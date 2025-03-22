читать дальше

рассказать о стране всё и заинтересовать в ней людей. Но сама программа не совсем соответствует действительности.

- Лагуна и животные ЮАР. Написано, что заедем в национальный парк, и это нужно читать так, что мы будем ехать по парку, и по дороге в окно вы сможете увидеть животных. Никаких специальных заездов на посмотреть животных в программе нет. Лагуна странная, заехали туда на 20 минут разок макнуться в океан. Там даже переодеться негде, не понятно, зачем этот пункт в программе вообще.

- Африканский Санторини и лобстеры. Рыбацкая деревня действительно красивая, но рассказать конкретно о ней гиду было нечего. Поэтому мы минут десять по ней походили и пошли есть лобстеров. Кажется, что когда на экскурсии вас завозят в какое-то место, вам о нём рассказывают и что-то показывают, но мы сюда заехали поесть лобстеров.

Надо обязательно упоминать, что во время этого обеда, напитков не предусмотрено. В организационных деталях написано, что всё включено, но вот тут напитков нет вообще. Дуэйн с удивлением нам сказал, что вообще-то всегда туристы приезжают со своими.

- Ферма Джулиана. Тут никаких вопросов нет. Ферма шикарная, Джулиан тоже. Съездите на закат, поужинаете, поговорите с Джулианом. Тут надо понимать, что внутри фермы уже просто атмосферно, никакой программы нет, поэтому без знания английского взаимодействовать с хозяином будет проблематично. Константин очень старался успевать для всех всё переводить, но помимо нашей группы из четырёх человек, на ферме были ещё три посетителя, разговоров было много, поэтому перевести всё было нереально.

- Завтрак и возвращение. Написано, что желающие могут покататься на лошадях, покормить барашков и всё такое, но это не совсем правда. Про лошадей Джулиана надо предупреждать за два дня, а все остальные прелести могут быть доступны, а могут быть и нет, потому что ферма живёт своей жизнью, и тут настраиваться на какие-то конкретные вещи будет неправильно.



В целом, экскурсия воспринимается восхитительно, благодаря Джулиану и его ферме. Однако вся программа до неё вызывает лёгкое недоумение и ощущается довольно скомкано.