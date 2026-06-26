Люблю шопинг без спешки — когда можно зайти и в бутик, и масс-маркет, и неприметный магазин. И везде найти удивительные вещи. Идём со мной! Я помогу разобраться в брендах и стилях, стану вашим переводчиком, составлю маршрут под ваши интересы и помогу нести пакеты. А ещё всегда поддержу идею сделать перерыв на маття.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Если вы фанат японского денима

Мы пойдём в магазин, где джинсы — это не просто одежда, а целая философия. Ткани с историей, крой, вдохновлённый традициями, и продавцы, которые могут часами рассказывать о деталях и швах.

Если хотите смешать люкс и винтаж

Отправимся туда, где через дорогу от Prada прячется крошечная лавка с сумками из 80-х. Где можно примерить Issey Miyake, а через 5 минут уже перебирать винтажные футболки.

Если не знаете, чего хотите

Это мой любимый сценарий! Будем гулять, заходить в магазины, которые понравятся с первого взгляда, и примерять всё, что покажется интересным. Кто знает, какая вещь окажется именно вашей?

Организационные детали