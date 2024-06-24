1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка в кимоно по историческому району Асакуса, Токио
Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Начало: на станции Асакуса
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блеск и изнанка района Синдзюку: архитектура, дизайн, злачные места
Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Завтра в 14:30
7 июля в 14:30
€290 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей24 июня 2024Фотопрогулка в кимоно стала одной из самых ярких экскурсий в столице Японии. Начиная от самого процесса надевания кимоно и не
- EElena10 мая 2024Спасибо Наталье от всей нашей компании за фотосессию. Наталья хорошо организовала процесс аренды кимоно и это было яркой частью нашего опыта. Сама фотосессия была в нескольких местах храма, фотографии получились красивыми. Запоминающийся эпизод нашей поездки.
- ППолина21 апреля 2024Все было отлично❤️ спасибо большое
- ННаталья2 марта 2024Ирина знает историю, помогает между делом в бытовых вещах. Рассказала, что не успели посмотреть, и скинула Гугл ссылки на локации. Четко и по делу
- ТТатьяна29 января 2024Спасибо большое Ирине за интересную экскурсию. Помогла разобраться в метро. Посетили с ней очень много интересных мест. И подсказала еще несколько интересных маршрутов по Токио
- LLyubov21 марта 2023Ирина замечательный человек, добрая, отзывчивая. Помогла разобраться в метро. Провела экскурсию отвечающую нашим интересам. Подстроилась под наши просьбы. Благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На выходные»
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