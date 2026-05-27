Посетите знаковую башню в самом сердце Токио. Поднимитесь на вершину второй по высоте башни в Японии.
Насладитесь стильными световыми концепциями и сумасшедшими видами, создающими выдающиеся пейзажи днем и ночью.
Насладитесь стильными световыми концепциями и сумасшедшими видами, создающими выдающиеся пейзажи днем и ночью.
Описание билетаЧто вас ждёт? Расположенная в центре города, Токийская башня является одной из самых знаковых достопримечательностей, построена в 1958 году. До неё удобно добираться из любой точки города. Яркий красный цвет башни выделяет её среди близлежащих зданий днём, а красивые световые пейзажи ночью делают эту достопримечательность поистине захватывающим зрелищем. Концепция освещения разработана всемирно известным дизайнером Исии Сёго, а время освещения — от заката до полуночи. Цвет меняется в зависимости от сезона: ярко-белый летом и оранжевый весной, осенью и зимой. На башне есть большая смотровая площадка на высоте 490 футов и специальная смотровая площадка на высоте 820 футов. С неё открывается панорамный вид на город и даже на гору Фудзи в солнечные дни. Помимо входа в обсерваторию, здесь также есть тематический аквариум и множество сувениров, доступных для покупки. Важная информация:
- Подходит для людей на инвалидных колясках.
- Допускаются взрослые старше 16 лет, молодежь 7-15 лет и дети 4-6 лет.
- Часы работы: с 9:00 до 23:00, последний вход в 22:30.
- Билет не может быть переоформлен в случае утери или повреждения.
- Часы работы могут быть изменены в зависимости от обстоятельств, плохой погоды или сезонного бизнеса.
- Платные камеры хранения находятся на 1-м этаже Foot Town. Часы работы с 9:00 до 23:00.
Время посещения ежедневно с 09:00 до 22:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Токийскую башню
- Доступ на главную смотровую площадку на высоте 490 футов/n
Что не входит в цену
- Доступ на верхнюю смотровую площадку на высоте 820 футов (необходимо приобрести билет на месте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: МР5В+Ф6В Минато, Токио, Япония
Завершение: MP5W+F6W Минато, Токио, Япония
Когда и как рано покупать?
Когда: Время посещения ежедневно с 09:00 до 22:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Подходит для людей на инвалидных колясках
- Допускаются взрослые старше 16 лет, молодежь 7-15 лет и дети 4-6 лет
- Часы работы: с 9:00 до 23:00, последний вход в 22:30
- Билет не может быть переоформлен в случае утери или повреждения
- Часы работы могут быть изменены в зависимости от обстоятельств, плохой погоды или сезонного бизнеса
- Платные камеры хранения находятся на 1-м этаже Foot Town. Часы работы с 9:00 до 23:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Токийская башня: входной билет»
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
2 июн в 11:00
12 июн в 09:30
$185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Синтоистские святилища, аутентичные ресторанчики и погружение в повседневную жизнь Токио
Начало: Отель путешественников, Токио
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сибамата и Гинза Янака - уютная жизнь и эстетика токийского пригорода
Погрузитесь в атмосферу старого Токио, где сохранились традиции и спокойствие. Узнайте о японской поэзии и философии в уникальных местах
30 мая в 11:00
31 мая в 11:00
$257 за всё до 5 чел.
$10.53 за человека