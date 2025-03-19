Чтобы понаблюдать, как японская философия пронизывает повседневную жизнь токийцев, отправимся в удалённые районы мегаполиса. Здесь ещё сохранилась атмосфера милой провинциальности, знакомая по сериалу «Трудно быть мужчиной». Вы познакомитесь с особенностями местного была, услышите традиционные хайку и полюбуетесь своеобразием японского сада.

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Описание экскурсии

Район Сибамата

От станции «Токио» до этого тихого района на северо-востоке столицы 40 минут на поезде. Пригород выглядит так, как будто его миновали жестокие потрясения 20 века, природные катаклизмы и туристический бум. Гуляя по старинной торговой улице, вы легко представите себе Японию 70-х годов — именно здесь снимался любимый японцами сериал «Трудно быть мужчиной». С тех пор тут внешне мало что изменилось. При желании зайдём в музей Тора-сан: вы рассмотрите костюмы и реквизит из фильма и подробнее узнаете, как проходили съёмки. Здесь также представлены миниатюры японских домиков.

Мы посетим храм Тайсякутэн и полюбуемся резными деревянными панелями, которые украшают сцены из буддистской «Сутры Лотоса». Выйдем в прекрасный сад и увидим похожую на дракона 500-летнюю сосну. В атмосфере умиротворения в японском стиле мы поговорим об эстетике и поэзии, и вы примете участие в уроке каллиграфии.

Заглянем в купеческую усадьбу Ямамото-тей. Это место получило первый приз на местном конкурсе как лучший традиционный чайный домик.

Район Гинза Янака

Дальше мы переместимся в район, сохранивший дух старого Токио. Проходя по торговой улице Сётэнгай, понаблюдаем за повседневными делами жителей и побываем в нескольких храмах. Я расскажу, почему этот район известен как Старый храмовый город.

Закончим экскурсию в парке Уэно — одном из мест, где традиционно любуются сакурой.

А ещё вы узнаете

о выдающихся поэтах эпохи Хейан

влиянии дзен-буддизма на поэзию и зарождение ваби (красоты простоты) и саби — (чувства отрешённого покоя)

философии и эстетике повседневной жизни в Японии

Организационные детали

Стоимость проезда на поезде от станции «Токио» до Сибамата — 500 йен с человека. Покупать билет для гида не нужно

Дополнительно при желании оплачивается входной билет в музей Тора-сан (500 йен с человека). Покупать билет для гида не нужно