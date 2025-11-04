читать дальше

страна. Анна - очень привлекательный гид, отлично знает материал экскурсии, разбирается в японской живописи и гравюрах укиё-э, что меня особенно интересовало как художника-декоратора. Мы посетили очень интересные храмы, связанные с кварталами Ёшивары. Особенно меня впечатлил храм Большой птицы и история о куртизанке и кошке манеко-неко (кошка, приводящая удачу). Такую кошку и другие талисманы Вы сможете приобрести во время посещения храма. Также очень понравился Храм редиса - такого я точно нигде не видела, хотя посетила много стран Азии (была в Китае, в Тайланде и Вьетнаме). Обязательно сходите на экскурсию с Анной - вы точно не пожалеете!