В Токио удивительно сочетаются древние традиции и ультрасовременные технологии. Погрузитесь в мир самураев и аниме, узнав больше о японской культуре
В Японии всё необычно и удивительно.
Экскурсия проведёт вас по ключевым местам Токио, где вы узнаете о влиянии древних верований на современную жизнь. Прогулка по храмам и ультрасовременным улицам раскроет неочевидные особенности местной жизни. Посетите храм Мэйдзи, улицу Такэсита-дори, Императорский дворец, район Акихабара и храм Сэнсодзи. Погрузитесь в философию ваби-саби и откройте для себя, как самураи сформировали японский характер
Лучшие месяцы для посещения Токио - апрель, май, октябрь и ноябрь. В это время город особенно красив, а культурные мероприятия и фестивали позволят глубже понять японскую культуру.
Я познакомлю вас с тайнами японского синтоизма, расскажу о духах ками, ритуалах очищения. Вы выясните, как реставрация Мэйдзи изменила страну и почему японцы до сих пор чтят императоров.
Улица Такэсита-дори: контраст традиций и современности
Япония умело сочетает древние традиции с ультрасовременной молодёжной культурой. Мы поговорим о философии ваби-саби, о влиянии буддизма на минимализм и о том, почему японцы так любят уникальные субкультуры.
Императорский дворец: символ власти и наследие самураев
Обсудим историю правителей, кланов-сёгунов и их борьбу за власть. Вы узнаете, почему страна долгое время оставалась в изоляции, как самураи сформировали японский характер и почему поклон остаётся важной частью культуры.
Район Акихабара: как мифы живут в современности
Это место считается символом современной поп-культуры Японии. Однако аниме, манга и игровые сюжеты переплетаются здесь с мифологическими существами и традиционными легендами. А ещё мы поговорим о японской одержимости технологиями и о том, как цифровой мир влияет на общество.
Асакуса и храм Сэнсодзи: легенды буддизма и судьба японцев
Завершим экскурсию в старом Токио, где можно почувствовать дух эпохи Эдо. Японцы бережно относятся к судьбе и традициям. Это связано с представлениями о карме и перерождении, которые также играют важную роль в их культуре.
Вы узнаете:
почему принципы самурайского кодекса бусидо живут в современном обществе
почему японцы всё время извиняются
что скрывают ворота тории
и многое другое
Организационные детали
Между отдельными локациями мы будем перемещаться на метро. Вы также оплачиваете проезд за гида. Вам потребуется проездной Suica или Pasmo (оплачивается дополнительно). Стоимость проезда составит 1000 йен (примерно $7) на обычном метро, 2000 йен ($14) — на скоростном поезде, 15000 йен ($105) — на такси. Также можем взять машину в каршеринг за 20000 йен ($140)
Материал экскурсии будет интересен путешественникам примерно с 14 лет
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Данил — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 156 туристов
Меня зовут Данил, я студент Токийского университета. В свободное время путешествую по Японии. Знаю японское общество изнутри, так как работаю и живу среди японцев. Посетил множество лекций по истории, культуре и религиоведению Японии. Могу ответить на любые ваши вопросы об этой удивительной стране и её жителях.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
31 окт 2025
Сегодня были на экскурсии, дождь не подпортил нам настроения 😁. Данил очень эрудированный человек, поведал нам много историй из разных сфер🔥
Данил с самого начала пошел на встречу нам и провел экскурсию немого по другому плану, это было прекрасно. Контекст экскурсии разнообразен, отлично подходит для первого дня в Токио.
Татьяна
26 окт 2025
Отличный экскурсовод. Несмотря на молодой возраст, умеет заинтересовать, подать и структуировать информацию. Подробно отвечает на дополнительные вопросы. Единственное, тяжело вшестером услышать в шумных местах.
A
Anastasiya
16 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Гид подстраивался под наши интересы, рассказывал живо и интересно. Удалось увидеть многое — от храмов и старого Токио до аниме-квартала Акихабара. Пообедали вкусно, выпили пива, всё было легко и с настроением 😊 Пять часов для такого большого города, конечно, маловато, но за эту цену — отличный формат, особенно если хочется получить общее впечатление о Токио.
B
Ber
17 сен 2025
Отличный тур, были семьёй, всем понравилось без исключения.
Е
Елена
11 сен 2025
Парень хороший, умный, но экскурсии как таковой не было. Только сопровождение. Из пяти часов общения не узнали практически ничего.
Данил
Ответ организатора:
. Здравствуйте! Очень жаль, что экскурсия оставила у вас неприятное впечатление. Хочу пояснить несколько моментов: Размер группы. В следующий раз я не буду читать дальше
брать группы из 10 человек. Без специализированного оборудования невозможно уделить внимание каждому участнику, поэтому приходилось повторять информацию несколько раз. Вы были об этом заранее предупреждены и согласились. Маршрут. Мы не смогли посетить все запланированные точки, так как экскурсия началась не в согласованном месте, а также часть времени заняли игры в догонялки. Оплата. На месте вы даже заплатили больше оговорённого и сами говорили, что экскурсия была интересной. Поэтому для меня это первый опыт подобного отзыва. Если бы вы сказали о недовольстве сразу, мы могли бы обсудить скидку или другие варианты решения. Надеюсь, что в следующий раз вы найдёте гида с профессиональным оборудованием, который сможет помочь вам ещё сильнее полюбить Японию.
С
Суменкова
24 авг 2025
Впечатлений-море. Даня показал совершенно не туристические маршруты. Покушали в ресторане, где нет туристов. Одна из лучших экскурсий! Благодарю от всей души!!!!
Анна
18 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Данил эрудированный молодой человек, поэтому с ним было очень интересно и в тоже время легко. Данил показал нам несколько районов Токио, познакомил с историей, культурой, кухней и читать дальше
жизнью японцев. Заинтриговал новыми направлениями путешествий по Японии (замотивировал вернуться сюда еще раз 😉). Показал интересные точки, где можно попробовать местную кухню. Для первого знакомства с Токио - Данил лучший гид!
S
Stanislavchik
16 авг 2025
Отлично провели время. Рекомендую.
I
Iana
26 июл 2025
Эта экскурсия стала настоящим открытием Токио — многогранного, контрастного, полного историй и культурных пластов. Огромная благодарность нашему гиду Даниле — с ним путешествие превращается в настоящее приключение. У него безупречное знание читать дальше
японского языка, глубокое понимание культуры и отличное чувство ритма маршрута. Он не только увлекательно рассказывал о самураях, храмах и влиянии аниме на современную Японию, но и помог по нашей просьбе сориентироваться в повседневных вопросах: разобрал с нами составы на упаковках, перевёл рекомендации консультантов в магазинах, подсказал, что стоит попробовать и где лучше купить. Отдельное спасибо за подборку аниме — захотелось сразу посмотреть всё, что посоветовал! Помимо основной программы мы по нашей инициативе заглянули на Tokyo Skytree, в квартал красных фонарей и к памятнику Хатико — всё это добавило атмосферы и сделало день ещё насыщеннее. Обед и ужин — в великолепных, аутентичных местах, которые сам бы в жизни не нашёл. Данила знает город как свои пять пальцев и точно чувствует, что понравится именно вам. Экскурсия оставила море впечатлений! Рекомендуем всем, кто хочет увидеть Токио не по открыткам, а живым, глубоким и ярким.
Е
Евдокимова
5 июн 2025
Это была моя первая поездка в Японию. И сразу пошла на экскурсию с Даниилом. Маршрут был составлен прекрасно. Даниил вносил изменения в него по моим пожеланиям. Узнала много интересного. Гид читать дальше
владеет языком великолепно. Помог мне разобраться в Токийском метро. Показал невероятные места. И еще до приезда дал очень важную и необходимую информацию. Без него было бы очень сложно. Неравнодушный, отзывчивый, образованный молодой человек. Удачи. И надеюсь, до скорой встречи еще раз в Токио. 🌺
А
Андрей
18 мая 2025
Прекрасно составлен пеший маршрут по основным достопримечательностям Токио. Буквально за день посмотрели то, что планировали на 3 дня. Отдельное спасибо Данилу, что помог в наш первый день разобраться с особенностями транспорта и город, а также за рекомендации на оставшееся время в Токио.
А
Анастасия
26 апр 2025
Насыщенная программа, смогли за 1 день посмотреть все топовые места Токио: как исторические, так и современные.