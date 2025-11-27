Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$415 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $504 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие по Кейптауну и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Начало: От отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana27 ноября 2025Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность гиду Марии! Экскурсия прошла на 100 из 10! Мы под большим впечатлением. Мария предупредила
- ИИгорь2 ноября 2025Очень содержательная экскурсия - успели посетить много мест и посмотреть массу диких животных. Отдельное спасибо Константину за содержательный рассказ об истории ЮАР и местах где побывали. Всем рекомендую!
- ЭЭмиль14 сентября 2025Нашим гидом был Константин, который, являясь историком по профессии, провел невероятный тур с интересными подробностями и историческими экскурсами. Показал все самые лучшие
места Кейп-Тауна. Было интересно, живо и весело. Очень его рекомендую.
- AAnton18 июня 2025Все прошло в целом весьма неплохо, договорились и составили план поездки, выезд из отеля вовремя - все чётко. Гид оказалась
- ММарина13 апреля 2025Большое спасибо за тур 🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у неё очень хорошая энергия,
- ЕЕкатерина8 апреля 2025Провели фантастический день с Еленой- огромное спасибо за наши впечатления - во многом это заслуга знающего и влюбленного в свое
- DDmitrii6 апреля 2025👍
- ССергей20 марта 2025Прекрасная работа👍
Очень рекомендую!!!)
- ССветлана15 марта 2025Нашим гидом был Алексей. Для поездки предоставлен комфортный для 4-х человек автомобиль, Алексей- приятный собеседник, щедро делящейся информацией не только по теме экскурсии, терпеливо ожидающий нас-любителей миллиона фотографий! Воспользовались предоставленной возможностью посетить Тауншип-пощекотали себе нервы))
- ММахсума6 марта 2025Ребята, огромная благодарность за великолепную экскурсию. Поездка на мыс Доброй Надежды была просто потрясающей. В тот день это был настоящий
- ААртём3 марта 2025Отличная экскурсия, рекомендую всем. Гид Елена замечательный рассказчик и водитель, поведала много интересных и интересующих нас деталей о проживании и
- ИИрина25 февраля 2025Пишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличная, гид Мария создала дружескую
- ККсени22 февраля 2025Экскурсию проводил Алексей.
В качестве экскурсовода его бы не порекомендовали, экскурсии как таковой не было, материала тоже.
Но как водитель он не
- ММаргарита11 февраля 2025Моим гидом был Алексей, хочу выразить ему огромную благодарность и восхищение от тех эмоций и мест, которые Алексей мне показал!
- ААлександр7 февраля 2025Экскурсию проводила Мария- девушка с энциклопедическими знаниями и прятнейшая в общении! Можно долго писать хвалебные слова Маше, но буду краток- все супер, отлично, the best!!!
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию, множество новых знаний и приятнейшее общение!!!
Обязательно вернемся!!!
- ААндрей2 февраля 2025Маша - замечательный гид! Очень много знает и интересно рассказывает. И логистически прекрасно организовала тур. Очень ей благодарны!
- ААлександр30 января 2025Экскурсию проводила Мария. Великолепный человек и профессионал своего дела! Очень эрудирована и начитана. Могла ответить на любой вопрос, причем, не только о ЮАР. Прекрасный собеседник, добрый и отзывчивый человек! Все прошло на высочайшем уровне! Рекомендую!!!
- ООльга29 января 2025Муж с сыном 10 лет были в восторге от этой экскурсии и от Константина. Хотелось бы отметить, что ребенок всю поездку с интересом слушал и был увлечен рассказом. Однозначно рекомендую Константина и эту экскурсию!
- ВВадим16 января 2025У нас была замечательная экскурсия, которую проводила для нас Мария. Она очень подробно и увлекательно рассказала о стране, о её особенностях, мы посмотрели невероятно красивые места, за что мы ей очень благодарны.
- ААндрей13 января 2025Провели прекрасный день в Кейптауне. Увидели много интересных животных и шикарные виды.
Айк прекрасный рассказчик. Было интересно и детям и взрослым!!! Однозначно рекомендую!!!
