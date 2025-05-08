Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в мир японской автомобильной культуры JDM.
Посетители увидят редкие автомобили, такие как Toyota Supra и Nissan Skyline GT-R, на знаменитой парковке Дайкоку. Путешествие включает остановку у Токийской телебашни для незабываемых фотографий. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется автомобилями и японской культурой. Это идеальный способ провести вечер в Токио и открыть для себя нечто новое
Посетители увидят редкие автомобили, такие как Toyota Supra и Nissan Skyline GT-R, на знаменитой парковке Дайкоку. Путешествие включает остановку у Токийской телебашни для незабываемых фотографий. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется автомобилями и японской культурой. Это идеальный способ провести вечер в Токио и открыть для себя нечто новое
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Увидеть редкие автомобили JDM
- 📸 Сделать уникальные фото
- 🌉 Проехать по Радужному мосту
- 🎌 Погрузиться в японскую культуру
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Парковка Дайкоку
- Токийская телебашня
- Радужный мост
Описание экскурсии
Сначала мы отправимся в магазин автопринадлежностей, где можно посмотреть мерч и атрибутику, связанные с автомобильной культурой.
Основная локация — парковка Дайкоку, где собираются автолюбители. Вы погрузитесь в неформальную атмосферу и увидите иконы JDM: Toyota Supra, Nissan Skyline GT-R, Mazda RX-7, Honda Civic Type R, Subaru Impreza WRX STI, Mitsubishi Lancer Evolution и другие. А я расскажу вам о том, что это за культура и почему она обрела такую популярность.
А на обратном пути мы проедем по Радужному мосту и остановимся у Токийской телебашни, где вы сделаете красочные запоминающиеся фото.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто любит автомобили. И тем, кто интересуется японской культурой JDM.
Организационные детали
На экскурсию можно с детьми от 7 лет.
в среду и четверг в 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Toyosu
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Eлена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 18 туристов
Я живу в Японии более 20 лет и очень люблю эту страну. Последние несколько лет, начиная с олимпиады, работаю в японской компании, которая предоставляет автомобили с водителями для VIP-визитов государственных деятелей. Также я организую экскурсии по местам, где собираются японские автолюбители. И по ночному городу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
8 мая 2025
Поездка была организована на комфортном автомобиле, Елена - очень приятная женщина, показала нам высотные виды города, угостила алкоголем. Посетили атмосферную парковку. Рекомендуем ехать в пятницу или выходные, чтобы было больше машин. К сожалению, не получили информации о стритрейсерской культуре, глубокого погружения не случилось, поездку можно описать как услуги VIP такси до места притяжения местных автоэнтузиастов.
Входит в следующие категории Токио
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