Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
22 мар в 08:00
2 апр в 08:00
223 000 ₽ за человека
Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
26 мар в 09:00
26 апр в 09:00
$3100 за человека
Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Поучаствовать в чайной церемонии, узнать, как готовят саке и посетить футуристичный остров Одайба
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего пр...
22 мар в 10:00
$2980 за человека
Золотые пейзажи «рисовой провинции» и знакомство с традициями гостиных дворов на горячих источниках
Пожить в традиционном рёкане, увидеть работы Исикава Унчо и узнать о культуре региона
Начало: Заберём вас из вашего отеля в Токио утром (10:00-1...
14 окт в 10:00
$1315 за человека
Осенью клёны Японию красят, нам города раскрывают объятья
Погулять по Токио и Киото, Осаке и Наре, полюбоваться пейзажами в алых листьях и заглянуть в храмы
Начало: Токио, аэропорт Ханеда, 13:30
23 ноя в 13:30
$3500 за человека
Япония в период цветения гортензий: 4 города, традиции, священные горы
Насладиться адзисай, выпить маття, надеть кимоно, переночевать в рёкане с онсэном и монастыре
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
28 мая в 10:00
$2800 за человека
Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор
Исследовать контрасты столицы, осмотреть архитектуру Киото и дополнить путешествие на свой вкус
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
4 янв в 14:30
11 янв в 14:30
$1400 за человека
Япония: города, термальный курорт и природные достопримечательности
Погулять у кратера вулкана, выпить чай и увидеть место, где снимал фильмы Акира Куросава
Начало: Токио, аэропорт Нарита, терминал 1, 17:30
20 мар в 08:00
29 мар в 17:00
$4155 за человека
Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок
Побывать в философскому саду камней, погулять по району гейш и увидеть Золотой павильон
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
15 янв в 08:00
15 фев в 08:00
$2700 за человека
Узнать и влюбиться в Японию за неделю: древние храмы, бамбуковый лес и прекрасные сады
Исследовать главные места Токио и Киото, увидеть Храм чистой воды и посетить район Гион
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
15 янв в 08:00
15 фев в 08:00
$2550 за человека
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ...
14 янв в 08:00
15 янв в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
-
10%
Молодёжный тур в мини-группе по Японии: мастер-класс по суши, шоу гейш, Диснейленд и Фудзи
Погулять с оленями в Наре, расслабиться в онсене, исследовать Токио, Киото и Гион и увидеть горы
Начало: Аэропорт Токио, встречаем всех в течение дня
30 мар в 08:00
9 апр в 08:00
$3150
$3500 за человека
Индивидуальное путешествие из Токио в Киото через Хаконе, Хамамацу и Нару
Увидеть Фудзи и озеро Аси, погладить оленей, узнать, как жили самураи и культивируют жемчуг
Начало: Ваш отель в Токио, 7:30
14 янв в 08:00
15 янв в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Начало: Токио, 12:00
18 мар в 12:00
1 апр в 12:00
$3290 за человека
Япония индивидуально: 3 города, регион с вулканическими ландшафтами и экскурсии на выбор
Полюбоваться Фудзи, отдохнуть в онсэне, исследовать Киото и Токио и переночевать в прибрежном Атами
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
3 янв в 14:30
10 янв в 14:30
$1700 за человека
Зимний отпуск на Хонсю и Окинаве: 4 города и встреча с горбатыми китами
Исследовать Токио, Киото, Наху, побывать в Осаке и вблизи понаблюдать за морскими гигантами
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
6 янв в 10:00
$2800 за человека
В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках
Полюбоваться цветами вишни, изучить Токио, Киото, Нару, Осаку, погулять в кимоно и выпить маття
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
20 фев в 10:00
$2400 за человека
Погружение в культуру Японии: прошлое и настоящее 4 городов
Увидеть культовые районы Токио, погулять по кварталу гейш в Киото, исследовать Нару и Осаку
Начало: Токио, точное место - по договорённости, с 10:00
22 мая в 10:00
148 000 ₽ за человека
