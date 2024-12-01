Туристы смогут искупаться в голубой лагуне, понаблюдать за зебрами и антилопами, посетить рыбацкую деревню Патернустер, где готовят
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Вино на закате
- 🐴 Ночь на ферме 18 века
- 🏖 Купание в лагуне
- 🦓 Наблюдение за зебрами
- 🍽 Ужин из 4 блюд
- 🏠 Проживание в колониальном стиле
Что можно увидеть
- Лагуна
- Рыбацкая деревня Патернустер
- Ферма Джулиана
Описание экскурсии
Лагуна и животные ЮАР. По пути на ферму мы заедем в национальный парк: здесь можно будет искупаться в голубой лагуне и, если повезёт, понаблюдать за зебрами, антилопами, черепахами и даже фламинго.
Африканский Санторини и лобстеры! Далее заглянем в историческую рыбацкую деревню Патернустер, которая больше напоминает не Южную Африку, а греческий остров. Наша цель здесь — прогуляться среди белых домиков, исследовать культуру цветных и попробовать лобстеров по фирменному рецепту моего друга Дуэйна.
Ферма Джулиана. А вот и главная часть программы — ферма традиционного бура (африканера) с голландскими корнями. Немного углубимся в историю ЮАР: англичане и буры — почему они воевали и как договорились? Об этом расскажет сам Джулиан (а гид поможет с переводом) и покажет свою ферму, построенную его далёкими предками в 18 веке. Тут настолько атмосферно, что даже Netflix иногда снимает здесь эпизоды для фильмов и сериалов.
Закат. К заходу солнца Джулиан повезёт нас в прицепе, который будет тащить трактор:) В живописном месте он разложит стол, угостит местным вином и закусками.
Ужин в колониальном стиле. А теперь приготовьтесь! Колониальный зал 18 века, в котором был Нельсон Манделла и другие важные персоны. Джулиан по старой традиции звоном колокольчика приглашает прислугу, и нам накрывают сет из 4 традиционных блюд. Потрясающе.
Ночь в другой эпохе. Номера на ферме выполнены в колониальном стиле, наполнены подлинным антиквариатом: всё для того, чтобы перенести нас на 300 лет назад.
Завтрак и возвращение. Утром после завтрака желающие смогут покататься на лошадях, покормить только что родившихся барашков и опробовать другие прелести фермерской жизни. А потом — обратно в Кейптаун.
Организационные детали
- Мы принимаем только новые доллары, либо доллары до 2013 года, но с 20% комиссией
- Все расходы включены в стоимость экскурсии, дополнительных трат не предвидится
- В поездку отправимся на комфортабельном минивэне Huyndai Staria или H1, дорога до фермы занимает 1,5 часа
- С собой можно взять купальные принадлежности, а также необходимые вам вещи (группа остаётся на ночь на ферме)
- Экскурсию можно сделать и индивидуальной (уточняйте детали в переписке)
Кстати, также можно прихватить в подарок что-то близкое к славянской культуре! Джулиан большой поклонник и будет рад сюрпризам из России и других стран СНГ.
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1000
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Благодарю вас за незабываемые эмоции и впечатления проведенные в компании Джулиана в его невероятном доме, в особой атмосфере 18-го века❤️ Безусловно останется в памяти как одно из