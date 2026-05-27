Приглашаю вас увидеть, как страх, табу, пугающие легенды и криминальные сюжеты пронизывают жизнь современного мегаполиса. Мы пройдём по кварталу Синдзюку и поговорим о теневой стороне бизнеса. На кладбище я расскажу о японских погребальных обрядах. Вы узнаете о реальных событиях, архивных историях и японском городском фольклоре.
Описание экскурсии
Синдзюку и квартал Красных фонарей
- Вы окажетесь в самом противоречивом районе Токио — среди неона и ночной жизни.
- Узнаете о теневой стороне бизнеса и влиянии организованной преступности.
- Услышите реальные криминальные истории, связанные с этим местом.
Тихая сторона Синдзюку
- Мы заглянем в часть района, далёкую от туристических маршрутов.
- Поговорим о трагических страницах истории 20 века.
- Я расскажу, как память о прошлом до сих пор присутствует в городе.
Кладбище Аояма
- Финальной точкой станет одно из самых известных кладбищ Токио.
- Вы познакомитесь с японскими погребальными обрядами.
- Узнаете о могилах известных людей и городских легендах о призраках.
Организационные детали
- Важно: Экскурсия не рекомендуется людям младше 18 лет, а также тем, кому могут быть неприятны темы преступлений, смерти и призраков.
- Экскурсия пешеходная с активной ходьбой, включая подъёмы на холмы.
- Дополнительно оплачивается проезд на метро. Один проезд — 210 йен на чел. (~$1,4).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией Shinjuku
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 131 туриста
С 2010 года Япония — мой дом, и я с любовью и увлечением знакомлю путешественников с её уникальной культурой. С 2018 года провожу авторские экскурсии, на которых раскрываю гостям историю, традиции и особенности повседневной жизни страны.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Тёмная сторона Токио: преступления, призраки и городские легенды»
Индивидуальная
до 3 чел.
Токио - первая встреча
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Унесённые призраками»: Токио, вдохновивший Миядзаки
Исследуйте мир Хаяо Миядзаки в Токио: от студии «Гибли» до архитектурного музея. Погрузитесь в атмосферу, вдохновившую на создание шедевра
Начало: Станция Higashi-Koganei, JR Chou line (Rapid)
31 мая в 10:30
2 июн в 10:30
$100 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Гора Такао - природа и культурное наследие Токио
Познакомиться с легендами, посетить старинный храм и попробовать локальную кухню Западного Токио
Начало: На станции Takaosanguchi (Keio line)
29 мая в 09:00
31 мая в 09:00
$225
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио на весь день
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
от $257 за экскурсию