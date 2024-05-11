1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€222 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€414 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина11 мая 2024Мои дети-подростки интересуются всем японским. Элена показала любопытные места, рассказала про жизнь изнутри и многое удалось поделать и попробовать на маршруте. Мы в восторге!
- ННаталья5 мая 2024Элена, один из лучших гидов, которых я встречала! С пониманием отнеслась к нашему опозданию, терпеливо нас консультировала, помогала с билетами, а экскурсия превзошла все ожидания наших 16-ти летних девчонок! Большая благодарность Элене и всем рекомендую данный формат для подростков!
- AAmaliia21 марта 2024У нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторге
- SSvetlana9 октября 2019Отличная экскурсия! На Экскурсии были семьей из 4 человек, двое взрослых детей. Много нового, интересного и вкусного! Мила- отличный гид,
- ООльга28 сентября 2017Побывали вместе с прекрасным гидом Милой на экскурсии по плантации зеленого чая, которая находится в часе езды от Токио. На
- ССветлана9 июня 2017Несмотря на то, что мы приезжаем в Токио последние двенадцать лет, я отдаю себе отчет в том что есть места,
- ССергей4 декабря 2015Благодаря Миле мы совершили увлекательную поездку в Йокогаму. Вначале были сомнения. стоит ли туда ехать. Стоит! Чудесный город, зеленый, просторный,
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Уникальный опыт»
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