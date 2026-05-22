Токийский национальный музей — старейший и крупнейший в стране.
В его собрании — около 120 000 произведений искусства, здесь вся история Японии от каменного века до сегодняшнего дня.
Вы познакомитесь с японской культурой: увидите ключевые памятники искусства и археологии и погрузитесь в прошлое страны.
Описание экскурсии
Галерея сокровищ Хорюдзи
- Буддийские статуи и предметы, связанные с историей Шёлкового пути
Японская галерея
- Обзор истории японского искусства, включая гравюры на дереве укиё-э
- Нэцкэ — сумалльские украшения периода Эдо (1603–1868 годы)
Зал японской археологии (по желанию)
- Древние предметы, включая ханива и догу
Экспозиция регулярно обновляется, поэтому коллекция каждый раз раскрывается по-новому.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — 1000 йен за чел. (гиду билет не нужен)
- Оставшуюся стоимость экскурсии вы сможете внести в йенах по текущему курсу
- Проведение экскурсии возможно только в 10:00 или 14:00
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Уено»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1179 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите
от $199 за экскурсию