Исследование Западного побережья через природу, людей и кухню: поездка на 2 дня в мини-группе
А главное — пить вино на закате, ужинать и ночевать на ферме 18 века в компании традиционного бура Джулиана, чьи предки построили этот дом.
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Описание
Что вас ожидает
Лагуна и животные ЮАР. По пути на ферму мы заедем в национальный парк: здесь можно будет искупаться в голубой лагуне и, если повезёт, понаблюдать за зебрами, антилопами, черепахами и даже фламинго.
Африканский Санторини и лобстеры! Далее заглянем в историческую рыбацкую деревню Патернустер, которая больше напоминает не Южную Африку, а греческий остров. Наша цель здесь — прогуляться среди белых домиков, исследовать культуру цветных и попробовать лобстеров по фирменному рецепту моего друга Дуэйна.
Ферма Джулиана. А вот и главная часть программы — ферма традиционного бура (африканера) с голландскими корнями. Немного углубимся в историю ЮАР: англичане и буры — почему они воевали и как договорились? Об этом расскажет сам Джулиан (а гид поможет с переводом) и покажет свою ферму, построенную его далёкими предками в 18 веке. Тут настолько атмосферно, что даже Netflix иногда снимает здесь эпизоды для фильмов и сериалов.
Закат. К заходу солнца Джулиан повезёт нас в прицепе, который будет тащить трактор:) В живописном месте он разложит стол, угостит местным вином и закусками.
Ужин в колониальном стиле. А теперь приготовьтесь! Колониальный зал 18 века, в котором был Нельсон Манделла и другие важные персоны. Джулиан по старой традиции звоном колокольчика приглашает прислугу, и нам накрывают сет из 4 традиционных блюд. Потрясающе.
Ночь в другой эпохе. Номера на ферме выполнены в колониальном стиле, наполнены подлинным антиквариатом: всё для того, чтобы перенести нас на 300 лет назад.
Завтрак и возвращение. Утром после завтрака желающие смогут покататься на лошадях, покормить только что родившихся барашков и опробовать другие прелести фермерской жизни. А потом — обратно в Кейптаун.
Организационные детали
- Все расходы включены в стоимость экскурсии, дополнительных трат не предвидится
- В поездку отправимся на комфортабельном минивэне Huyndai Staria или H1, дорога до фермы занимает 1,5 часа
- С собой можно взять купальные принадлежности, а также необходимые вам вещи (группа остаётся на ночь на ферме)
- Экскурсию можно сделать и индивидуальной (уточняйте детали в переписке)
Кстати, также можно прихватить в подарок что-то близкое к славянской культуре! Джулиан большой поклонник и будет рад сюрпризам из России и других стран СНГ.
в субботу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кейптауне
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 09:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.