным домиком, возведённым главой могущественного самурайского клана Токугава. Я расшифрую ландшафтные особенности японских садов.
Крафтовая деревня. Вы познакомитесь с древней техникой работы по дереву, получившей широкое признание во всем мире. А также рассмотрите шедевры местных ремесленников.
Горячие источники (по желанию). Мы посетим один из знаменитых онсенов, где вы сможете принять горячие целебные ванны с видом на горный пейзаж.
Озеро Аси. Мы прогуляемся по берегу прекрасного озера Аси вдоль огромных японских кедров. Вы узнаете историю этого места и со смотровой площадки полюбуетесь живописными окрестностями озера.
Самурайская застава. Я покажу воссозданную часть знаменитого тракта Токайдо. Вы увидите деревянные постройки, выполнявшие роль казарм и тюрем. Получите представление о быте солдат и простых японцев.
Организационные детали
- Время в пути из Токио до парка — около 2 часов в одну сторону
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты не включены в стоимость: Самурайская застава — 500 йен с человека, смотровая площадка на озере — 500 йен с человек, горячие источники — около 1000 йен с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.