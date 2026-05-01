Водопады, традиционная деревня, небесные тории и легендарный лес у подножия - из Токио
Едем к самым живописным и атмосферным местам у подножия горы Фудзи.
Вы увидите один из красивейших водопадов Японии, посетите традиционную деревню, небесные ворота тории и таинственный лес Аокигахара.
Я расскажу о культуре, истории и повседневной жизни японцев, легендах этих мест и помогу лучше понять страну — без спешки и туристической суеты.
Описание экскурсии
Водопад Сираито
Один из самых красивых в Японии. Каскад шириной около 150 метров питается ключевой водой вулкана Фудзи, которая срывается с высоты 20 метров тонкими белоснежными струями. За это водопад получил название «Белая нить».
Ияси-но-Сато
Историческая реконструкция деревни, уничтоженной оползнем в 1966 году. Атмосфера старой сельской Японии, традиционные дома, музеи, ремесленные лавки, рестораны и потрясающие виды на Фудзи.
Небесные тории
Красные ворота тории на склоне горы, принадлежащие храму Кавагути Асама. Возведены в 2019 году как место поклонения горе Фудзи. Весной окружены цветущей сакурой.
Лес Аокигахара Дзюкай
Таинственный лес у подножия Фудзи, известный как «Море деревьев». Его густая зелень с высоты действительно напоминает волнующееся море.
Вы узнаете:
чем славится таинственный лес Аокигахара и почему в нём происходят мистические вещи
как в Японии относятся к горе Фудзи и почему она считается священной
чем отличаются современные японцы в зависимости от региона проживания
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Токио 10:15–11:00 — водопад Сираито 11:00–12:30 — переезд 12:30–13:00 — небесные тории 13:00–13:30 — переезд 13:30–15:00 — деревня Ияси-но-Сато (обед) 15:20–16:00 — лес Аокигахара 16:00 — выезд в Токио 18:00–18:30 — возвращение в город
Организационные детали
Поедем на Toyota Estima. Детские кресла — по запросу
Отдельно оплачиваются входные билеты — $10–20, а также обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Провёл экскурсии для 1103 туристов
Живу в Японии с 2019 года. Интерес к профессии гида возник у меня ещё до переезда — я много путешествовал и увлекался изучением достопримечательностей.
Мне важно рассказывать доступным языком и делиться
информацией через собственную интерпретацию. Я стараюсь выстроить коммуникацию так, чтобы путешественнику было спокойно и интересно — в этом помогает и большой опыт работы в сфере услуг.
Местный быт и культуру я изучал через живое общение: у меня много друзей японцев разных профессий и возрастов — от рабочих специальностей до преподавателей вузов, в том числе людей старшего поколения. Путешественников интересует, как живёт современный японец сегодня, и эту тему мы подробно обсуждаем.
Я гибко подстраиваюсь под запрос: могу подобрать маршрут под ваш интерес и формат. В распоряжении — собственный парк автомобилей.
