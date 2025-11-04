Групповая
до 15 чел.
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Побывать в одном из самых необычных мест Токио и познакомиться с ушедшим в прошлое миром полусвета
Начало: У станции метро Minowa (Hibiya Line)
Расписание: в пятницу в 12:30
14 ноя в 12:30
21 ноя в 12:30
$99 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Токио: сезонные красоты и традиции
Понять философию японского сада и увидеть её живые образы
Начало: На станции Симбаси
$200
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца
Узнайте, как мореплаватель стал самураем в Японии. Погружение в историю и гастрономию ждёт вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В Токио, в лобби вашего отеля
14 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
$350 за всё до 5 чел.
- ЮЮлия4 ноября 2025Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉
Аня — отличный рассказчик: ведёт экскурсию увлекательно, с юмором
- ААнжелика1 ноября 2025Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония - это закрытая и загадочная
- ЛЛинда20 октября 2025У нас состоялась чудесная прогулка.
В назначенное время отправились на экскурсию,посетили все,что обещали по программе.
Приятно было слушать увлекательный рассказ Анны,не перегруженный датами и глубоко историческими фактами.
Маршрут продуман и не утомителен
С удовольствием, рекомендую. Спасибо!
- ИИрина19 октября 2025Посетили экскурсию девичей компанией. Все очень понравилось! Много интересной информации, исторических фактов, красивых легенд. Анна - обаятельная, остроумная, увлеченная и очень эрудированная. Советую всем - не пожалеете.
- ССергей13 октября 2025Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
Прогулка оказалась по-настоящему погружением в атмосферу Эдо. Анна очень глубоко знает
- ГГалина6 октября 2025Все очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок от экскурсовода, теперь интересуюсь историей
