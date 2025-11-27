Мои заказы

Район Хаут-Бэй – экскурсии в Кейптауне

Найдено 6 экскурсий в категории «Район Хаут-Бэй» в Кейптауне на русском языке, цены от $390. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Узнать и полюбить Кейптаун
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
На машине
8 часов
5 отзывов
Водная прогулка
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
На машине
8 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$415 за всё до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $504 за человека
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
На машине
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Увлекательное путешествие по Кейптауну и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Начало: От отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    27 ноября 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность гиду Марии! Экскурсия прошла на 100 из 10! Мы под большим впечатлением. Мария предупредила
    читать дальше

    о погодных условиях, забрали и привезли к отелю, посетили все локации, которые хотели, да и, в принципе, очень понравилась как человек. Большое спасибо! 😊

    Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность гиду Марии! Экскурсия прошла на 100 из 10! Мы подДобрый день! Хотим выразить огромную благодарность гиду Марии! Экскурсия прошла на 100 из 10! Мы под
  • И
    Игорь
    2 ноября 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Очень содержательная экскурсия - успели посетить много мест и посмотреть массу диких животных. Отдельное спасибо Константину за содержательный рассказ об истории ЮАР и местах где побывали. Всем рекомендую!
  • Э
    Эмиль
    14 сентября 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Нашим гидом был Константин, который, являясь историком по профессии, провел невероятный тур с интересными подробностями и историческими экскурсами. Показал все самые лучшие
    места Кейп-Тауна. Было интересно, живо и весело. Очень его рекомендую.
  • A
    Anton
    18 июня 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Все прошло в целом весьма неплохо, договорились и составили план поездки, выезд из отеля вовремя - все чётко. Гид оказалась
    читать дальше

    приятной и опытной много рассказала интересного. Сама экскурсия практически прошла по плану, была пара досадных моментов, но они больше зависели от удачи- котиков практически не было, а пингвины были только в одной основной локации. Но это не сильно повлияло на общее впечатление

    Все прошло в целом весьма неплохо, договорились и составили план поездки, выезд из отеля вовремя -Все прошло в целом весьма неплохо, договорились и составили план поездки, выезд из отеля вовремя -Все прошло в целом весьма неплохо, договорились и составили план поездки, выезд из отеля вовремя -Все прошло в целом весьма неплохо, договорились и составили план поездки, выезд из отеля вовремя -
  • М
    Марина
    13 апреля 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у неё очень хорошая энергия,
    читать дальше

    это восторг! Маршрут составлен таким образом, что мы посмотрели все без спешки, Мария рассказала интересные именно мне вещи, то есть, ее знания настолько глубокие, что она легко настраивала информацию именно для меня. Видно, что человек интересующийся и очень много знает о месте. От географии и исторических дат, до названий эндемиков, она интересно рассказывала о повадках местных обитателей, и не только животных)) Она знает все инстаграмные споты, а также мы видели антилоп, страусов и котиков, помимо запланированных пингвинов. Кроме того, Мария прекрасно водит автомобиль, и делала классные фотки на мой айфон😍 Путешествие прошло замечательно, закончили мы как раз под закатный тачдаун на красивейшей дороге с мыса обратно в Кейптаун. Я очень рекомендую всем Марию как гида в вашем путешествии. Маша, от души! Спасибо Вам!

    Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, уБольшое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, уБольшое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, уБольшое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, уБольшое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, уБольшое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, уБольшое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, уБольшое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, уБольшое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Провели фантастический день с Еленой- огромное спасибо за наши впечатления - во многом это заслуга знающего и влюбленного в свое
    читать дальше

    дело гида. Заранее согласовали моменты, которые нам были важны и провели день на 5 с плюсом) Наилучшие рекомендации и большая благодарность Елене!

    Провели фантастический день с Еленой- огромное спасибо за наши впечатления - во многом это заслуга знающегоПровели фантастический день с Еленой- огромное спасибо за наши впечатления - во многом это заслуга знающегоПровели фантастический день с Еленой- огромное спасибо за наши впечатления - во многом это заслуга знающегоПровели фантастический день с Еленой- огромное спасибо за наши впечатления - во многом это заслуга знающегоПровели фантастический день с Еленой- огромное спасибо за наши впечатления - во многом это заслуга знающегоПровели фантастический день с Еленой- огромное спасибо за наши впечатления - во многом это заслуга знающегоПровели фантастический день с Еленой- огромное спасибо за наши впечатления - во многом это заслуга знающегоПровели фантастический день с Еленой- огромное спасибо за наши впечатления - во многом это заслуга знающего
  • D
    Dmitrii
    6 апреля 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    👍
  • С
    Сергей
    20 марта 2025
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Прекрасная работа👍
    Очень рекомендую!!!)
  • С
    Светлана
    15 марта 2025
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Нашим гидом был Алексей. Для поездки предоставлен комфортный для 4-х человек автомобиль, Алексей- приятный собеседник, щедро делящейся информацией не только по теме экскурсии, терпеливо ожидающий нас-любителей миллиона фотографий! Воспользовались предоставленной возможностью посетить Тауншип-пощекотали себе нервы))
    Нашим гидом был Алексей. Для поездки предоставлен комфортный для 4-х человек автомобиль, Алексей- приятный собеседник, щедро
  • М
    Махсума
    6 марта 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Ребята, огромная благодарность за великолепную экскурсию. Поездка на мыс Доброй Надежды была просто потрясающей. В тот день это был настоящий
    читать дальше

    мыс Бурь. Вся дорога по Капскому полуострову показалась погружением в какое-то детское ощущение восторга от буйной необычной для моего глаза растительности, фауны и горизонта, в целом. Ко всему, мне чрезвычайно повезло с гидом, Марией. Интеллигентная молодая леди с широким кругозором и знаниями, далеко уходящими за пределы темы экскурсии, да еще и какой полиглот. Браво, Мария! Буду надеяться, что это не последняя моя поездка с вашей командой. Желаю вам процветания!
    С уважением,
    Махсума.

    Ребята, огромная благодарность за великолепную экскурсию. Поездка на мыс Доброй Надежды была просто потрясающей. В тотРебята, огромная благодарность за великолепную экскурсию. Поездка на мыс Доброй Надежды была просто потрясающей. В тотРебята, огромная благодарность за великолепную экскурсию. Поездка на мыс Доброй Надежды была просто потрясающей. В тотРебята, огромная благодарность за великолепную экскурсию. Поездка на мыс Доброй Надежды была просто потрясающей. В тотРебята, огромная благодарность за великолепную экскурсию. Поездка на мыс Доброй Надежды была просто потрясающей. В тот
  • А
    Артём
    3 марта 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Отличная экскурсия, рекомендую всем. Гид Елена замечательный рассказчик и водитель, поведала много интересных и интересующих нас деталей о проживании и
    читать дальше

    быте здесь. Маршрут построен великолепно, увидели всё что хотели и времени на всех локациях было достаточно. Посетили данную экскурсию в свой второй день в Южной Африке и она задала максимально приятное настроение на весь предстоящий отпуск))

    Отличная экскурсия, рекомендую всем. Гид Елена замечательный рассказчик и водитель, поведала много интересных и интересующих насОтличная экскурсия, рекомендую всем. Гид Елена замечательный рассказчик и водитель, поведала много интересных и интересующих насОтличная экскурсия, рекомендую всем. Гид Елена замечательный рассказчик и водитель, поведала много интересных и интересующих насОтличная экскурсия, рекомендую всем. Гид Елена замечательный рассказчик и водитель, поведала много интересных и интересующих насОтличная экскурсия, рекомендую всем. Гид Елена замечательный рассказчик и водитель, поведала много интересных и интересующих насОтличная экскурсия, рекомендую всем. Гид Елена замечательный рассказчик и водитель, поведала много интересных и интересующих нас
  • И
    Ирина
    25 февраля 2025
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Пишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличная, гид Мария создала дружескую
    читать дальше

    и непринужденную атмосферу. Если Вам нужны сухие исторические факты, то выбирайте другого гида. Потому что Мария - это про жизнь города и ЮАР (историю и современность, людей, языки, флору и фауну, рестораны, сувениры).
    Организация на высшем уровне: накануне гид прислал сообщение с подробным маршрутом и таймингом, тем, что надо взять с собой. Автомобиль комфортный, вода и угощение в салоне для пассажиров, водит Мария спокойно и безопасно.
    Я смело советую эту экскурсию в качестве знакомства с ЮАР и Кейптауном.
    Единственное, не в укор, а в качестве рекомендации организаторам: включите билет на фуникулер для гида в стоимость экскурсии. Это удобнее, чем на месте узнавать.

    Пишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличная
  • К
    Ксени
    22 февраля 2025
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Экскурсию проводил Алексей.
    В качестве экскурсовода его бы не порекомендовали, экскурсии как таковой не было, материала тоже.
    Но как водитель он не
    читать дальше

    плохой, знает местность, отзывчивый, приятный!
    Хотелось бы пожелать Алексею набраться знаний и стать также интересным рассказчиком, не просто возить людей.
    Понравилось, что машина очень чистая ухоженная.

    Экскурсию проводил Алексей
  • М
    Маргарита
    11 февраля 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Моим гидом был Алексей, хочу выразить ему огромную благодарность и восхищение от тех эмоций и мест, которые Алексей мне показал!
    читать дальше

    Я увидела пингвинов на расстоянии вытянутой руки, а это нужно знать как добраться к этому месту! Проехали по невероятной красоты дороге Чапман роуд, сам мыс и тропа к нему, которую мне показал Алексей - это что то невероятное! А подъём на Столовую гору - это самое незабываемое впечатление всей жизни! И всё благодаря тому, что Алексей за любой кипиш, как говорится:):):), знает много мест и маршруты выбирает нетривиальные! А ещё, что очень немаловажно, Алексей отлично фотографирует!!! Благодаря Алексею я влюбилась в природу и дух Кейп Тауна! Спасибо огромное, Алексей!!!

    Моим гидом был Алексей, хочу выразить ему огромную благодарность и восхищение от тех эмоций и местМоим гидом был Алексей, хочу выразить ему огромную благодарность и восхищение от тех эмоций и местМоим гидом был Алексей, хочу выразить ему огромную благодарность и восхищение от тех эмоций и местМоим гидом был Алексей, хочу выразить ему огромную благодарность и восхищение от тех эмоций и мест
  • А
    Александр
    7 февраля 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Экскурсию проводила Мария- девушка с энциклопедическими знаниями и прятнейшая в общении! Можно долго писать хвалебные слова Маше, но буду краток- все супер, отлично, the best!!!

    Спасибо Марии за прекрасную экскурсию, множество новых знаний и приятнейшее общение!!!

    Обязательно вернемся!!!
  • А
    Андрей
    2 февраля 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Маша - замечательный гид! Очень много знает и интересно рассказывает. И логистически прекрасно организовала тур. Очень ей благодарны!
  • А
    Александр
    30 января 2025
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Экскурсию проводила Мария. Великолепный человек и профессионал своего дела! Очень эрудирована и начитана. Могла ответить на любой вопрос, причем, не только о ЮАР. Прекрасный собеседник, добрый и отзывчивый человек! Все прошло на высочайшем уровне! Рекомендую!!!
  • О
    Ольга
    29 января 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Муж с сыном 10 лет были в восторге от этой экскурсии и от Константина. Хотелось бы отметить, что ребенок всю поездку с интересом слушал и был увлечен рассказом. Однозначно рекомендую Константина и эту экскурсию!
  • В
    Вадим
    16 января 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    У нас была замечательная экскурсия, которую проводила для нас Мария. Она очень подробно и увлекательно рассказала о стране, о её особенностях, мы посмотрели невероятно красивые места, за что мы ей очень благодарны.
    У нас была замечательная экскурсия, которую проводила для нас Мария. Она очень подробно и увлекательно рассказала
  • А
    Андрей
    13 января 2025
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Провели прекрасный день в Кейптауне. Увидели много интересных животных и шикарные виды.
    Айк прекрасный рассказчик. Было интересно и детям и взрослым!!! Однозначно рекомендую!!!
    Провели прекрасный день в Кейптауне. Увидели много интересных животных и шикарные видыПровели прекрасный день в Кейптауне. Увидели много интересных животных и шикарные видыПровели прекрасный день в Кейптауне. Увидели много интересных животных и шикарные видыПровели прекрасный день в Кейптауне. Увидели много интересных животных и шикарные видыПровели прекрасный день в Кейптауне. Увидели много интересных животных и шикарные видыПровели прекрасный день в Кейптауне. Увидели много интересных животных и шикарные видыПровели прекрасный день в Кейптауне. Увидели много интересных животных и шикарные виды

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Район Хаут-Бэй»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Узнать и полюбить Кейптаун
  2. ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
  3. ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
  4. Кейптаун: город между небом и землёй
  5. К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Столовая гора
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в декабре 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "Район Хаут-Бэй" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 390 до 504. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Район Хаут-Бэй», 109 ⭐ отзывов, цены от $390. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль