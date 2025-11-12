Продолжим изучать Токио. Сходим в традиционный японский сад Хаппоэн с крошечными прудиками, карпами кои, бонсай. Поднимемся на 45-й этаж небоскрёба, чтобы с высоты увидеть район Синдзюку, а в ясную погоду — Фудзияму.

Посетим синтоистское святилище Мэйдзи, построенное без единого гвоздя, и квартал Харадзюку — эпицентр юных модников. Прогуляемся по Омотэсандо — элегантному бульвару с архитектурными шедеврами — и тенистым аллеям Императорского дворца.

Далее направимся в Акихабару — мир электроники, гаджетов и аниме. Переместимся в Асакусу, чтобы осмотреть храм Сэнсодзи. Завершим день среди современных зданий и аттракционов острова Одайба.