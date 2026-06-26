Люблю шопинг без спешки — когда можно зайти и в бутик, и масс-маркет, и неприметный магазин. И везде найти удивительные вещи.
Идём со мной! Я помогу разобраться в брендах и стилях, стану вашим переводчиком, составлю маршрут под ваши интересы и помогу нести пакеты. А ещё всегда поддержу идею сделать перерыв на маття.
Идём со мной! Я помогу разобраться в брендах и стилях, стану вашим переводчиком, составлю маршрут под ваши интересы и помогу нести пакеты. А ещё всегда поддержу идею сделать перерыв на маття.
Описание экскурсии
Если вы фанат японского денима
Мы пойдём в магазин, где джинсы — это не просто одежда, а целая философия. Ткани с историей, крой, вдохновлённый традициями, и продавцы, которые могут часами рассказывать о деталях и швах.
Если хотите смешать люкс и винтаж
Отправимся туда, где через дорогу от Prada прячется крошечная лавка с сумками из 80-х. Где можно примерить Issey Miyake, а через 5 минут уже перебирать винтажные футболки.
Если не знаете, чего хотите
Это мой любимый сценарий! Будем гулять, заходить в магазины, которые понравятся с первого взгляда, и примерять всё, что покажется интересным. Кто знает, какая вещь окажется именно вашей?
Организационные детали
- Возьмите с собой паспорт — он понадобится для оформления такс-фри
- Если между локациями нужно будет ехать на общественном транспорте, вы оплачиваете и мой проезд
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 238 туристов
Живу в Японии с 2005 года и до сих пор пытаюсь разгадать её тайны — иногда с успехом, иногда с улыбкой. Эта страна — как пазл, который никогда не надоедает
Входит в следующие категории Токио
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