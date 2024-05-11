Уникальный опыт – экскурсии в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Токио на русском языке, цены от €188. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Токио-тинейджер
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
188 за всё до 6 чел.
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
222 за всё до 3 чел.
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
414 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Токио-тинейджер
    Мои дети-подростки интересуются всем японским. Элена показала любопытные места, рассказала про жизнь изнутри и многое удалось поделать и попробовать на маршруте. Мы в восторге!
  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Токио-тинейджер
    Элена, один из лучших гидов, которых я встречала! С пониманием отнеслась к нашему опозданию, терпеливо нас консультировала, помогала с билетами, а экскурсия превзошла все ожидания наших 16-ти летних девчонок! Большая благодарность Элене и всем рекомендую данный формат для подростков!
    Элена, один из лучших гидов, которых я встречала! С пониманием отнеслась к нашему опозданию, терпеливо нас
  • A
    Amaliia
    21 марта 2024
    Токио-тинейджер
    У нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторге
    У нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторгеУ нас было три гида по Токио и Элен самая лучшая. Если прилетим еще, однозначно повторим опыт. Весело, информативно, насыщенно. Мы в восторге
  • S
    Svetlana
    9 октября 2019
    Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
    Отличная экскурсия! На Экскурсии были семьей из 4 человек, двое взрослых детей. Много нового, интересного и вкусного! Мила- отличный гид,
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    образованная, интересная, интеллектуальная! Плюс, настоящий гурман и ценитель прекрасного. Мила дала нам много полезной информации, рассказала много удивительных фактов, показала лучшие Кафе, рестораны, а также не туристические районы Токио. Если Вы хотите увидеть и попробовать настоящую японскую кухню, то Вы обратились по адресу и попали в точку! Спасибо большое, Мила!

  • О
    Ольга
    28 сентября 2017
    Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
    Побывали вместе с прекрасным гидом Милой на экскурсии по плантации зеленого чая, которая находится в часе езды от Токио. На
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    платнтации на вас оденут национальный костюм, проведут к месту сбора чая, кстати, довольно интересное занятие. Кроме того, место само по себе очень красивое и атмосферное, получаются очень красивые колоритные фотографии. После экскурсии есть возможность купить хороший зеленый чай в специальном магазине. Очень рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет хотя бы ненадолго выехать за пределы Токио и посмотреть, как живут небольшие города и фермы Японии. Сама дорога занимает немного времени, даже самые маленькие дети не устанут. В ходе экскурсии Мила рассказала не только об истории зеленого чая, но и ответила на все интересующие вопросы о Японии. Сама Мила очень интересный и внимательный человек, никаких накладок не было, у нас остались самые приятные впечатление и желание посетить другие ее экскурсии по приезду в Японию.

  • С
    Светлана
    9 июня 2017
    Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
    Несмотря на то, что мы приезжаем в Токио последние двенадцать лет, я отдаю себе отчет в том что есть места,
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    о которых я даже не подозреваю)! Тема экскурсии заинтересовала, профиль Милы подкрепил этот интерес. Мы с дочерью просто очарованы нашим гидом! Прекрасно образованная, обаятельная и красивая Мила с большим вкусом раскрыла перед нами новые нюансы любимого города! Щедро делясь "сокровищами" из личного опыта, Мила корректировала маршрут с учетом наших пожеланий, и в итоге мы увидели много нового! Все было очень вкусно - и еда, и информация! Думаю всем, кто заинтересован узнать о Японии больше чем просто турист, стоит пообщаться с Милой. Ее любовь к этой стране, энциклопедические знания и индивидуальный подход к своим клиентам просто поразят вас!

  • С
    Сергей
    4 декабря 2015
    Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
    Благодаря Миле мы совершили увлекательную поездку в Йокогаму. Вначале были сомнения. стоит ли туда ехать. Стоит! Чудесный город, зеленый, просторный,
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    современный. Мила открыла нам несколько секретных мест, и дала много бесценных советов. И она еще гурман! Обед у нас был в потрясающем японском ресторане, это было гастрономическое наслаждение! И она же организовала нам ужин уже в Токио, в еще более потрясающе вкусном и аутентичном месте. Туристы там не частые гости, но нам повезло) Еще раз ей огромное спасибо за содействие и этот чудесный день! За ресторан и парк отдельное мерси!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Уникальный опыт»

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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 188 до 414. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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