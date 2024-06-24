А Алексей Фотопрогулка в кимоно читать дальше спешной прогулке по историческому парку в компании фотографа Натальи. Вся экскурсия прошла легко, с хорошими эмоциями. В результате получили шикарные фото. Рекомендую 👍 Фотопрогулка в кимоно стала одной из самых ярких экскурсий в столице Японии. Начиная от самого процесса надевания кимоно и не

E Elena Фотопрогулка в кимоно Спасибо Наталье от всей нашей компании за фотосессию. Наталья хорошо организовала процесс аренды кимоно и это было яркой частью нашего опыта. Сама фотосессия была в нескольких местах храма, фотографии получились красивыми. Запоминающийся эпизод нашей поездки.

П Полина Фотопрогулка в кимоно Все было отлично❤️ спасибо большое

Н Наталья Токио за четыре часа Ирина знает историю, помогает между делом в бытовых вещах. Рассказала, что не успели посмотреть, и скинула Гугл ссылки на локации. Четко и по делу

Т Татьяна Токио за четыре часа Спасибо большое Ирине за интересную экскурсию. Помогла разобраться в метро. Посетили с ней очень много интересных мест. И подсказала еще несколько интересных маршрутов по Токио