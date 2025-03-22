Водная прогулка
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $504 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по лагунам и фермам Кейптауна
Погружение в жизнь Западного побережья ЮАР: купание в лагуне, наблюдение за зебрами, ужин и ночёвка на ферме 18 века. Всё включено
Начало: В Кейптауне
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
$400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья22 марта 2025Экспедиция странноватая немного. С нами был Константин (не организатор, фото которого тут можно наблюдать, а другой), и он молодец, старается
- ННаталья1 декабря 2024Константин, Виктор и Алексей!
Благодарю вас за незабываемые эмоции и впечатления проведенные в компании Джулиана в его невероятном доме, в особой
