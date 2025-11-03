Экскурсия «Токио без будильника» предлагает уникальную возможность насладиться утренним городом.
Посетите театр Кабукидза, где традиции оживают на сцене, и прогуляйтесь по парку Хамарикю среди небоскрёбов.
Рыбный рынок Цукидзи и храм Namiyoke Shrine
6 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Театр Кабукидза
- 🌳 Парк Хамарикю
- 🐟 Рыбный рынок Цукидзи
- ⛩ Храм Namiyoke Shrine
- 🌆 Панорама с Carreta Shiodome
- 🎁 Подарок - японские сладости
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и приятная для прогулок. Летом, в июне и августе, возможно большее количество туристов, но это не мешает насладиться утренним городом. Зимой, в декабре и феврале, погода может быть прохладной, но утренние прогулки всё равно остаются привлекательными благодаря отсутствию толп.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с театром Кабукидза — одним из символов Японии, где древние традиции продолжают жить на сцене
- Заглянете в уникальный парк Хамарикю, спрятанный среди стеклянных высоток
- Прогуляетесь по легендарному рыбному рынку Цукидзи и ощутите атмосферу повседневного Токио
- В синтоистском храме Namiyoke Shrine вы окунётесь в дух японской духовности
- А на смотровой площадке Carreta Shiodome вас ждёт захватывающая панорама города с 46-го этажа
- И конечно, мы заглянем в уникальные сувенирные лавки, где вы найдёте настоящие японские сувениры — именно те, что выбирают сами токийцы
Организационные детали
- Гуляем по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в фотогалерее
- Экскурсия полностью пешеходная, проводится в любую погоду. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
- В конце программы вы сможете задать гиду любые вопросы о Токио, обсудить прогулку и обменяться впечатлениями
- Вас ждёт подарок — традиционные японские сладости на одной из остановок маршрута
Япония ценит уважение к культуре. Пожалуйста, соблюдайте тишину, чистоту, снимайте обувь, спрашивайте разрешения на съёмку. Тогда и японцы ответят вам доброжелательностью.
ежедневно в 11:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра «Кабукидза»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
3 ноя 2025
Очень интересная экскурсия. Маршрут продуманный и разноплановый, охватывает разные сферы, это здорово!
Гид Ева просто замечательная!
Гид Ева просто замечательная!
Ольга
28 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алле за погружение в культуру, искусство, религию и обычаи Японии. Время пролетело не заметно, получила массу положительных эмоций, полезной информации и даже сюрпризов на протяжении всего маршрута.
Очень рекомендую.
Очень рекомендую.
Н
Наташа
22 окт 2025
Прекрасная прогулка получилась 👍🏻 Алла, очень милая и приятная в общении девушка. Проживает в Японии давно и может рассказать много о нравах и традициях страны, что с большим удовольствием и
В
Владимир
8 окт 2025
Я был на экскурсии вместе с женой. Алла оставила самое прекрасное впечатление. Профессионал, легка в общении и знает тонкости японской культуры. Очень рекомендуем.
Светлана, Владимир
Светлана, Владимир
Светлана, Владимир
К
Камила
26 сен 2025
Очень интересная и живая экскурсия! Прекрасный храм и атмосферный рынок! Потрясающий сад, тишина и спокойствие. Спасибо Алле, за отличную экскурсию!
Г
Георгий
14 сен 2025
Очень хорошая утренняя прогулка и интересный маршрут, который позволяет увидеть Токио в трех "измерениях" - прошлом, настоящем и будущем. Алла (гид) рассказала много интересного и о традиционной культуре Японии, и о сегодняшнем быте японцев, а также дала советы, которые пригодились по ходу дальнейшего пребывания в городе - куда сходить, как забронировать билеты на спектакль театра Кабуки. Спасибо!)
И
Ия
1 июл 2025
Познавательная с погружением в культуру страны. Проясняла все накопившиеся вопросы для понимания истории и архитектуры города. Весело и интересно. Неожиданно попасть в нет скопления туристов и смотровую площадку бесплатно и без людей) спасибо за прекрасный вид на город
Т
Татьяна
27 июн 2025
17 июня я была на увлекательной экскурсии "Токио без будильника". Очень интересная и познавательная экскурсия, особенно для тех кто увлекается историей и культурой.
Вы узнаете о истории создания театра Кабукидза, посетите
Вы узнаете о истории создания театра Кабукидза, посетите
Вы узнаете о истории создания театра Кабукидза, посетите
Входит в следующие категории Токио
