Вы познакомитесь с особенностями местного была, услышите традиционные хайку и полюбуетесь своеобразием японского сада.
Описание экскурсии
Район Сибамата
От станции «Токио» до этого тихого района на северо-востоке столицы 40 минут на поезде. Пригород выглядит так, как будто его миновали жестокие потрясения 20 века, природные катаклизмы и туристический бум. Гуляя по старинной торговой улице, вы легко представите себе Японию 70-х годов — именно здесь снимался любимый японцами сериал «Трудно быть мужчиной». С тех пор тут внешне мало что изменилось. При желании зайдём в музей Тора-сан: вы рассмотрите костюмы и реквизит из фильма и подробнее узнаете, как проходили съёмки. Здесь также представлены миниатюры японских домиков.
Мы посетим храм Тайсякутэн и полюбуемся резными деревянными панелями, которые украшают сцены из буддистской «Сутры Лотоса». Выйдем в прекрасный сад и увидим похожую на дракона 500-летнюю сосну. В атмосфере умиротворения в японском стиле мы поговорим об эстетике и поэзии, и вы примете участие в уроке каллиграфии.
Заглянем в купеческую усадьбу Ямамото-тей. Это место получило первый приз на местном конкурсе как лучший традиционный чайный домик.
Район Гинза Янака
Дальше мы переместимся в район, сохранивший дух старого Токио. Проходя по торговой улице Сётэнгай, понаблюдаем за повседневными делами жителей и побываем в нескольких храмах. Я расскажу, почему этот район известен как Старый храмовый город.
Закончим экскурсию в парке Уэно — одном из мест, где традиционно любуются сакурой.
А ещё вы узнаете
- о выдающихся поэтах эпохи Хейан
- влиянии дзен-буддизма на поэзию и зарождение ваби (красоты простоты) и саби — (чувства отрешённого покоя)
- философии и эстетике повседневной жизни в Японии
Организационные детали
- Стоимость проезда на поезде от станции «Токио» до Сибамата — 500 йен с человека. Покупать билет для гида не нужно
- Дополнительно при желании оплачивается входной билет в музей Тора-сан (500 йен с человека). Покупать билет для гида не нужно
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 8 лет