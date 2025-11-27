читать дальше

это восторг! Маршрут составлен таким образом, что мы посмотрели все без спешки, Мария рассказала интересные именно мне вещи, то есть, ее знания настолько глубокие, что она легко настраивала информацию именно для меня. Видно, что человек интересующийся и очень много знает о месте. От географии и исторических дат, до названий эндемиков, она интересно рассказывала о повадках местных обитателей, и не только животных)) Она знает все инстаграмные споты, а также мы видели антилоп, страусов и котиков, помимо запланированных пингвинов. Кроме того, Мария прекрасно водит автомобиль, и делала классные фотки на мой айфон😍 Путешествие прошло замечательно, закончили мы как раз под закатный тачдаун на красивейшей дороге с мыса обратно в Кейптаун. Я очень рекомендую всем Марию как гида в вашем путешествии. Маша, от души! Спасибо Вам!