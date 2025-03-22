Мои заказы

Перезагрузка – экскурсии в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Кейптауне на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
На машине
8 часов
5 отзывов
Водная прогулка
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $504 за человека
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по лагунам и фермам Кейптауна
Погружение в жизнь Западного побережья ЮАР: купание в лагуне, наблюдение за зебрами, ужин и ночёвка на ферме 18 века. Всё включено
Начало: В Кейптауне
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
$400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    22 марта 2025
    Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
    Экспедиция странноватая немного. С нами был Константин (не организатор, фото которого тут можно наблюдать, а другой), и он молодец, старается
    читать дальше

    рассказать о стране всё и заинтересовать в ней людей. Но сама программа не совсем соответствует действительности.
    - Лагуна и животные ЮАР. Написано, что заедем в национальный парк, и это нужно читать так, что мы будем ехать по парку, и по дороге в окно вы сможете увидеть животных. Никаких специальных заездов на посмотреть животных в программе нет. Лагуна странная, заехали туда на 20 минут разок макнуться в океан. Там даже переодеться негде, не понятно, зачем этот пункт в программе вообще.
    - Африканский Санторини и лобстеры. Рыбацкая деревня действительно красивая, но рассказать конкретно о ней гиду было нечего. Поэтому мы минут десять по ней походили и пошли есть лобстеров. Кажется, что когда на экскурсии вас завозят в какое-то место, вам о нём рассказывают и что-то показывают, но мы сюда заехали поесть лобстеров.
    Надо обязательно упоминать, что во время этого обеда, напитков не предусмотрено. В организационных деталях написано, что всё включено, но вот тут напитков нет вообще. Дуэйн с удивлением нам сказал, что вообще-то всегда туристы приезжают со своими.
    - Ферма Джулиана. Тут никаких вопросов нет. Ферма шикарная, Джулиан тоже. Съездите на закат, поужинаете, поговорите с Джулианом. Тут надо понимать, что внутри фермы уже просто атмосферно, никакой программы нет, поэтому без знания английского взаимодействовать с хозяином будет проблематично. Константин очень старался успевать для всех всё переводить, но помимо нашей группы из четырёх человек, на ферме были ещё три посетителя, разговоров было много, поэтому перевести всё было нереально.
    - Завтрак и возвращение. Написано, что желающие могут покататься на лошадях, покормить барашков и всё такое, но это не совсем правда. Про лошадей Джулиана надо предупреждать за два дня, а все остальные прелести могут быть доступны, а могут быть и нет, потому что ферма живёт своей жизнью, и тут настраиваться на какие-то конкретные вещи будет неправильно.

    В целом, экскурсия воспринимается восхитительно, благодаря Джулиану и его ферме. Однако вся программа до неё вызывает лёгкое недоумение и ощущается довольно скомкано.

  • Н
    Наталья
    1 декабря 2024
    Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
    Константин, Виктор и Алексей!
    Благодарю вас за незабываемые эмоции и впечатления проведенные в компании Джулиана в его невероятном доме, в особой
    читать дальше

    атмосфере 18-го века❤️ Безусловно останется в памяти как одно из самых ярких воспоминаний из ЮАР.
    Спасибо за безукоризненную организацию и общение🫶
    Джулиан невероятно интересный человек, который восхищает! Человек который живет своим делом, фермой, домом.. гостями.
    Очень хотелось остаться на дольше, где отдыхаешь душой✨
    Однажды, я сюда еще вернусь💫
    Всем путешественникам настоятельно рекомендую задержаться на пару дней и съездить к Джулиану в гости… и почувствовать эту атмосферу🔥
    Фото внутри дома не выкладываю, это нужно увидеть и прочувствовать 😉

