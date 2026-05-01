Едем к самым живописным и атмосферным местам у подножия горы Фудзи. Вы увидите один из красивейших водопадов Японии, посетите традиционную деревню, небесные ворота тории и таинственный лес Аокигахара. Я расскажу о культуре, истории и повседневной жизни японцев, легендах этих мест и помогу лучше понять страну — без спешки и туристической суеты.

Водопад Сираито

Один из самых красивых в Японии. Каскад шириной около 150 метров питается ключевой водой вулкана Фудзи, которая срывается с высоты 20 метров тонкими белоснежными струями. За это водопад получил название «Белая нить».

Ияси-но-Сато

Историческая реконструкция деревни, уничтоженной оползнем в 1966 году. Атмосфера старой сельской Японии, традиционные дома, музеи, ремесленные лавки, рестораны и потрясающие виды на Фудзи.

Небесные тории

Красные ворота тории на склоне горы, принадлежащие храму Кавагути Асама. Возведены в 2019 году как место поклонения горе Фудзи. Весной окружены цветущей сакурой.

Лес Аокигахара Дзюкай

Таинственный лес у подножия Фудзи, известный как «Море деревьев». Его густая зелень с высоты действительно напоминает волнующееся море.

Вы узнаете:

чем славится таинственный лес Аокигахара и почему в нём происходят мистические вещи

как в Японии относятся к горе Фудзи и почему она считается священной

чем отличаются современные японцы в зависимости от региона проживания

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Токио

10:15–11:00 — водопад Сираито

11:00–12:30 — переезд

12:30–13:00 — небесные тории

13:00–13:30 — переезд

13:30–15:00 — деревня Ияси-но-Сато (обед)

15:20–16:00 — лес Аокигахара

16:00 — выезд в Токио

18:00–18:30 — возвращение в город

