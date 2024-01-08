Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Индивидуальная экскурсия в Токио

Отправиться в царство горной природы и полюбоваться завораживающими пейзажами

Приглашаю на 1 день вырваться из бурлящего мегаполиса и отправиться в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу! Вы полюбуетесь вулканом Фудзи и погуляете вдоль озера Ази, наслаждаясь кедровыми ароматами. Посетите традиционный японский сад и деревню, где живут ремесленники. А ещё по желанию отдохнёте в горячих источниках с видом на горный пейзаж.
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Ближайшие даты:
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
13
янв
14
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Традиционный японский сад. Вы покормите разноцветных карпов в пруду и полюбуетесь чайным домиком, возведённым главой могущественного самурайского клана Токугава. Я расшифрую ландшафтные особенности японских садов.

Крафтовая деревня. Вы познакомитесь с древней техникой работы по дереву, получившей широкое признание во всем мире. А также рассмотрите шедевры местных ремесленников.

Горячие источники (по желанию). Мы посетим один из знаменитых онсенов, где вы сможете принять горячие целебные ванны с видом на горный пейзаж.

Озеро Аси. Мы прогуляемся по берегу прекрасного озера Аси вдоль огромных японских кедров. Вы узнаете историю этого места и со смотровой площадки полюбуетесь живописными окрестностями озера.

Самурайская застава. Я покажу воссозданную часть знаменитого тракта Токайдо. Вы увидите деревянные постройки, выполнявшие роль казарм и тюрем. Получите представление о быте солдат и простых японцев.

Организационные детали

  • Время в пути из Токио до парка — около 2 часов в одну сторону
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Самурайская застава — 500 йен с человека, смотровая площадка на озере — 500 йен с человек, горячие источники — около 1000 йен с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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