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Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)

Погружение в жизнь Западного побережья ЮАР: купание в лагуне, наблюдение за зебрами, ужин и ночёвка на ферме 18 века. Всё включено
Экспедиция на West Coast - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Западного побережья ЮАР.

Туристы смогут искупаться в голубой лагуне, понаблюдать за зебрами и антилопами, посетить рыбацкую деревню Патернустер, где готовят
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лучших лобстеров. Кульминацией станет ужин и ночёвка на ферме 18 века в компании традиционного бура Джулиана.

Здесь можно будет узнать историю ЮАР, насладиться местным вином на закате и переночевать в номерах, выполненных в колониальном стиле. Утром - завтрак и возвращение в Кейптаун

4.5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Вино на закате
  • 🐴 Ночь на ферме 18 века
  • 🏖 Купание в лагуне
  • 🦓 Наблюдение за зебрами
  • 🍽 Ужин из 4 блюд
  • 🏠 Проживание в колониальном стиле
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)

Что можно увидеть

  • Лагуна
  • Рыбацкая деревня Патернустер
  • Ферма Джулиана

Описание экскурсии

Лагуна и животные ЮАР. По пути на ферму мы заедем в национальный парк: здесь можно будет искупаться в голубой лагуне и, если повезёт, понаблюдать за зебрами, антилопами, черепахами и даже фламинго.

Африканский Санторини и лобстеры! Далее заглянем в историческую рыбацкую деревню Патернустер, которая больше напоминает не Южную Африку, а греческий остров. Наша цель здесь — прогуляться среди белых домиков, исследовать культуру цветных и попробовать лобстеров по фирменному рецепту моего друга Дуэйна.

Ферма Джулиана. А вот и главная часть программы — ферма традиционного бура (африканера) с голландскими корнями. Немного углубимся в историю ЮАР: англичане и буры — почему они воевали и как договорились? Об этом расскажет сам Джулиан (а гид поможет с переводом) и покажет свою ферму, построенную его далёкими предками в 18 веке. Тут настолько атмосферно, что даже Netflix иногда снимает здесь эпизоды для фильмов и сериалов.

Закат. К заходу солнца Джулиан повезёт нас в прицепе, который будет тащить трактор:) В живописном месте он разложит стол, угостит местным вином и закусками.

Ужин в колониальном стиле. А теперь приготовьтесь! Колониальный зал 18 века, в котором был Нельсон Манделла и другие важные персоны. Джулиан по старой традиции звоном колокольчика приглашает прислугу, и нам накрывают сет из 4 традиционных блюд. Потрясающе.

Ночь в другой эпохе. Номера на ферме выполнены в колониальном стиле, наполнены подлинным антиквариатом: всё для того, чтобы перенести нас на 300 лет назад.

Завтрак и возвращение. Утром после завтрака желающие смогут покататься на лошадях, покормить только что родившихся барашков и опробовать другие прелести фермерской жизни. А потом — обратно в Кейптаун.

Организационные детали

  • Мы принимаем только новые доллары, либо доллары до 2013 года, но с 20% комиссией
  • Все расходы включены в стоимость экскурсии, дополнительных трат не предвидится
  • В поездку отправимся на комфортабельном минивэне Huyndai Staria или H1, дорога до фермы занимает 1,5 часа
  • С собой можно взять купальные принадлежности, а также необходимые вам вещи (группа остаётся на ночь на ферме)
  • Экскурсию можно сделать и индивидуальной (уточняйте детали в переписке)

Кстати, также можно прихватить в подарок что-то близкое к славянской культуре! Джулиан большой поклонник и будет рад сюрпризам из России и других стран СНГ.

в субботу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$1000
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кейптауне
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 468 туристов
Меня зовут Константин, и я веду самый популярный среди русского комьюнити в ЮАР телеграм-канал. Я собрал команду гидов, влюблённых в ЮАР, которые постоянно исследуют страну и, несмотря на годы жизни тут, до сих пор жадно узнают у местных жителей про всё, что связано с ней. Заботливы с клиентами, а если нам кто-то нравится, то и бесплатно покажем-расскажем. Это наша страсть!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Константин, Виктор и Алексей!
Благодарю вас за незабываемые эмоции и впечатления проведенные в компании Джулиана в его невероятном доме, в особой атмосфере 18-го века❤️ Безусловно останется в памяти как одно из
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самых ярких воспоминаний из ЮАР.
Спасибо за безукоризненную организацию и общение🫶 Джулиан невероятно интересный человек, который восхищает! Человек который живет своим делом, фермой, домом.. гостями.
Очень хотелось остаться на дольше, где отдыхаешь душой✨ Однажды, я сюда еще вернусь💫 Всем путешественникам настоятельно рекомендую задержаться на пару дней и съездить к Джулиану в гости… и почувствовать эту атмосферу🔥 Фото внутри дома не выкладываю, это нужно увидеть и прочувствовать 😉

Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
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И
Экспедиция странноватая немного. С нами был Константин (не организатор, фото которого тут можно наблюдать, а другой), и он молодец, старается рассказать о стране всё и заинтересовать в ней людей. Но
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сама программа не совсем соответствует действительности.
- Лагуна и животные ЮАР. Написано, что заедем в национальный парк, и это нужно читать так, что мы будем ехать по парку, и по дороге в окно вы сможете увидеть животных. Никаких специальных заездов на посмотреть животных в программе нет. Лагуна странная, заехали туда на 20 минут разок макнуться в океан. Там даже переодеться негде, не понятно, зачем этот пункт в программе вообще.
- Африканский Санторини и лобстеры. Рыбацкая деревня действительно красивая, но рассказать конкретно о ней гиду было нечего. Поэтому мы минут десять по ней походили и пошли есть лобстеров. Кажется, что когда на экскурсии вас завозят в какое-то место, вам о нём рассказывают и что-то показывают, но мы сюда заехали поесть лобстеров.
Надо обязательно упоминать, что во время этого обеда, напитков не предусмотрено. В организационных деталях написано, что всё включено, но вот тут напитков нет вообще. Дуэйн с удивлением нам сказал, что вообще-то всегда туристы приезжают со своими.
- Ферма Джулиана. Тут никаких вопросов нет. Ферма шикарная, Джулиан тоже. Съездите на закат, поужинаете, поговорите с Джулианом. Тут надо понимать, что внутри фермы уже просто атмосферно, никакой программы нет, поэтому без знания английского взаимодействовать с хозяином будет проблематично. Константин очень старался успевать для всех всё переводить, но помимо нашей группы из четырёх человек, на ферме были ещё три посетителя, разговоров было много, поэтому перевести всё было нереально.
- Завтрак и возвращение. Написано, что желающие могут покататься на лошадях, покормить барашков и всё такое, но это не совсем правда. Про лошадей Джулиана надо предупреждать за два дня, а все остальные прелести могут быть доступны, а могут быть и нет, потому что ферма живёт своей жизнью, и тут настраиваться на какие-то конкретные вещи будет неправильно.

В целом, экскурсия воспринимается восхитительно, благодаря Джулиану и его ферме. Однако вся программа до неё вызывает лёгкое недоумение и ощущается довольно скомкано.

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