13 часов
Индивидуальная
От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа
Конное сафари, посещение винодельни, знакомство с альпаками и сафари в африканской саванне
Завтра в 12:30
3 янв в 08:30
$570 за человека
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору
Совершить несложный хайкинг на закате или рассвете и отдать своё сердце южноафриканским красотам
Начало: Рядом со Столовой горой
Расписание: ежедневно в 03:15 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$65 за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Голова льва: рассвет или закат
Насладитесь захватывающим восхождением на Голова льва в Кейптауне. Легкий маршрут для всех, виды на океан и город. Рассвет или закат на вершине ждут вас
Начало: У горы Голова Льва
Расписание: ежедневно в 04:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 04:00
$65 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Активности»
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