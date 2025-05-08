Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в мир японской автомобильной культуры JDM. Посетители увидят редкие автомобили, такие как Toyota Supra и Nissan Skyline GT-R, на знаменитой парковке Дайкоку. Путешествие включает остановку у Токийской телебашни для незабываемых фотографий. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется автомобилями и японской культурой. Это идеальный способ провести вечер в Токио и открыть для себя нечто новое

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Описание экскурсии

Сначала мы отправимся в магазин автопринадлежностей, где можно посмотреть мерч и атрибутику, связанные с автомобильной культурой.

Основная локация — парковка Дайкоку, где собираются автолюбители. Вы погрузитесь в неформальную атмосферу и увидите иконы JDM: Toyota Supra, Nissan Skyline GT-R, Mazda RX-7, Honda Civic Type R, Subaru Impreza WRX STI, Mitsubishi Lancer Evolution и другие. А я расскажу вам о том, что это за культура и почему она обрела такую популярность.

А на обратном пути мы проедем по Радужному мосту и остановимся у Токийской телебашни, где вы сделаете красочные запоминающиеся фото.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит автомобили. И тем, кто интересуется японской культурой JDM.

Организационные детали

На экскурсию можно с детьми от 7 лет.