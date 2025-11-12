Пересечём самый многолюдный перекрёсток мира Сибуя, перенесёмся в мир киберпанка с неоном и гаджетами,
Первая встреча с Токио: перекрёсток Сибуя
Встретимся в аэропорту, доберёмся до отеля. Будет немного времени отдохнуть, а затем пойдём знакомиться с Токио. Начнём с района Сибуя — одного из самых узнаваемых мест столицы. Сразу погрузимся в динамичный ритм мегаполиса: пересечём самый оживлённый перекрёсток мира, сделаем фото в стиле киберпанк на фоне неоновых экранов и вывесок, обойдём атмосферные гастропабы с рамэном, суши и другой уличной едой.
Токио от и до: районы Синдзюку, Харадзюку, Акихабара, Асакуса, остров Одайба
Продолжим изучать Токио. Сходим в традиционный японский сад Хаппоэн с крошечными прудиками, карпами кои, бонсай. Поднимемся на 45-й этаж небоскрёба, чтобы с высоты увидеть район Синдзюку, а в ясную погоду — Фудзияму.
Посетим синтоистское святилище Мэйдзи, построенное без единого гвоздя, и квартал Харадзюку — эпицентр юных модников. Прогуляемся по Омотэсандо — элегантному бульвару с архитектурными шедеврами — и тенистым аллеям Императорского дворца.
Далее направимся в Акихабару — мир электроники, гаджетов и аниме. Переместимся в Асакусу, чтобы осмотреть храм Сэнсодзи. Завершим день среди современных зданий и аттракционов острова Одайба.
Храм Дзэнкодзи и смотровая в Нагано
Временно попрощаемся со столицей и поедем в Нагано (4 часа в пути). После заселения в номера немного отдохнём и пойдём гулять. Первым пунктом станет Дзэнкодзи — главный символ города и один из важнейших буддийских храмов Японии. Восхитимся масштабами архитектуры: увидим массивные деревянные ворота, величественный зал с потемневшими от времени балками, красочные росписи и сложную систему скрытых коридоров. Потом поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты.
Обезьяний парк, замок Мацумото
Начнём утро с поездки в горный парк Дзигокудани, который известен горячими онсэнами, в которых летом купаются, а зимой греются дикие японские макаки. Наблюдать за этим необычным процессом — особенное удовольствие.
Сегодня мы познакомимся с ещё одной жемчужиной региона — замком Мацумото из числа старейших и красивейших в стране. За чёрные стены и строгий силуэт его прозвали вороньим. Мы прогуляемся по парку вокруг и, возможно, попадём внутрь: осмотрим сложную систему оборонительных сооружений, поднимемся по крутым лестницам, увидим коллекцию древнего оружия и самурайских доспехов.
Святилище Никко Тосё-гу
Вновь сменим город, направившись в Никко, который издревле считается священным. После короткой передышки в отеле пойдём к мосту Синкё через реку Дайя, ведущему в комплекс из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге нам встретятся ворота, резные павильоны, позолоченные элементы декора. Ансамбль объединяет буддийские и синтоистские постройки, среди которых особое место занимает храм Тосё-гу — усыпальница великого сёгуна Токугавы Иэясу, завершившего объединение Японии в единое феодальное государство.
Природные богатства в окрестностях Никко: водопад, озеро, ущелье
Посвятим день нерукотворным красотам. Утром отправимся к одной из главных природных достопримечательностей региона — водопаду Кэгон. У его подножия обустроена обзорная площадка, куда можно спуститься на лифте и увидеть всю мощь каскада вблизи.
Прогуляемся вдоль живописного озера Чудзэндзи у горы Нантай. Кристально чистая вода, леса и небольшие храмы вокруг — всё пропитано умиротворяющей атмосферой.
Продолжим променад по ущелью Канмангафути. Это короткий, но очень колоритный маршрут вдоль реки Дайя, окружённой древними кедрами и лаврами. Путников сопровождают статуи Дзидзо — каменные бодхисаттвы, покровительствующие странникам и детям. Каждая обладает уникальным выражением лица, красной шапочкой и накидкой. Есть поверье: сколько бы раз вы ни попробовали пересчитать изваяния, каждый раз получаются разные числа.
Статуя Великого Будды и храм Хасэ-дэра в Камакуре
Движемся дальше, в Камакуру. Этот город был первой военной столицей, центром зарождения самурайской культуры, а теперь привлекает гостей многочисленными святынями.
Первой на нашем пути будет бронзовая статуя Великого Будды, одна из визитных карточек Японии. Затем посетим храм Хасэ-дэра на склоне холма, откуда открываются великолепные виды на океан. Тут высится позолоченная деревянная скульптура богини милосердия Каннон, растут целые сады сакуры и гортензий — прогулка будет очень живописной.
Отдых на побережье Камакуры, возвращение в Токио
Утро будет неспешным. Мы прогуляемся по пляжу Юигахама и, вдыхая свежий океанский бриз, понаблюдаем за сёрферами и отдыхающими местными. Потом вернёмся в Токио. Остаток дня оставим свободным, чтобы вы могли провести его в собственном ритме.
Возвращение домой
На этом наше путешествие завершено. Обратный трансфер к аэропорту — самостоятельно.
|$2250
Что включено
- Проживание
- Трансфер от аэропорта в 1-й день
- Все билеты на общественный транспорт
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Токио и обратно в ваш город
- Трансфер к аэропорту в 9-й день
- Питание
- Медицинская страховка
- Сервисный сбор за визу (если требуется)