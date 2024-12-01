Экспедиция на West Coast - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Западного побережья ЮАР.Туристы смогут искупаться в голубой лагуне, понаблюдать за зебрами и антилопами, посетить рыбацкую деревню Патернустер, где готовят

лучших лобстеров. Кульминацией станет ужин и ночёвка на ферме 18 века в компании традиционного бура Джулиана. Здесь можно будет узнать историю ЮАР, насладиться местным вином на закате и переночевать в номерах, выполненных в колониальном стиле. Утром - завтрак и возвращение в Кейптаун

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Описание экскурсии

Лагуна и животные ЮАР. По пути на ферму мы заедем в национальный парк: здесь можно будет искупаться в голубой лагуне и, если повезёт, понаблюдать за зебрами, антилопами, черепахами и даже фламинго.

Африканский Санторини и лобстеры! Далее заглянем в историческую рыбацкую деревню Патернустер, которая больше напоминает не Южную Африку, а греческий остров. Наша цель здесь — прогуляться среди белых домиков, исследовать культуру цветных и попробовать лобстеров по фирменному рецепту моего друга Дуэйна.

Ферма Джулиана. А вот и главная часть программы — ферма традиционного бура (африканера) с голландскими корнями. Немного углубимся в историю ЮАР: англичане и буры — почему они воевали и как договорились? Об этом расскажет сам Джулиан (а гид поможет с переводом) и покажет свою ферму, построенную его далёкими предками в 18 веке. Тут настолько атмосферно, что даже Netflix иногда снимает здесь эпизоды для фильмов и сериалов.

Закат. К заходу солнца Джулиан повезёт нас в прицепе, который будет тащить трактор:) В живописном месте он разложит стол, угостит местным вином и закусками.

Ужин в колониальном стиле. А теперь приготовьтесь! Колониальный зал 18 века, в котором был Нельсон Манделла и другие важные персоны. Джулиан по старой традиции звоном колокольчика приглашает прислугу, и нам накрывают сет из 4 традиционных блюд. Потрясающе.

Ночь в другой эпохе. Номера на ферме выполнены в колониальном стиле, наполнены подлинным антиквариатом: всё для того, чтобы перенести нас на 300 лет назад.

Завтрак и возвращение. Утром после завтрака желающие смогут покататься на лошадях, покормить только что родившихся барашков и опробовать другие прелести фермерской жизни. А потом — обратно в Кейптаун.

Организационные детали

Мы принимаем только новые доллары, либо доллары до 2013 года, но с 20% комиссией

Все расходы включены в стоимость экскурсии, дополнительных трат не предвидится

В поездку отправимся на комфортабельном минивэне Huyndai Staria или H1, дорога до фермы занимает 1,5 часа

С собой можно взять купальные принадлежности, а также необходимые вам вещи (группа остаётся на ночь на ферме)

Экскурсию можно сделать и индивидуальной (уточняйте детали в переписке)

Кстати, также можно прихватить в подарок что-то близкое к славянской культуре! Джулиан большой поклонник и будет рад сюрпризам из России и других стран СНГ.