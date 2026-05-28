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Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу

Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Желаете увидеть настоящую Японию? Предлагаем уникальную возможность провести день в окружении природы и традиций, покинув шумный Токио.

Ваше путешествие начнется с посещения живописного японского сада, где вы сможете насладиться спокойствием и
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кормить карпов.

Затем вы отправитесь в деревню ремесленников, чтобы узнать секреты мастерства и прикоснуться к искусству древней Японии. Если захотите, сможете расслабиться в одном из лучших онсенов с видом на горы. Прогулка вдоль озера Аси окунет вас в мир неповторимых пейзажей и ароматов кедров.

И, наконец, вы познакомитесь с историей самурайской эпохи, посетив воссозданную заставу на знаменитом тракте Токайдо.

Экскурсия включает комфортабельный транспорт из Токио, а входные билеты и личные расходы оплачиваются отдельно.

Маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими пожеланиями, чтобы сделать ваш опыт по-настоящему незабываемым

5
10 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальная возможность увидеть вулкан Фудзи
  • 🏞 Прогулка вдоль живописного озера Аси
  • 🗿 Посещение традиционного японского сада
  • 🎨 Знакомство с ремесленниками в крафтовой деревне
  • ♨️ Возможность отдохнуть в горячих источниках
  • 🚗 Комфортное путешествие на легковой машине
  • 🕰 Интересные исторические факты о самурайской заставе
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу

Что можно увидеть

  • Традиционный японский сад
  • Крафтовая деревня
  • Горячие источники
  • Озеро Аси
  • Самурайская застава

Описание экскурсии

Традиционный японский сад. Вы покормите разноцветных карпов в пруду и полюбуетесь чайным домиком, возведённым главой могущественного самурайского клана Токугава. Я расшифрую ландшафтные особенности японских садов.

Крафтовая деревня. Вы познакомитесь с древней техникой работы по дереву, получившей широкое признание во всем мире. А также рассмотрите шедевры местных ремесленников.

Горячие источники (по желанию). Мы посетим один из знаменитых онсенов, где вы сможете принять горячие целебные ванны с видом на горный пейзаж.

Озеро Аси. Мы прогуляемся по берегу прекрасного озера Аси вдоль огромных японских кедров. Вы узнаете историю этого места и со смотровой площадки полюбуетесь живописными окрестностями озера.

Самурайская застава. Я покажу воссозданную часть знаменитого тракта Токайдо. Вы увидите деревянные постройки, выполнявшие роль казарм и тюрем. Получите представление о быте солдат и простых японцев.

Организационные детали

  • Время в пути из Токио до парка — около 2 часов в одну сторону
  • Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
  • Трансфер на автомобиле Nissan Serena включён в стоимость
  • Входные билеты не включены в стоимость: Самурайская застава — 500 йен с человека, смотровая площадка на озере — 500 йен с человек, горячие источники — около 1000 йен с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита
Аэлита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите
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на билетах для гида. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Т
Добрый день!

Большое спасибо Аэлите. Это было прекрасное времяпровождение. На комфортном автомобиле.
По нашей просьбе и желанию, мы немного ее видоизменили, в первой половине дня поехали с детьми в парк Fuji-Q, так
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как не успели туда. Аэлита предложила внедрить парк вместо другой локации в данной экскурсии. Мы и Фудзи посмотрели, поплавали на кораблике, накатались на горке. Посетили интересную местную деревушку. Когда уезжали, общались. Аэлита услышала, что мы хотели экскурсию в лес Аокигахара, но за неимением времени не смогли его посетить, на что Аэлита предложила заехать туда, так как это было где-то недалеко. Это было неожиданно классно, попали туда, куда хотели, внезапно) Уже темнело, недавно было 9 мая, и Аэлита нам предложила также заехать на Могилу Зорге. Сумерки, 8 человек в темноте бегут по кладбищу. . Это незабываемые моменты. В общем, спасибо большое Вам, Аэлита:) День был незабываемо-насыщенно-познавательным. .)

Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!+2
Добрый день!
Добрый день!
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Николета
Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и на главный символ страны - гору Фудзи. Мы выбрали гида Аэлиту и её экскурсию
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на машине.
Нас забрали и привезли в отель, где мы остановились. Поездка заняла почти весь день и это был один из самых красивых и запоминающихся дней в нашем 2-х недельном путешествии.
Кроме заранее оговорённых достопримечательностей, Аэлита очень много рассказывала про настоящую, бытовую жизнь японцев.
Нам с мужем было очень интересно её слушать 🫶 Я однозначно рекомендую этого гида и желаю ей побольше классных туристов и поменьше лестниц:-)

Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и+2
Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
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Т
Очень интересная экскурсия!

Самое сильное впечатление от Японии.

Не хватило только времени в бане с горячими источниками.

Спасибо Аэлите - было очень интересно! Ответила на все вопросы и рассказывала очень много интересных исторических моментов
Очень интересная экскурсия!
Очень интересная экскурсия!
Очень интересная экскурсия!
Очень интересная экскурсия!
Очень интересная экскурсия!
Очень интересная экскурсия!
Очень интересная экскурсия!
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Анна
Отличная экскурсия,спасибо огромное Аэлите за этот день и классные впечатления🙏🏼 увидели Фудзи,местную деревню,плавали на кораблике,потом был шикарный онсен. Очень всем рекомендую❤️
Отличная экскурсия,спасибо огромное Аэлите за этот день и классные впечатления🙏🏼 увидели Фудзи,местную деревню,плавали на кораблике,потом был
Отличная экскурсия,спасибо огромное Аэлите за этот день и классные впечатления🙏🏼 увидели Фудзи,местную деревню,плавали на кораблике,потом был
Отличная экскурсия,спасибо огромное Аэлите за этот день и классные впечатления🙏🏼 увидели Фудзи,местную деревню,плавали на кораблике,потом был
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В
Организация экскурсии была на очень хорошем уровне! Мы заехали в маленькую деревушку где делают изумительные вещи из дерева. Посмотрели самурайскую заставу и переплыли на кораблике через озеро, чтобы потом подняться на обзорную площадку. С этой площадке открывалась прекрасная картина на Фудзи! Спасибо Аэлите за такой прекрасный день!
Организация экскурсии была на очень хорошем уровне! Мы заехали в маленькую деревушку где делают изумительные вещи
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М
Аэлита - замечательный экскурсовод! Мы очень много узнали о Японии за нашу поездку. Аэлита была очень к нам внимательна, мы задавали много вопросов и на все нашли ответы:) Фудзи нам, увы, не открылась, поэтому надеемся съездить в Аэлитой в следующую нашу поездку. Спасибо огромное!
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