Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ...
20 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Япония индивидуально: 3 города, регион с вулканическими ландшафтами и экскурсии на выбор
Полюбоваться Фудзи, отдохнуть в онсэне, исследовать Киото и Токио и переночевать в прибрежном Атами
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
30 авг в 14:30
6 сен в 14:30
$1700 за человека
Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор
Исследовать контрасты столицы, осмотреть архитектуру Киото и дополнить путешествие на свой вкус
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
24 авг в 14:30
31 авг в 14:30
$1400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Токио
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Токио в августе 2025
Сейчас в Токио в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 1400 до 1700.
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Корпоративные туры», цены от $1400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь