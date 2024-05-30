1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
20 июня в 08:30
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Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€600 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 мая 2024Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
- ДДина24 мая 2024Чудесно! Отлично провела день, спасибо Сергею. Подкрутили программу под мое желание попасть в онсен, всё успели, никуда особо вроде и
- ААлександр20 мая 2024Все было на высшем уровне
- ДДанила18 мая 2024Сергей - отличный гид и приятный собеседник. Несмотря на утренние пробки, везде успели, посмотрели, послушали. Экскурсия плотная и насыщенная! Рекомендую, было интересно и весело!
- ООльга14 мая 20246 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с круизного лайнера, ее автомобиль
- ИИгорь12 мая 2024Нам сильно не повезло с трафиком на дорогах, так как экскурсия попала на первый выходной золотой недели и японцы активно
- ВВадим2 мая 2024Отлично! Спасибо!
- SSergey26 апреля 2024Очень профессионально организованная и интересная экскурсия. Нам еще повезло с погодой, что ее дополнительно украсило.
- ММарина31 марта 2024Всей нашей семье очень понравилась экскурсия. Маргарита очень приятная, тактичная и веселая. Все прошло идеально.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Гора Фудзияма»
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