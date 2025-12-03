читать дальше

говорится, страна" зашла". У нас в кейсе 68 стран… Нас уже мало чем можно удивить. Но это путешествие не забываемо. . В том числе благодаря Игорю Николаеву, который был с нами несколько дней. Такого восторга не испытывали давненько. Игорь отличный гид, много знает о предмете и умеет подать… Кроме того, добродушный и открытый человек. . Отличный водитель. Это важно… Огромная благодарность ему! Мы обязательно вернемся и, надеемся, продолжим знакомство с этой уникальной страной, людьми … Вместе с Игорем!!! Удачи и процветания!