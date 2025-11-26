Отправляемся исследовать колоритный Киото. Сначала мы поедем на западную окраину, где находится живописная бамбуковая роща Арасияма. Потом посетим храм Тенрю-дзи неподалёку, а затем увидим одну из визитных карточек города — Кинкаку-дзи, или Золотой павильон. Вечером запланированы чайная церемония и примерка традиционных кимоно.

Обратите внимание: чайная церемония может состояться в Токио, более подробная информация будет ближе к датам тура.