Экскурсия «Токио без будильника» предлагает уникальную возможность насладиться утренним городом.Посетите театр Кабукидза, где традиции оживают на сцене, и прогуляйтесь по парку Хамарикю среди небоскрёбов.Рыбный рынок Цукидзи и храм Namiyoke Shrine

позволят окунуться в повседневную жизнь и духовность Токио. Завершите утро на смотровой площадке Carreta Shiodome с захватывающим видом на город. Подарок в виде традиционных сладостей добавит приятные нотки к вашему путешествию

Лучшее время для посещения

Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и приятная для прогулок. Летом, в июне и августе, возможно большее количество туристов, но это не мешает насладиться утренним городом. Зимой, в декабре и феврале, погода может быть прохладной, но утренние прогулки всё равно остаются привлекательными благодаря отсутствию толп.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.