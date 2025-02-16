Треккинг-экскурсия на гору Такао

Познакомиться с легендами, посетить старинный храм и попробовать локальную кухню Западного Токио
На западной окраине токийской метрополии находится город Хатиодзи с горой Такао.

Приглашаю вас пройти к её вершине по туристическому маршруту, отмеченному тремя звёздами Мишлен! Я — местный житель и по пути расскажу о городе, всеобщем почитании горы и ритуалах, которые на ней совершаются.
Треккинг-экскурсия на гору Такао
Треккинг-экскурсия на гору Такао
Треккинг-экскурсия на гору Такао
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев23
фев25
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

По опросам Такао занимает первое место среди «самых любимых невысоких гор» в Японии. А после отметки в три звезды от путеводителя Мишлен, гора стала популярна и среди иностранных путешественников. По некоторым замерам Такао считается самой посещаемой горой в мире — за год сюда приходят около трёх миллионов человек.

Я составлю для вас оптимальный маршрут, исходя из погоды, возраста, физической формы и ваших пожеланий. Мы поднимемся на 599 метров по живописной асфальтированной или естественной горной тропе. До середины пути сможем доехать на фуникулёре с самым крутым углом наклона в Японии — настоящий аттракцион.

Путешествие доставит удовольствие в любой сезон. Поздней осенью вы насладитесь красотой красных клёнов. Зимой в ясную погоду полюбуетесь видом на снежную шапку Фудзи. Весной увидите, как цветёт дикая сакура. А летом, убежав из жара мегаполиса, понаблюдаете закат над Токио и посетите ресторан Beer Mount — пивной сад, который работает только несколько месяцев в году.

В нашей программе:

  • Сад обезьян по желанию. Вы посетите сад, где проживает около 90 особей, у каждой из которых есть имя
  • Кедр-осьминог. На горе зарегистрировано более тысячи видов растений, но больше всего она знаменита кедрами с ветвистыми корнями. Вы увидите 450-летнее волшебное дерево и узнаете легенду о нём
  • Храмовый комплекс Якуо-ин (744-го года). Я расскажу вам о тэнгу — японских «леших». Мы совершим ритуал загадывания желаний, рассмотрим резьбу на фасаде храма и изучим сюжеты с волшебными животными. Если повезёт, то увидим монахов ямабуси
  • Комфортный привал на вершине. На смотровой площадке вы полюбуетесь горами, Токио, Иокогамой и Фудзи. Здесь же есть ресторан с гречневой лапшой, автоматы с безалкогольными напитками и пивом, туалеты с подогревом, и пункт медицинской помощи
  • Отдых после экскурсии. У подножия вас ждут кафе, сувенирные лавки и музей природы takao 599, где представлена флора и фауна региона. Также после экскурсии вы сможете посетить японский спа-комплекс — я расскажу о правилах посещения и помогу купить билет с нужными опциями

Организационные детали

  • Пеший маршрут экскурсии от подножия до вершины и обратно (если не пользоваться фуникулёром) — около 8 км
  • Возможен подъём с детской коляской и с домашними животными. Также до определённой точки доступно восхождение людям с ограниченными возможностями в кресле, на билеты предоставляется скидка 50 % при наличии документа
  • Людям с ограниченными возможностями скидка от гида 30% на остаток оплаты наличными на месте
  • Прогулка на гору не рекомендуется беременным женщинам — на пути будет много ступенек

Дополнительные расходы:

  • Фуникулёр по желанию: в одну сторону — 490 иен, туда и обратно — 950 иен
  • Вход в сад обезьян — 500 иен, дети до 12 лет — 250 иен, до 3 лет — бесплатно
  • Обед в локальных ресторанах — 1000-2500 иен на человека, в кафе — 600-1700 иен
  • Горячие источники по желанию — 1300 иен + аренда большого полотенца. Вход с татуировками невозможен, но небольшие можно заклеить пластырем
  • Для совместного посещения музея природы, горячих источников или ресторана Beer Mount экскурсию можно продлить. Каждый дополнительный час + 5000 иен
  • Трекинговые палки по предварительному запросу — 1000 иен

Билеты для гида во все локации также оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Takaosanguchi (Keio line)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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