Токио без будильника

Начните день с прогулки по Токио, открывая для себя его утреннюю магию. Театры, парки и рынки ждут вас, чтобы подарить незабываемые впечатления
Экскурсия «Токио без будильника» предлагает уникальную возможность насладиться утренним городом.

Посетите театр Кабукидза, где традиции оживают на сцене, и прогуляйтесь по парку Хамарикю среди небоскрёбов.

Рыбный рынок Цукидзи и храм Namiyoke Shrine
позволят окунуться в повседневную жизнь и духовность Токио. Завершите утро на смотровой площадке Carreta Shiodome с захватывающим видом на город. Подарок в виде традиционных сладостей добавит приятные нотки к вашему путешествию

5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Театр Кабукидза
  • 🌳 Парк Хамарикю
  • 🐟 Рыбный рынок Цукидзи
  • ⛩ Храм Namiyoke Shrine
  • 🌆 Панорама с Carreta Shiodome
  • 🎁 Подарок - японские сладости

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и приятная для прогулок. Летом, в июне и августе, возможно большее количество туристов, но это не мешает насладиться утренним городом. Зимой, в декабре и феврале, погода может быть прохладной, но утренние прогулки всё равно остаются привлекательными благодаря отсутствию толп.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Токио без будильника© Международная команда гидов
Токио без будильника© Международная команда гидов
Токио без будильника© Международная команда гидов
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя22
ноя23
ноя24
ноя28
ноя6
дек
Время начала: 11:15

Что можно увидеть

  • Театр Кабукидза
  • Парк Хамарикю
  • Рыбный рынок Цукидзи
  • Храм Namiyoke Shrine
  • Смотровая площадка Carreta Shiodome

Описание экскурсии

  • Вы познакомитесь с театром Кабукидза — одним из символов Японии, где древние традиции продолжают жить на сцене
  • Заглянете в уникальный парк Хамарикю, спрятанный среди стеклянных высоток
  • Прогуляетесь по легендарному рыбному рынку Цукидзи и ощутите атмосферу повседневного Токио
  • В синтоистском храме Namiyoke Shrine вы окунётесь в дух японской духовности
  • А на смотровой площадке Carreta Shiodome вас ждёт захватывающая панорама города с 46-го этажа
  • И конечно, мы заглянем в уникальные сувенирные лавки, где вы найдёте настоящие японские сувениры — именно те, что выбирают сами токийцы

Организационные детали

  • Гуляем по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в фотогалерее
  • Экскурсия полностью пешеходная, проводится в любую погоду. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
  • В конце программы вы сможете задать гиду любые вопросы о Токио, обсудить прогулку и обменяться впечатлениями
  • Вас ждёт подарок — традиционные японские сладости на одной из остановок маршрута

Япония ценит уважение к культуре. Пожалуйста, соблюдайте тишину, чистоту, снимайте обувь, спрашивайте разрешения на съёмку. Тогда и японцы ответят вам доброжелательностью.

ежедневно в 11:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра «Кабукидза»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 87929 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
А
Алиса
3 ноя 2025
Очень интересная экскурсия. Маршрут продуманный и разноплановый, охватывает разные сферы, это здорово!
Гид Ева просто замечательная!
Ольга
Ольга
28 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алле за погружение в культуру, искусство, религию и обычаи Японии. Время пролетело не заметно, получила массу положительных эмоций, полезной информации и даже сюрпризов на протяжении всего маршрута.
Очень рекомендую.
Н
Наташа
22 окт 2025
Прекрасная прогулка получилась 👍🏻 Алла, очень милая и приятная в общении девушка. Проживает в Японии давно и может рассказать много о нравах и традициях страны, что с большим удовольствием и
умением делает. Очень светлый человек, такая замечательная добрая искренняя девушка, готовая помочь и подсказать где купить то или иное, где поужинать, как добраться 🙏
Очень понравилась сама концепция групповых экскурсий! Впервые познакомилась с такой опцией и компанией и теперь точно буду искать их в других городах.

В
Владимир
8 окт 2025
Я был на экскурсии вместе с женой. Алла оставила самое прекрасное впечатление. Профессионал, легка в общении и знает тонкости японской культуры. Очень рекомендуем.
Светлана, Владимир
К
Камила
26 сен 2025
Очень интересная и живая экскурсия! Прекрасный храм и атмосферный рынок! Потрясающий сад, тишина и спокойствие. Спасибо Алле, за отличную экскурсию!
Г
Георгий
14 сен 2025
Очень хорошая утренняя прогулка и интересный маршрут, который позволяет увидеть Токио в трех "измерениях" - прошлом, настоящем и будущем. Алла (гид) рассказала много интересного и о традиционной культуре Японии, и о сегодняшнем быте японцев, а также дала советы, которые пригодились по ходу дальнейшего пребывания в городе - куда сходить, как забронировать билеты на спектакль театра Кабуки. Спасибо!)
И
Ия
1 июл 2025
Познавательная с погружением в культуру страны. Проясняла все накопившиеся вопросы для понимания истории и архитектуры города. Весело и интересно. Неожиданно попасть в нет скопления туристов и смотровую площадку бесплатно и без людей) спасибо за прекрасный вид на город
Познавательная с погружением в культуру страны. Проясняла все накопившиеся вопросы для понимания истории и архитектуры города.
Т
Татьяна
27 июн 2025
17 июня я была на увлекательной экскурсии "Токио без будильника". Очень интересная и познавательная экскурсия, особенно для тех кто увлекается историей и культурой.
Вы узнаете о истории создания театра Кабукидза, посетите
его изнутри, походите по его коридорам и почувствуете его необыкновенную атмосферу. Я конечно же не смогла довольствоваться просто экскурсией по театру и попросила гида Аллу помочь мне купить билет. В этот же день после экскурсии я посетила спектакль в этом театре. Невозможно не посетить театр, которому больше 400 лет. С учетом того, что мы не знаем японский язык лучше всего покупать билеты на танцевальные спектакли.
Недалеко от театра Кабукидза расположен уникальный парк Хамарикю. Чистый и зеленый парк с аллеями и каналами где практически нет туристов и гуляют в основном местные жители. Спокойная, тихая и нешумная обстановка, красивые пейзажи для фото и видео. И конечно же Вам расскажут об истории этого парка.
По пути в синтоистский храм Вы пройдете по рыбному рынку. В сам храм заходить нельзя, но территория храма выглядит калоритно и красочно, фоточки получатся незабываемые:-)
И вообще Алла (гид) очень интересный рассказчик, отвечает на все вопросы, помогает делать фото и видео, советует интересные места для посещения в Токио, подсказывает что лучше купить друзьям и родственникам в подарок. Очень советую данную экскурсию.

