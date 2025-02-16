На западной окраине токийской метрополии находится город Хатиодзи с горой Такао. Приглашаю вас пройти к её вершине по туристическому маршруту, отмеченному тремя звёздами Мишлен! Я — местный житель и по пути расскажу о городе, всеобщем почитании горы и ритуалах, которые на ней совершаются.

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Описание экскурсии

По опросам Такао занимает первое место среди «самых любимых невысоких гор» в Японии. А после отметки в три звезды от путеводителя Мишлен, гора стала популярна и среди иностранных путешественников. По некоторым замерам Такао считается самой посещаемой горой в мире — за год сюда приходят около трёх миллионов человек.

Я составлю для вас оптимальный маршрут, исходя из погоды, возраста, физической формы и ваших пожеланий. Мы поднимемся на 599 метров по живописной асфальтированной или естественной горной тропе. До середины пути сможем доехать на фуникулёре с самым крутым углом наклона в Японии — настоящий аттракцион.

Путешествие доставит удовольствие в любой сезон. Поздней осенью вы насладитесь красотой красных клёнов. Зимой в ясную погоду полюбуетесь видом на снежную шапку Фудзи. Весной увидите, как цветёт дикая сакура. А летом, убежав из жара мегаполиса, понаблюдаете закат над Токио и посетите ресторан Beer Mount — пивной сад, который работает только несколько месяцев в году.

В нашей программе:

Сад обезьян по желанию. Вы посетите сад, где проживает около 90 особей, у каждой из которых есть имя

Вы посетите сад, где проживает около 90 особей, у каждой из которых есть имя Кедр-осьминог. На горе зарегистрировано более тысячи видов растений, но больше всего она знаменита кедрами с ветвистыми корнями. Вы увидите 450-летнее волшебное дерево и узнаете легенду о нём

На горе зарегистрировано более тысячи видов растений, но больше всего она знаменита кедрами с ветвистыми корнями. Вы увидите 450-летнее волшебное дерево и узнаете легенду о нём Храмовый комплекс Якуо-ин (744-го года). Я расскажу вам о тэнгу — японских «леших». Мы совершим ритуал загадывания желаний, рассмотрим резьбу на фасаде храма и изучим сюжеты с волшебными животными. Если повезёт, то увидим монахов ямабуси

Я расскажу вам о тэнгу — японских «леших». Мы совершим ритуал загадывания желаний, рассмотрим резьбу на фасаде храма и изучим сюжеты с волшебными животными. Если повезёт, то увидим монахов ямабуси Комфортный привал на вершине. На смотровой площадке вы полюбуетесь горами, Токио, Иокогамой и Фудзи. Здесь же есть ресторан с гречневой лапшой, автоматы с безалкогольными напитками и пивом, туалеты с подогревом, и пункт медицинской помощи

На смотровой площадке вы полюбуетесь горами, Токио, Иокогамой и Фудзи. Здесь же есть ресторан с гречневой лапшой, автоматы с безалкогольными напитками и пивом, туалеты с подогревом, и пункт медицинской помощи Отдых после экскурсии. У подножия вас ждут кафе, сувенирные лавки и музей природы takao 599, где представлена флора и фауна региона. Также после экскурсии вы сможете посетить японский спа-комплекс — я расскажу о правилах посещения и помогу купить билет с нужными опциями

Организационные детали

Пеший маршрут экскурсии от подножия до вершины и обратно (если не пользоваться фуникулёром) — около 8 км

Возможен подъём с детской коляской и с домашними животными. Также до определённой точки доступно восхождение людям с ограниченными возможностями в кресле, на билеты предоставляется скидка 50 % при наличии документа

Людям с ограниченными возможностями скидка от гида 30% на остаток оплаты наличными на месте

Прогулка на гору не рекомендуется беременным женщинам — на пути будет много ступенек

Дополнительные расходы:

Фуникулёр по желанию: в одну сторону — 490 иен, туда и обратно — 950 иен

Вход в сад обезьян — 500 иен, дети до 12 лет — 250 иен, до 3 лет — бесплатно

Обед в локальных ресторанах — 1000-2500 иен на человека, в кафе — 600-1700 иен

Горячие источники по желанию — 1300 иен + аренда большого полотенца. Вход с татуировками невозможен, но небольшие можно заклеить пластырем

Для совместного посещения музея природы, горячих источников или ресторана Beer Mount экскурсию можно продлить. Каждый дополнительный час + 5000 иен

Трекинговые палки по предварительному запросу — 1000 иен

Билеты для гида во все локации также оплачиваются отдельно.