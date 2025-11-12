Мои заказы

Япония от и до: от неона и моды столицы до умиротворения обезьяньего парка

Обойти весь Токио и храмы 4 городов, осмотреть замок Мацумото и понаблюдать за макаками в онсэнах
Постараемся показать вам максимально разные грани Страны восходящего солнца. Начнём динамично — погрузившись в стремительную энергетику Токио.

Пересечём самый многолюдный перекрёсток мира Сибуя, перенесёмся в мир киберпанка с неоном и гаджетами,
увидим, как в стиле харадзюку одевается не боящаяся экспериментов молодёжь.

Познакомимся с нематериальными символами Японии — глубокой духовностью и почитанием многовековых традиций, рассматривая массивные мосты и ворота, резные павильоны, тщательно детализированные статуи в храмах Нагано, Никко, Камакуры.

Отдохнём на природе: восхитимся мощью водопада Кэгон, окунёмся в умиротворяющую атмосферу у озера Чудзэндзи, прогуляемся по аллее бодхисаттв в ущелье Канмангафути, вдохнём бриз Тихого океана. А также понаблюдаем за удивительным явлением — греющимися в горячих онсэнах макаками.

Ближайшие даты:
14
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Токио: перекрёсток Сибуя

Встретимся в аэропорту, доберёмся до отеля. Будет немного времени отдохнуть, а затем пойдём знакомиться с Токио. Начнём с района Сибуя — одного из самых узнаваемых мест столицы. Сразу погрузимся в динамичный ритм мегаполиса: пересечём самый оживлённый перекрёсток мира, сделаем фото в стиле киберпанк на фоне неоновых экранов и вывесок, обойдём атмосферные гастропабы с рамэном, суши и другой уличной едой.

Первая встреча с Токио: перекрёсток СибуяПервая встреча с Токио: перекрёсток Сибуя
2 день

Токио от и до: районы Синдзюку, Харадзюку, Акихабара, Асакуса, остров Одайба

Продолжим изучать Токио. Сходим в традиционный японский сад Хаппоэн с крошечными прудиками, карпами кои, бонсай. Поднимемся на 45-й этаж небоскрёба, чтобы с высоты увидеть район Синдзюку, а в ясную погоду — Фудзияму.

Посетим синтоистское святилище Мэйдзи, построенное без единого гвоздя, и квартал Харадзюку — эпицентр юных модников. Прогуляемся по Омотэсандо — элегантному бульвару с архитектурными шедеврами — и тенистым аллеям Императорского дворца.

Далее направимся в Акихабару — мир электроники, гаджетов и аниме. Переместимся в Асакусу, чтобы осмотреть храм Сэнсодзи. Завершим день среди современных зданий и аттракционов острова Одайба.

Токио от и до: районы Синдзюку, Харадзюку, Акихабара, Асакуса, остров ОдайбаТокио от и до: районы Синдзюку, Харадзюку, Акихабара, Асакуса, остров ОдайбаТокио от и до: районы Синдзюку, Харадзюку, Акихабара, Асакуса, остров ОдайбаТокио от и до: районы Синдзюку, Харадзюку, Акихабара, Асакуса, остров Одайба
3 день

Храм Дзэнкодзи и смотровая в Нагано

Временно попрощаемся со столицей и поедем в Нагано (4 часа в пути). После заселения в номера немного отдохнём и пойдём гулять. Первым пунктом станет Дзэнкодзи — главный символ города и один из важнейших буддийских храмов Японии. Восхитимся масштабами архитектуры: увидим массивные деревянные ворота, величественный зал с потемневшими от времени балками, красочные росписи и сложную систему скрытых коридоров. Потом поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты.

Храм Дзэнкодзи и смотровая в НаганоХрам Дзэнкодзи и смотровая в НаганоХрам Дзэнкодзи и смотровая в НаганоХрам Дзэнкодзи и смотровая в Нагано
4 день

Обезьяний парк, замок Мацумото

Начнём утро с поездки в горный парк Дзигокудани, который известен горячими онсэнами, в которых летом купаются, а зимой греются дикие японские макаки. Наблюдать за этим необычным процессом — особенное удовольствие.

Сегодня мы познакомимся с ещё одной жемчужиной региона — замком Мацумото из числа старейших и красивейших в стране. За чёрные стены и строгий силуэт его прозвали вороньим. Мы прогуляемся по парку вокруг и, возможно, попадём внутрь: осмотрим сложную систему оборонительных сооружений, поднимемся по крутым лестницам, увидим коллекцию древнего оружия и самурайских доспехов.

Обезьяний парк, замок МацумотоОбезьяний парк, замок МацумотоОбезьяний парк, замок МацумотоОбезьяний парк, замок Мацумото
5 день

Святилище Никко Тосё-гу

Вновь сменим город, направившись в Никко, который издревле считается священным. После короткой передышки в отеле пойдём к мосту Синкё через реку Дайя, ведущему в комплекс из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге нам встретятся ворота, резные павильоны, позолоченные элементы декора. Ансамбль объединяет буддийские и синтоистские постройки, среди которых особое место занимает храм Тосё-гу — усыпальница великого сёгуна Токугавы Иэясу, завершившего объединение Японии в единое феодальное государство.

Святилище Никко Тосё-гуСвятилище Никко Тосё-гуСвятилище Никко Тосё-гуСвятилище Никко Тосё-гу
6 день

Природные богатства в окрестностях Никко: водопад, озеро, ущелье

Посвятим день нерукотворным красотам. Утром отправимся к одной из главных природных достопримечательностей региона — водопаду Кэгон. У его подножия обустроена обзорная площадка, куда можно спуститься на лифте и увидеть всю мощь каскада вблизи.

Прогуляемся вдоль живописного озера Чудзэндзи у горы Нантай. Кристально чистая вода, леса и небольшие храмы вокруг — всё пропитано умиротворяющей атмосферой.

Продолжим променад по ущелью Канмангафути. Это короткий, но очень колоритный маршрут вдоль реки Дайя, окружённой древними кедрами и лаврами. Путников сопровождают статуи Дзидзо — каменные бодхисаттвы, покровительствующие странникам и детям. Каждая обладает уникальным выражением лица, красной шапочкой и накидкой. Есть поверье: сколько бы раз вы ни попробовали пересчитать изваяния, каждый раз получаются разные числа.

Природные богатства в окрестностях Никко: водопад, озеро, ущельеПриродные богатства в окрестностях Никко: водопад, озеро, ущельеПриродные богатства в окрестностях Никко: водопад, озеро, ущельеПриродные богатства в окрестностях Никко: водопад, озеро, ущелье
7 день

Статуя Великого Будды и храм Хасэ-дэра в Камакуре

Движемся дальше, в Камакуру. Этот город был первой военной столицей, центром зарождения самурайской культуры, а теперь привлекает гостей многочисленными святынями.

Первой на нашем пути будет бронзовая статуя Великого Будды, одна из визитных карточек Японии. Затем посетим храм Хасэ-дэра на склоне холма, откуда открываются великолепные виды на океан. Тут высится позолоченная деревянная скульптура богини милосердия Каннон, растут целые сады сакуры и гортензий — прогулка будет очень живописной.

Статуя Великого Будды и храм Хасэ-дэра в КамакуреСтатуя Великого Будды и храм Хасэ-дэра в КамакуреСтатуя Великого Будды и храм Хасэ-дэра в КамакуреСтатуя Великого Будды и храм Хасэ-дэра в Камакуре
8 день

Отдых на побережье Камакуры, возвращение в Токио

Утро будет неспешным. Мы прогуляемся по пляжу Юигахама и, вдыхая свежий океанский бриз, понаблюдаем за сёрферами и отдыхающими местными. Потом вернёмся в Токио. Остаток дня оставим свободным, чтобы вы могли провести его в собственном ритме.

Отдых на побережье Камакуры, возвращение в ТокиоОтдых на побережье Камакуры, возвращение в ТокиоОтдых на побережье Камакуры, возвращение в ТокиоОтдых на побережье Камакуры, возвращение в Токио
9 день

Возвращение домой

На этом наше путешествие завершено. Обратный трансфер к аэропорту — самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2250
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день
  • Все билеты на общественный транспорт
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город
  • Трансфер к аэропорту в 9-й день
  • Питание
  • Медицинская страховка
  • Сервисный сбор за визу (если требуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, к рекомендованному рейсу (время сообщит организатор накануне тура)
Завершение: Отель в Токио, до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 7 туристов
Профессиональный фотограф, путешественник, основатель клуба путешествий. Наш клуб появился в 2012 году. Тогда у нас было всего 3 направления для групповых путешествий, а в личном списке — более 30 стран.
С тех пор мы успели повидать многое — прошли огонь, воду, горы и тяжёлые фоторюкзаки за плечами. Такое впечатление, что за это время прожили не одну жизнь, а десять. Сейчас в нашем календаре более 30 направлений, и их количество с каждым годом растёт. Наша команда постоянно стремится открывать новые города и страны, погружаться в мир других культур и народов, исследовать уникальную природу нашей удивительной планеты. Мы уверены, что ни один из маршрутов не оставит равнодушным настоящего любителя приключений, ведь здесь есть всё: от затерянного мира Западной Папуа, живописной Новой Зеландии и экзотического Мадагаскара до фотогеничной Намибии и даже острова мечты — Сокотры. Ну что? Ваши глаза загорелись от восторга, а руки сами тянутся проверить заряд и количество памяти в фотокамере или телефоне? Тогда нам с вами точно по пути!

