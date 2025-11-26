Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 11+
Программа тура по дням
Прибытие в Японию
Встретим вас у аэропорта Токио и доставим в отель. Остаток дня будет свободен для отдыха после перелёта и акклиматизации.
Токио: Асакуса, Гиндза, Сибуя, парки
Весь день посвятим знакомству с великолепной столицей. Начнём с Асакусы — колоритного квартала с атмосферой старого Токио. Осмотрим древнейший буддийский храм города Сэнсо-дзи и пройдём по аллеям парка Уэно. Переместимся в Гиндзу с дорогими бутиками, модными арт-галереями, многочисленными ресторанами. Полюбуемся японским парковым искусством в садах Императорского дворца, а вечер отдадим стремительной и оживлённой Сибуе.
Свободный день
Время для самостоятельных прогулок по Токио, рекомендации по интересным локациям даст гид.
Хаконе: долина Овакудани, кораблик по озеру Аси, синтоистский храм, ночь в рёкане
Попрощаемся со столицей и поедем к популярному термальному курорту Хаконе. По прибытии заселимся в традиционный рёкан, где вы почувствуете себя настоящим японцем, и отправимся в долину Овакудани с вулканическим ландшафтом, паровыми гейзерами, дымящимися фумаролами. Покатаемся по спокойной глади озера Аси на кораблике и посетим синтоистское святилище Хаконе, скрытое в лесной чаще.
Озеро Кавагутико, канатная дорога к Кати-Кати
Движемся дальше. Мы погуляем по берегу озера Кавагутико, по канатной дороге поднимемся к горе Кати-Кати и полюбуемся панорамными видами на священную Фудзи. Будет немного свободного времени, а затем скоростной поезд доставит нас в следующий пункт — Киото.
Киото: бамбуковая роща, храмы Тенрю-дзи и Кинкаку-дзи, чайная церемония
Отправляемся исследовать колоритный Киото. Сначала мы поедем на западную окраину, где находится живописная бамбуковая роща Арасияма. Потом посетим храм Тенрю-дзи неподалёку, а затем увидим одну из визитных карточек города — Кинкаку-дзи, или Золотой павильон. Вечером запланированы чайная церемония и примерка традиционных кимоно.
Обратите внимание: чайная церемония может состояться в Токио, более подробная информация будет ближе к датам тура.
Свободный день
Время для самостоятельных прогулок по Киото, рекомендации по интересным локациям даст гид.
Встреча с монахами на священной горе Коя-сан, ночь в монастыре
Продолжаем путь. Сегодня доберёмся в префектуру Вакаяма, где у нас намечена встреча с монахами одной из обителей на священной горе Коя-сан. Вы погрузитесь в основы буддизма и узнаете, как тут строится быт. Также в монастыре мы останемся ночевать — уникальный опыт!
Осака: самурайский замок, улица Дотонбори
Следующий пункт нашего маршрута — Осака. После размещения в номерах будет время для самостоятельного отдыха, а вечером устроим променад к главным символам города. Изучим самурайский замок из 5 этажей и пройдём по многолюдной улице Дотонбори с неоновыми вывесками, разнообразным стритфудом и атмосферой вечного праздника.
Хиросима: память о взрыве, храм острова Миядзима
Этот день посвятим Хиросиме, вспоминая трагические страницы её истории и восхищаясь мужеством жителей. Посетим Мемориальный парк мира, созданный в эпицентре атомного взрыва, и музей, в котором рассказано о последствиях бомбардировки. Также увидим купол Гэмбаку — чудом уцелевшее здание — и замок, почти полностью разрушенный в 1945 году и частично восстановленный. Вечер проведём на острове Миядзима: побываем в святилище Ицукусима с ритуальными воротами-ториями прямо в воде и поужинаем с видом на море.
Возвращение домой
После выселения из отеля доставим вас к аэропорту Осаки и попрощаемся. По согласованию с организатором обратный рейс возможен из Токио.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Токио и обратно в ваш город из Осаки (консультируем и помогаем купить)
- Обеды и ужины
- Городские/курортные налоги
- Визовый сбор (при необходимости)
- Медицинская страховка