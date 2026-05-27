Приглашаем вас на тематическую экскурсию, где главными героями станут кошки — от древних мифов до современных арт-объектов.
Мы исследуем их роль в японской культуре, узнаем, как они попали на острова и почему им посвящён храм.
Раскроем тайны знаменитой «манящей кошечки» и увидим, как кошачьи образы отражают японский менталитет.
Описание квеста
- Храм Готокудзи. Начнём с места, где собраны тысячи фигурок манэки-нэко. Вы узнаете историю их происхождения, значение жестов и секрет популярности как символа удачи
- Атмосферный Янесэн. Прогуляемся по колоритным улочкам этого района, почувствуем его особую связь с кошачьим миром
- Синтоистское святилище Нэдзу — древнее и атмосферное
- Творчество и вдохновение. В одном из кафе вы сможете создать собственную уникальную манэки-нэко, а в картинной галерее увидите, как кошки вдохновляют современных художников
- Станция Нипори. Завершим прогулку на знаменитой Лестнице заката
Мы приготовили увлекательное приключение для любителей загадок. Вас ждёт не просто история о милых японских котиках — мы соединим мифологию, историю, литературу и современную культуру, чтобы показать, какую роль кошки сыграли в формировании японского мировоззрения. Поговорим о рефлексии образа кошки в легендах, подкрепим маршрут визуальными материалами и культурными отсылками.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто интересуется японской культурой, мифологией, искусством и символикой животных
- Путешественникам, которые ищут нестандартные маршруты по Японии и предпочитают культурное погружение, а не поверхностный обзор
Организационные детали
- Можем организовать для вас трансфер из отеля за доплату — подробности в личной переписке
- С вами буду я, Диана, или моя коллега Ольга
Дополнительные расходы
- Фигурка кошечки для росписи: 2750–3300 йен (в сет входит напиток и сладкий подарок)
- Проезд на общественном транспорте между локациями: 400–420 йен за чел.
- Расходы в кафе: по меню (за гида платить не нужно)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Готокудзи (Gotokudji)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
