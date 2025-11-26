Мои заказы

Япония в сезон момидзи: большое путешествие с ночёвками в рёкане и монастыре

Полюбоваться клёнами и Фудзи, обойти Токио, Киото, Осаку, посетить Хиросиму и чайную церемонию
Отправимся в Страну восходящего солнца, когда краснеют клёны, — в период увядания листьев, когда у японцев принято любоваться пунцовым румянцем осени. Этой традиции, которая называется момидзи и существует уже около
тысячи лет, последуем и мы.

Исследуем объятые алым пламенем достопримечательности Токио, Киото, Осаки и вспомним трагедию Хиросимы.

Насладимся созерцанием засыпающей на зиму природы вдали от мегаполисов: поздороваемся с великой Фудзи, отдохнём у озёр Аси и Кавагутико, окажемся в клубах пара долины Овакудани.

Приобщимся и к другим местным обычаям: по всем правилам выпьем маття в тясицу, переночуем в рёкане на горячих онсэнах и встретимся с буддийскими монахами, которые поделятся вековой мудростью и предоставят ложе в своей обители.

Япония в сезон момидзи: большое путешествие с ночёвками в рёкане и монастыре
Япония в сезон момидзи: большое путешествие с ночёвками в рёкане и монастыре
Япония в сезон момидзи: большое путешествие с ночёвками в рёкане и монастыре

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 11+

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Японию

Встретим вас у аэропорта Токио и доставим в отель. Остаток дня будет свободен для отдыха после перелёта и акклиматизации.

2 день

Токио: Асакуса, Гиндза, Сибуя, парки

Весь день посвятим знакомству с великолепной столицей. Начнём с Асакусы — колоритного квартала с атмосферой старого Токио. Осмотрим древнейший буддийский храм города Сэнсо-дзи и пройдём по аллеям парка Уэно. Переместимся в Гиндзу с дорогими бутиками, модными арт-галереями, многочисленными ресторанами. Полюбуемся японским парковым искусством в садах Императорского дворца, а вечер отдадим стремительной и оживлённой Сибуе.

Токио: Асакуса, Гиндза, Сибуя, парки
3 день

Свободный день

Время для самостоятельных прогулок по Токио, рекомендации по интересным локациям даст гид.

Свободный день
4 день

Хаконе: долина Овакудани, кораблик по озеру Аси, синтоистский храм, ночь в рёкане

Попрощаемся со столицей и поедем к популярному термальному курорту Хаконе. По прибытии заселимся в традиционный рёкан, где вы почувствуете себя настоящим японцем, и отправимся в долину Овакудани с вулканическим ландшафтом, паровыми гейзерами, дымящимися фумаролами. Покатаемся по спокойной глади озера Аси на кораблике и посетим синтоистское святилище Хаконе, скрытое в лесной чаще.

Хаконе: долина Овакудани, кораблик по озеру Аси, синтоистский храм, ночь в рёкане
5 день

Озеро Кавагутико, канатная дорога к Кати-Кати

Движемся дальше. Мы погуляем по берегу озера Кавагутико, по канатной дороге поднимемся к горе Кати-Кати и полюбуемся панорамными видами на священную Фудзи. Будет немного свободного времени, а затем скоростной поезд доставит нас в следующий пункт — Киото.

Озеро Кавагутико, канатная дорога к Кати-Кати
6 день

Киото: бамбуковая роща, храмы Тенрю-дзи и Кинкаку-дзи, чайная церемония

Отправляемся исследовать колоритный Киото. Сначала мы поедем на западную окраину, где находится живописная бамбуковая роща Арасияма. Потом посетим храм Тенрю-дзи неподалёку, а затем увидим одну из визитных карточек города — Кинкаку-дзи, или Золотой павильон. Вечером запланированы чайная церемония и примерка традиционных кимоно.

Обратите внимание: чайная церемония может состояться в Токио, более подробная информация будет ближе к датам тура.

Киото: бамбуковая роща, храмы Тенрю-дзи и Кинкаку-дзи, чайная церемония
7 день

Свободный день

Время для самостоятельных прогулок по Киото, рекомендации по интересным локациям даст гид.

Свободный день
8 день

Встреча с монахами на священной горе Коя-сан, ночь в монастыре

Продолжаем путь. Сегодня доберёмся в префектуру Вакаяма, где у нас намечена встреча с монахами одной из обителей на священной горе Коя-сан. Вы погрузитесь в основы буддизма и узнаете, как тут строится быт. Также в монастыре мы останемся ночевать — уникальный опыт!

Встреча с монахами на священной горе Коя-сан, ночь в монастыре
9 день

Осака: самурайский замок, улица Дотонбори

Следующий пункт нашего маршрута — Осака. После размещения в номерах будет время для самостоятельного отдыха, а вечером устроим променад к главным символам города. Изучим самурайский замок из 5 этажей и пройдём по многолюдной улице Дотонбори с неоновыми вывесками, разнообразным стритфудом и атмосферой вечного праздника.

Осака: самурайский замок, улица Дотонбори
10 день

Хиросима: память о взрыве, храм острова Миядзима

Этот день посвятим Хиросиме, вспоминая трагические страницы её истории и восхищаясь мужеством жителей. Посетим Мемориальный парк мира, созданный в эпицентре атомного взрыва, и музей, в котором рассказано о последствиях бомбардировки. Также увидим купол Гэмбаку — чудом уцелевшее здание — и замок, почти полностью разрушенный в 1945 году и частично восстановленный. Вечер проведём на острове Миядзима: побываем в святилище Ицукусима с ритуальными воротами-ториями прямо в воде и поужинаем с видом на море.

Хиросима: память о взрыве, храм острова Миядзима
11 день

Возвращение домой

После выселения из отеля доставим вас к аэропорту Осаки и попрощаемся. По согласованию с организатором обратный рейс возможен из Токио.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город из Осаки (консультируем и помогаем купить)
  • Обеды и ужины
  • Городские/курортные налоги
  • Визовый сбор (при необходимости)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
Завершение: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марика
Марика — ваш гид в Токио
Меня зовут Марика. Я живу и работаю в Японии несколько лет. Стаж работы гидом — более 10 лет: до переезда в Японию проводила экскурсии в Эрмитаже. Сейчас являюсь руководителем компании,
которая предлагает туры и отдельные экскурсии как для опытных путешественников, так и для тех, кто впервые приехал в страну. Более 3000 гостей посетили мои экскурсии по Киото и другим городам, узнали много нового и развеяли многие стереотипы о Японии.

Тур входит в следующие категории Токио

