8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по центру и окраинам города
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
€350 за всё до 3 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Кейптауне: лучшие снимки и истории
Прогулка по яркому району Бо-Каап в Кейптауне. Узнайте историю, сделайте сотню фото и видео. Идеально для первого дня в ЮАР
Начало: В центре города
29 сен в 10:00
30 сен в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 августа 2024Столько прошло времени, а впечатления не отпускают! Благодаря Олегу влюбились в Кейптаун! 3 дня пролетели не заметно, эмоции уже полгода
- BBerta4 мая 2024Провели отличный день с Олегом. Прекрасный рассказчик. Очень много увидели. Рекомендуем всем отличного гида!
- ЕЕкатерина4 марта 2024От всей своей семьи выражаю огромную благодарность Олегу за прекрасный день и отличную экскурсию! Сильно углубиться в историю страны и
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Малайский квартал»
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