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1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа Конное сафари, посещение винодельни, знакомство с альпаками и сафари в африканской саванне $ 570 за человека Пешая 6 часов Мини-группа до 4 чел. Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору Совершить несложный хайкинг на закате или рассвете и отдать своё сердце южноафриканским красотам Начало: Рядом со Столовой горой Расписание: ежедневно в 03:15 и 17:00 $ 65 за человека Пешая 3.5 часа Мини-группа до 4 чел. Голова льва: рассвет или закат Насладитесь захватывающим восхождением на Голова льва в Кейптауне. Легкий маршрут для всех, виды на океан и город. Рассвет или закат на вершине ждут вас Начало: У горы Голова Льва Расписание: ежедневно в 04:00 и 18:00 $ 65 за человека Другие экскурсии Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Активности»

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