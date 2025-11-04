Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Токио на русском языке, цены от $99, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Побывать в одном из самых необычных мест Токио и познакомиться с ушедшим в прошлое миром полусвета
Начало: У станции метро Minowa (Hibiya Line)
Расписание: в пятницу в 12:30
14 ноя в 12:30
21 ноя в 12:30
$99 за человека
Сады Токио: сезонные красоты и традиции
Пешая
4 часа
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Токио: сезонные красоты и традиции
Понять философию японского сада и увидеть её живые образы
Начало: На станции Симбаси
$200$250 за всё до 4 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца
Узнайте, как мореплаватель стал самураем в Японии. Погружение в историю и гастрономию ждёт вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В Токио, в лобби вашего отеля
14 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
$350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2025
    Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
    Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉
    Аня — отличный рассказчик: ведёт экскурсию увлекательно, с юмором
    читать дальше

    и вниманием к деталям. Время пролетело незаметно — было интересно, познавательно и очень приятно пообщаться.

    Отдельное спасибо за материал после экскурсии — получить в Telegram фотографии, описания и все нюансы оказалось невероятно удобно и приятно.
    Так же хочется выразить благодарность Юре. Это муж Ани, он составил нам компанию и так же рассказал много интересного и увлекательного.
    Рекомендую всем! Всё супер

    Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉
  • А
    Анжелика
    1 ноября 2025
    Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
    Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония - это закрытая и загадочная
    читать дальше

    страна. Анна - очень привлекательный гид, отлично знает материал экскурсии, разбирается в японской живописи и гравюрах укиё-э, что меня особенно интересовало как художника-декоратора. Мы посетили очень интересные храмы, связанные с кварталами Ёшивары. Особенно меня впечатлил храм Большой птицы и история о куртизанке и кошке манеко-неко (кошка, приводящая удачу). Такую кошку и другие талисманы Вы сможете приобрести во время посещения храма. Также очень понравился Храм редиса - такого я точно нигде не видела, хотя посетила много стран Азии (была в Китае, в Тайланде и Вьетнаме). Обязательно сходите на экскурсию с Анной - вы точно не пожалеете!

    Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония -Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония -Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония -
  • Л
    Линда
    20 октября 2025
    Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
    У нас состоялась чудесная прогулка.
    В назначенное время отправились на экскурсию,посетили все,что обещали по программе.
    Приятно было слушать увлекательный рассказ Анны,не перегруженный датами и глубоко историческими фактами.
    Маршрут продуман и не утомителен
    С удовольствием, рекомендую. Спасибо!
  • И
    Ирина
    19 октября 2025
    Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
    Посетили экскурсию девичей компанией. Все очень понравилось! Много интересной информации, исторических фактов, красивых легенд. Анна - обаятельная, остроумная, увлеченная и очень эрудированная. Советую всем - не пожалеете.
  • С
    Сергей
    13 октября 2025
    Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
    Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
    Прогулка оказалась по-настоящему погружением в атмосферу Эдо. Анна очень глубоко знает
    читать дальше

    материал и умело сочетает исторические факты с живыми рассказами. Мы побывали в храмах и часовнях, прошли по бывшей главной улице квартала и узнали, как этот мир развлечений повлиял на искусство укиё-э, моду и представления о красоте.
    Особенно впечатлила остановка у Храма женщин без могил и рассказ о судьбах девушек, живших и умерших здесь. Всё сопровождалось иллюстрациями, схемами и старинными гравюрами - Анна всё продумала до мелочей. Завершили экскурсию у Музея искусств Дайдо, где можно увидеть керамику, передающую дух исчезнувшего квартала.
    Экскурсия получилась насыщенной, атмосферной и очень содержательной. Анна, огромное спасибо! Рекомендую всем, кто интересуется историей старого Эдо и культурой Японии.

    Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
  • Г
    Галина
    6 октября 2025
    Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
    Все очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок от экскурсовода, теперь интересуюсь историей
    читать дальше

    Ёшивара, гейш и ойран. Я реально влюбилась в Японию, побывала в Музее Дайдо, который перевернул мои представления об сексуальной культуре Японии. Очень рекомендую - такого Вы точно никогда не слышали и не видели!

    Все очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок отВсе очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок отВсе очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок отВсе очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок отВсе очень понравилось, экскурсовод - просто интеллектуал, узнала много просто удивительной информации, получила приятный подарок от

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
  2. Сады Токио: сезонные красоты и традиции
  3. Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в ноябре 2025
Сейчас в Токио в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 6 ⭐ отзывов, цены от $99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь