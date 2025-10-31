Мои заказы

Токио по следам самураев и аниме

В Токио удивительно сочетаются древние традиции и ультрасовременные технологии. Погрузитесь в мир самураев и аниме, узнав больше о японской культуре
В Японии всё необычно и удивительно.

Экскурсия проведёт вас по ключевым местам Токио, где вы узнаете о влиянии древних верований на современную жизнь. Прогулка по храмам и ультрасовременным улицам раскроет неочевидные особенности местной жизни. Посетите храм Мэйдзи, улицу Такэсита-дори, Императорский дворец, район Акихабара и храм Сэнсодзи. Погрузитесь в философию ваби-саби и откройте для себя, как самураи сформировали японский характер
4.7
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут по Токио
  • 🧙‍♂️ Тайны японского синтоизма
  • 🏯 История самураев и сёгунов
  • 🎌 Современная поп-культура
  • 🕊️ Дух эпохи Эдо в Асакусе
  • 🎨 Сочетание традиций и технологий

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Токио - апрель, май, октябрь и ноябрь. В это время город особенно красив, а культурные мероприятия и фестивали позволят глубже понять японскую культуру.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Токио по следам самураев и аниме© Данил
Токио по следам самураев и аниме© Данил
Токио по следам самураев и аниме© Данил
Ближайшие даты:
19
ноя22
ноя23
ноя24
ноя26
ноя29
ноя30
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Храм Мэйдзи
  • Улица Такэсита-дори
  • Императорский дворец
  • Район Акихабара
  • Храм Сэнсодзи

Описание экскурсии

Храм Мэйдзи: тайны синтоизма и дух самураев

Я познакомлю вас с тайнами японского синтоизма, расскажу о духах ками, ритуалах очищения. Вы выясните, как реставрация Мэйдзи изменила страну и почему японцы до сих пор чтят императоров.

Улица Такэсита-дори: контраст традиций и современности

Япония умело сочетает древние традиции с ультрасовременной молодёжной культурой. Мы поговорим о философии ваби-саби, о влиянии буддизма на минимализм и о том, почему японцы так любят уникальные субкультуры.

Императорский дворец: символ власти и наследие самураев

Обсудим историю правителей, кланов-сёгунов и их борьбу за власть. Вы узнаете, почему страна долгое время оставалась в изоляции, как самураи сформировали японский характер и почему поклон остаётся важной частью культуры.

Район Акихабара: как мифы живут в современности

Это место считается символом современной поп-культуры Японии. Однако аниме, манга и игровые сюжеты переплетаются здесь с мифологическими существами и традиционными легендами. А ещё мы поговорим о японской одержимости технологиями и о том, как цифровой мир влияет на общество.

Асакуса и храм Сэнсодзи: легенды буддизма и судьба японцев

Завершим экскурсию в старом Токио, где можно почувствовать дух эпохи Эдо. Японцы бережно относятся к судьбе и традициям. Это связано с представлениями о карме и перерождении, которые также играют важную роль в их культуре.

Вы узнаете:

  • почему принципы самурайского кодекса бусидо живут в современном обществе
  • почему японцы всё время извиняются
  • что скрывают ворота тории
  • и многое другое

Организационные детали

  • Между отдельными локациями мы будем перемещаться на метро. Вы также оплачиваете проезд за гида. Вам потребуется проездной Suica или Pasmo (оплачивается дополнительно). Стоимость проезда составит 1000 йен (примерно $7) на обычном метро, 2000 йен ($14) — на скоростном поезде, 15000 йен ($105) — на такси. Также можем взять машину в каршеринг за 20000 йен ($140)
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам примерно с 14 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 156 туристов
Меня зовут Данил, я студент Токийского университета. В свободное время путешествую по Японии. Знаю японское общество изнутри, так как работаю и живу среди японцев. Посетил множество лекций по истории, культуре и религиоведению Японии. Могу ответить на любые ваши вопросы об этой удивительной стране и её жителях.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
1
Татьяна
Татьяна
31 окт 2025
Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥

Данил с самого начала пошел на встречу нам и провел экскурсию немого по другому плану, это было прекрасно.
Контекст экскурсии разнообразен, отлично подходит для первого дня в Токио.
Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥
Татьяна
Татьяна
26 окт 2025
Отличный экскурсовод. Несмотря на молодой возраст, умеет заинтересовать, подать и структуировать информацию. Подробно отвечает на дополнительные вопросы. Единственное, тяжело вшестером услышать в шумных местах.
A
Anastasiya
16 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Гид подстраивался под наши интересы, рассказывал живо и интересно. Удалось увидеть многое — от храмов и старого Токио до аниме-квартала Акихабара. Пообедали вкусно, выпили пива, всё было легко и с настроением 😊
Пять часов для такого большого города, конечно, маловато, но за эту цену — отличный формат, особенно если хочется получить общее впечатление о Токио.
B
Ber
17 сен 2025
Отличный тур, были семьёй, всем понравилось без исключения.
Е
Елена
11 сен 2025
Парень хороший, умный, но экскурсии как таковой не было. Только сопровождение. Из пяти часов общения не узнали практически ничего.
Данил
Данил
Ответ организатора:
. Здравствуйте!
Очень жаль, что экскурсия оставила у вас неприятное впечатление.
Хочу пояснить несколько моментов:
Размер группы. В следующий раз я не буду
читать дальше

брать группы из 10 человек. Без специализированного оборудования невозможно уделить внимание каждому участнику, поэтому приходилось повторять информацию несколько раз. Вы были об этом заранее предупреждены и согласились.
Маршрут. Мы не смогли посетить все запланированные точки, так как экскурсия началась не в согласованном месте, а также часть времени заняли игры в догонялки.
Оплата. На месте вы даже заплатили больше оговорённого и сами говорили, что экскурсия была интересной. Поэтому для меня это первый опыт подобного отзыва. Если бы вы сказали о недовольстве сразу, мы могли бы обсудить скидку или другие варианты решения.
Надеюсь, что в следующий раз вы найдёте гида с профессиональным оборудованием, который сможет помочь вам ещё сильнее полюбить Японию.

С
Суменкова
24 авг 2025
Впечатлений-море. Даня показал совершенно не туристические маршруты. Покушали в ресторане, где нет туристов. Одна из лучших экскурсий! Благодарю от всей души!!!!
Впечатлений-море. Даня показал совершенно не туристические маршруты. Покушали в ресторане, где нет туристов. Одна из лучшихВпечатлений-море. Даня показал совершенно не туристические маршруты. Покушали в ресторане, где нет туристов. Одна из лучшихВпечатлений-море. Даня показал совершенно не туристические маршруты. Покушали в ресторане, где нет туристов. Одна из лучшихВпечатлений-море. Даня показал совершенно не туристические маршруты. Покушали в ресторане, где нет туристов. Одна из лучших
Анна
Анна
18 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Данил эрудированный молодой человек, поэтому с ним было очень интересно и в тоже время легко. Данил показал нам несколько районов Токио, познакомил с историей, культурой, кухней и
читать дальше

жизнью японцев. Заинтриговал новыми направлениями путешествий по Японии (замотивировал вернуться сюда еще раз 😉). Показал интересные точки, где можно попробовать местную кухню. Для первого знакомства с Токио - Данил лучший гид!

S
Stanislavchik
16 авг 2025
Отлично провели время. Рекомендую.
I
Iana
26 июл 2025
Эта экскурсия стала настоящим открытием Токио — многогранного, контрастного, полного историй и культурных пластов.
Огромная благодарность нашему гиду Даниле — с ним путешествие превращается в настоящее приключение. У него безупречное знание
читать дальше

японского языка, глубокое понимание культуры и отличное чувство ритма маршрута. Он не только увлекательно рассказывал о самураях, храмах и влиянии аниме на современную Японию, но и помог по нашей просьбе сориентироваться в повседневных вопросах: разобрал с нами составы на упаковках, перевёл рекомендации консультантов в магазинах, подсказал, что стоит попробовать и где лучше купить.
Отдельное спасибо за подборку аниме — захотелось сразу посмотреть всё, что посоветовал!
Помимо основной программы мы по нашей инициативе заглянули на Tokyo Skytree, в квартал красных фонарей и к памятнику Хатико — всё это добавило атмосферы и сделало день ещё насыщеннее.
Обед и ужин — в великолепных, аутентичных местах, которые сам бы в жизни не нашёл. Данила знает город как свои пять пальцев и точно чувствует, что понравится именно вам.
Экскурсия оставила море впечатлений! Рекомендуем всем, кто хочет увидеть Токио не по открыткам, а живым, глубоким и ярким.

Е
Евдокимова
5 июн 2025
Это была моя первая поездка в Японию. И сразу пошла на экскурсию с Даниилом. Маршрут был составлен прекрасно. Даниил вносил изменения в него по моим пожеланиям. Узнала много интересного. Гид
читать дальше

владеет языком великолепно. Помог мне разобраться в Токийском метро. Показал невероятные места. И еще до приезда дал очень важную и необходимую информацию. Без него было бы очень сложно. Неравнодушный, отзывчивый, образованный молодой человек. Удачи. И надеюсь, до скорой встречи еще раз в Токио. 🌺

Это была моя первая поездка в Японию. И сразу пошла на экскурсию с Даниилом. Маршрут былЭто была моя первая поездка в Японию. И сразу пошла на экскурсию с Даниилом. Маршрут былЭто была моя первая поездка в Японию. И сразу пошла на экскурсию с Даниилом. Маршрут былЭто была моя первая поездка в Японию. И сразу пошла на экскурсию с Даниилом. Маршрут был
А
Андрей
18 мая 2025
Прекрасно составлен пеший маршрут по основным достопримечательностям Токио. Буквально за день посмотрели то, что планировали на 3 дня.
Отдельное спасибо Данилу, что помог в наш первый день разобраться с особенностями транспорта и город, а также за рекомендации на оставшееся время в Токио.
А
Анастасия
26 апр 2025
Насыщенная программа, смогли за 1 день посмотреть все топовые места Токио: как исторические, так и современные.

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

Токио глазами студента двух культур
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Токио глазами студента двух культур
Посетите Сибую, Харадзюку и Синдзюку с уникальной перспективой студента, жившего в Японии и России. Узнайте о жизни молодёжи и культурных различиях
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
€300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Пешая
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
14 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
$345 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио